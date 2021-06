Vasaros koncertų ciklas panardins į muziką Klaipėdos koncertų salės parke

Žaliuojančios gamtos glėbyje

Šie koncertai skirti įvairialypei klausytojų auditorijai, todėl pasižymi plačia stilistine amplitude. Koncertuose bus atliekama pripažintų šalies ir pasaulio kūrėjų muzika. Dėmesį turėtų patraukti programos, kuriose klasikinės muzikos kūriniai skamba perkomponuoti ir išplėtoti improvizuojant arba aranžuojant juos netikėtoms atlikėjų sudėtims. Kita dalis programų intriguos įvairių muzikos stilių sąveikomis (klasikinė muzika ir rokas), skirtingų menų jungtimis (muzika ir kinas, akademinė muzika, džiazas ir lietuviškas folkloras).

Vasarojančių klausytojų iš viso lauks 11 skirtingų meninių programų, tarp jų – žavus koncertas patiems mažiausiems klausytojams.

Vasaros koncertų ciklo renginiai žada tikrą muzikos klausymosi malonumą ir smagiai praleistą laiką atvirame ore, žaliuojančios gamtos prieglobstyje. Atlikėjų kuriamą harmoniją papildys natūralūs aplinkos „prieskoniai“ – vėjas, lietuviškos vasaros gaiva, parko garsai. Visa tai sukurs ypatingą nuotaiką ir suteiks daug gražių įspūdžių. Esant lietingam orui, renginiai vyks Klaipėdos koncertų salėje. „Ateikite, klausykitės ir pasinerkite į muziką!“ – kviečia Vasaros koncertų ciklą savo parke rengianti Klaipėdos koncertų salė.

E.Morricone ir „Oskarų“ spindesys

Ennio Morricone, pasaulinio garso italų kompozitorius, sukūręs muziką daugiau nei 500 filmų. „Oskaro“ premijų laureatas jau tapo legenda. Jo muzikinės kompozicijos sintezė, susipinanti su tradicine akademine muzika ir įtaigiomis komunikatyviomis idėjomis, jau pasiekė mažiausiai trijų kartų auditoriją.

Vienas iš svarbiausių Italijos dienraščių „La Stampa“ 2018 m. maestro 90-mečio proga išleido kompaktinę plokštelę. Joje tarptautinį pripažinimą pelnę italų atlikėjai Giuseppe Nova (fleita) ir Luigi Giachino (fortepijonas) nauja kamerine duo sudėtimi pateikė kino garso takelių genijaus muzikos perlus. Jie ir bus atkurti šio atlikėjų dueto programoje „Morricone ir „Oskarų“ spindesys“, kuri Klaipėdos koncertų salės parke skambės šį penktadienį 20 val.

Koncerto programa, palydima specialiai šiam projektui sukurtų „Alba Film Festival“ filmų projekcijų, svyruoja tarp melodingo ir intymaus E.Morricone („The mission“, „Cinema Paradiso“, „Baarìa“, „The Legend of the Pianist on the Ocean“) iki modernios ir populiariosios jo muzikos („Love Circle“), nuo kūrybinio bendradarbiavimo su režisieriumi Sergio Leone („Once Upon a Time in the West“ / „Kartą Laukiniuose Vakaruose“) ir foninės garsinės aplinkos kūrimo („The Sicilian Clan“, „The Unknown Woman“, „Malèna“, „The best offer“) iki iš dalies klasikinės kompozicinės kalbos atkūrimo („A Pure Formality“, „Everybody's Fine“, „The Correspondence“).

Paprastai kine žiūrovų dėmesys krypsta į istorijos naratyvą, veikėjų charakterius, scenografiją. Šia koncertine programa siekiama sustiprinti filmo muzikinio turinio suvokimą per vaizdo ir garso sintezę, atliekant pianisto ir kompozitoriaus L.Giachino parengtas 14 originalių E.Morricone kūrinių aranžuotes fleitai ir fortepijonui, kiekvieną palydint filmų projekcijomis.

Á.Piazzollos 100-mečiui

Šiemet pasaulis mini žymiausio argentiniečių kūrėjo, tango novatoriaus Ástoro Piazzollos 100-metį. Kovą Mindaugo Bačkaus vadovaujamas Klaipėdos kamerinis orkestras jau pristatė vieną šiai sukakčiai skirtą programą. Birželio 30 d. 20 val. suskambės antroji programa „Piazzolla: 100-mečio istorija“, kurioje kartu su orkestru pasirodys duetas iš Argentinos – vokalistė Analia Selis ir pianistas, aranžuotojas Mariano Castro, atliksiantys savo garsiojo tautiečio kūrinius.

Á.Piazzollos didžiausias nuopelnas, kad jis populiarųjį tango iš šokio žanro perkėlė į akademinės muzikos sritį. Jis parašė daugiau nei 300 tango ir jo dėka tango ėmė skambėti svarbiausiose pasaulio koncertų salėse. Á.Piazzola sujungė tango, džiazo, klasikinės muzikos elementus ir sukūrė vadinamą naująjį tango (Nuevo tango). Jis pats buvo ne tik kompozitorius, bet ir atlikėjas. Pradžioje grojęs tradicinį tango, vėliau priėjo išvados, kad tango skirtas ne šokiui, o klausymuisi.

A.Selis ir M.Castro yra gimę Argentinoje, dabar gyvena Rumunijoje, o visoje Europoje skleidžia savo gimtosios šalies kultūrą. Juos sieja atsidavimas argentinietiškam tango ir noras dalytis juo su kitų tautų profesionaliais muzikos atlikėjais ir klausytojais.

Klaipėdos kamerinis orkestras jau koncertavo kartu su A.Selis ir M.Castro „Klangantrisch“ festivalyje Rigisberge (Šveicarija), o pernai sausį jų programa „Klasika sutinka tango“ buvo atlikta Klaipėdos koncertų salėje.

Skambins F.Chopino noktiurnus

Programoje „Vakaro noktiurnai“ liepos 2 d. 20 val. Klaipėdos koncertų salės parke skambės garsaus lenkų romantiko Fryderyko Chopino noktiurnai. Juos skambins Darius Mažintas, savitu muzikiniu mąstymu ir netikėtomis interpretacijomis pasižymintis pianistas. Pasak atlikėjo, „dramatizmu persmelkti F.Chopino noktiurnai yra savotiškas romantizmo apibendrinimas, kuriuo iliustruojamas nuo šios meninės epochos neatsiejamas heroizmas, inidividualizmas, vidinės laisvės poreikis, emocijų išaukštinimo ir iracionalaus spontaniškumo motyvai muzikoje“.

D.Mažintas yra tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos ir užsienio muzikos festivalių dalyvis, įvairių meninių projektų rengėjas ir kultūrinių įstaigų steigėjas. Su pripažintais scenos partneriais jis nuolat pristato įdomias koncertines programas.

F.Chopinas buvo pasaulinio lygio kompozitorius ir pianistas. Jo muzika žavi skirtingų poreikių klausytojus, nes tai yra universali žmonių tarpusavio bendravimo kalba. Daugiausia kompozitorius rašė fortepijonui solo – nuo kelių minučių trukmės miniatiūrų iki stambios formos sonatų. F.Chopinas sukūrė 21 noktiurną ir šiam saloniniam „nakties dainų“ žanrui suteikė aukštesnį rafinuotumo lygį.