Artėjant Vėlinėms – patarimai dėl vykimo į kapines

Tikimasi, kad per keturias laisvas dienas žmonės artimųjų kapus aplankys be streso dėl kamšačių prie kapinių ir nerimo užsikrėsti koronavirusu viešajame transporte. Tiesa, miesto vadovų ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl vykimo į kapines – skirtingos.

Vakar Klaipėdos mero pavaduotojas Arūnas Barbšys ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis dalyvavo nuotoliniame pasitarime dėl Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos eismo ypatumų ir specialiųjų tarnybų darbo organizavimo.

Nieko ypač naujo jame nebuvo kalbama, gal tik akcentuota, kad viešasis transportas kursuos dažniau. Todėl autobusų vairuotojai turėtų uždaryti duris, kai pamatys, kad daugiau keleivių vežti būtų nesaugu.

Pasak viešosios įstaigos "Klaipėdos keleivinis transportas" vadovo Andriaus Samuilovo, lapkričio 1-ąją autobusai į kapines kursuos kas penkias minutes. Keleiviai turėtų būti kantrūs ir nesigrūsti.

Andrius Samuilovas / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Toks rūpinimasis keliaujančiaisiais byloja, kad, kaip ir visada, žmonėms būtų kur kas patogiau į kapines vykti ne savais automobiliais, o miesto autobusais. Tokią rekomendaciją kasmet transliuodavo miesto vadovai.

Lapkričio 1-ąją autobusai į kapines kursuos kas penkias minutes. Keleiviai turėtų būti kantrūs ir nesigrūsti.

Tačiau šiemet šis būdas, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, nepatartinas.

"Esant galimybei, rekomenduojama nevykti į kapines viešuoju transportu", – teigiama vakar išplatintame ministerijos pranešime.

Kad ir kas ką sakytų, žmonės važiuos taip, kaip jiems patogiau, nes daugeliui tenka aplankyti ne vienerias kapines.

Kad gatvės pakeliui neužsikimštų, kaip ir ankstesniais metais, Joniškės gatvėje vyks vienpusis eismas, automobilius bus galima palikti šios gatvės kelkraštyje.

Į Lėbartų kapines važiuoti teks pro Dovilus, eismas bus organizuojamas ratu.

"Yra vilčių, kad per keturias laisvas dienas žmonės apsilankys kapinėse be ypatingų trikdžių. Bet iš praktikos žinoma, kad ir kiek laisvadienių per Vėlines ir Visų Šventųjų dieną būna, žmonės labiausiai plūsta lapkričio 1 dieną nuo 10 iki 14 valandos. Patariama išlipus iš autobuso dezinfekuotis rankas ir keisti vienkartines kaukes", – dalijosi žiniomis A.Barbšys.

Šeštadienį ir sekmadienį garbaus amžiaus ir judėjimo negalią turintys žmonės į kapines galės įvažiuoti automobiliais.

Lapkričio 1 ir 2 dienomis automobiliai į kapines bus įleidžiami tik nuo 8 iki 12 valandos. Po to vartai bus užrakinti.

Tvarkos prie kapinių žiūrės ne tik policininkai, bet ir savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai.