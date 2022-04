Velykėlės – šventė uostamiesčio mažiesiems

Velykų laikotarpis baigiasi Atvelykio švente, prabėgus savaitei po Šv. Velykų. Todėl tradicinėje vaikų Velykėlių šventėje laukiami tėveliai su vaikais, seneliai su anūkais, krikštatėviai ir visi kiti geri žmonės, norintys turiningai praleisti sekmadienio popietę.

Šventė vyks trijuose vienas šalia kito esančiuose kiemuose, dėl to bus galimybė per visus juos pereiti ir patirti, pavyzdžiui, kaip reikia išraižyti medinį paukštelį, pasigaminti laivelį arba birbynę, kitokių medinių žaislų – tarškalų, vilkelių.

Atvelykio šventė negali būti visavertė be tikrų kiaušinių marginimo. Be to, etnologai kartu su pačiais mažiausiais šventės dalyviais margins ypatingus – popierinius – kiaušinius. Dar susirinkusieji galės pasigaminti odinius „margučius magnetukus“ ir apyrankes, išraižyti savo inicialus ar kokį nors kitokį simbolį ant molinių kiaušinių, užsiimti skiautinių lėlių gamyba. Šventėje būtinai bus ridenami margučiai, mušami būgnai, skanaujama kiaušinienės, žaidžiama, šokama ir dainuojama. Muzikuos, visus linksmins ir pavasariška nuotaika dalysis vaikų folkloro kolektyvai. Vaikų Velykėlėse bus dar ir triušių – šokoladinių ir... gyvų.