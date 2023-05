Teatro festivalis – briliantinėje žalumoje

Jaunas, bet perspektyvus

Festivalis pradėtas rengti nuo 2017 m. Anot KDT vadovo Tomo Juočio, jo pradžia buvo sunki, tačiau festivalis iki šiol sėkmingai auga ir plečiasi, be to, per jį užsimezga įvairios pažintys su kūrėjais iš viso pasaulio.

„Mes – jaunas festivalis, bet vis dar tebesame, kaip buvome 2017-aisiais – be ypatingo finansavimo, poreikių, bet viskas vyksta. Manau, vyksta gerai ir vis geriau kiekvienais metais. Septintasis festivalis – tai dar viena nedidelė viršūnė, po kurios seks kitos viršūnės“, – pažymėjo T. Juočys.

Gegužės 9, 11, 18 d. klaipėdiečiai bus kviečiami į neformalius susitikimus su Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“, OKT / Vilniaus miesto teatro ir Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktoriais neformalioje aplinkoje.

Šviesa – ne tik išorėje

Festivalio šūkis „Šviesioji tamsos pusė“ turi ne vieną reikšmę, bet svarbiausia – kad ir kas gyvenime nutiktų, privalu savyje išsaugoti šviesą.

Kiekvienas žmogus pačiais tamsiausiais laikais bando savyje išsaugoti šviesos kibirkštėlę, kaip pasakytų agnostikai – dieviškąją kibirkštį.

„Kiekvienas žmogus pačiais tamsiausiais laikais bando savyje išsaugoti šviesos kibirkštėlę, kaip pasakytų agnostikai – dieviškąją kibirkštį. Ta šviesioji tamsos pusė gali būti ir žmogiškoji kultūra, civilizacija – tai turbūt vienintelis dalykas, kurio mes dar galime laikytis ir tikėti, kad tai gelbsti laikais, kai vyksta karas, epidemijos“, – svarstė „TheAtrium“ meno vadovas Gintaras Grajauskas.

Lietuvos teatro vitrina startuos gegužės 24 d. ir truks iki 28 d. Per šį laikotarpį bus parodyta daugiau nei dešimt spektaklių.

„Šiais metais Lietuvos teatro vitrinos maratonas – 11 spektaklių per keturias dienas, kas yra gana tankus tinklelis. Mums buvo pasiūlyti 36 spektakliai. Aštuonių narių komisija atsirinko spektaklius iš Alytaus, Vilniaus ir porą iš KDT. Atrankos procesas buvo paremtas tuo, ar tai yra verta rodyti tiek atvyksiantiems skautams, tiek Lietuvos žiūrovams“, – sakė Kultūros projektų vadybininkas Vilhelmas Milius.

Svečiai – net iš Taivano

Tarptautinėje programoje numatyti šeši renginiai: penki spektakliai ir vienas performatyvus koncertas.

Nors užsienio svečių registracija į festivalį jau baigėsi, vis dar atsiranda norinčiųjų užsiregistruoti. Šiuo metu užsiregistravo jau apie 40 žmonių ne tik iš Europos šalių, bet ir iš Omano, Azerbaidžano, Indijos.

Itin didelio susidomėjimo jau dabar sulaukė spektaklis, kurį rodys svečiai iš Taivano.

Be viso to, birželio viduryje profesionaliems aktoriams vyks meistriškumo dirbtuvės, kurias ves ypatingi svečiai: iš Italijos – Alessandro Serra ir iš Taivano – Po Yuan Chung.

Po Yuan Chung vedamas dirbtuves apie dvasinio kūno paieškas turės galimybę išvysti ir klaipėdiečiai.

Palies jautrias temas

Šiųmečiu festivalio simboliu tapo meno globėjas Apolonas, vaizduojamas tarsi paskendęs bronzinėje žalumoje.

Apie jį kalbėdama juvelyrė Neringa Poškutė-Jukumienė teigė, kad festivalyje bus paliestos itin jautrios ir svarbios temos, viena jų – tikėjimas.

„Tikėjimas tikrąja to žodžio prasme persmelktas krikščioniškaisiais simboliais. Tie simboliai atsiras KDT erdvėse“, – užsiminė menininkė.

Ji taip pat prasitarė, kad ne tik KDT erdvės, bet ir kitos vietos, pavyzdžiui, KDT balkonas taps visiškai kitokiu objektu, negu visi įpratę matyti.

Paskutinis festivalio spektaklis vyks birželio 21 d.