Savaitgalį Klaipėdos apskrityje laukia žiemiškos pramogos

Galima laimėti prizų
Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė. Jos pagrindinė taisyklė – skaityti mėgstamą knygą ir nesinaudoti telefonu vieną valandą.
Taip pat 12 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks patirtinis sensorinis užsiėmimas 3–5 metų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
Nuo 13.30 val. Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks renginys apie indų kultūrą. 13.50 val. vyks kalbos ir regionų žemėlapio žaidimas, 14 val. – rašto ir garsų demonstracija, 14.20 val. – žaidimas, 14.40 val. – viktorina, kurios metu bus galima laimėti prizų, 15 val. – refleksija „Ką tau reiškia kalba?“, 15.30 val. visi bus kviečiami pasidaryti bendrą nuotrauką.
Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks kūrybinių dirbtuvių „Mano lėlė“ ciklas. Užsiėmimų metu kartu su menininke Birute Bernotiene-McCarthy galėsite savo rankomis susikurti išskirtinę, vienetinę lėlę. Būtina registracija.
16 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) visi melsis už krikščionių vienybę.
Veiks rogių karuselė
Šiandien ir rytoj nuo 11 val. Gargždų karjere – kartingai ant ledo. Būtina išankstinė registracija. Važiavimo kaina – 15 eurų už 7 minutes.
Sekmadienį nuo 9 val. taip pat ant šio karjero vyks lenktynės ir pasivažinėjimai ant ledo „Žaibo žiemos žaidynės“. Tai išskirtinis renginys, subursiantis automobilių sporto entuziastus, sportininkus ir žiūrovus.
Programoje numatytos ledo treko lenktynės, šonaslydžio trasa, taip pat pramoginių kartingų atrakcijos.
Renginio organizatoriai informuoja, kad sausio 24–25 d. ant karjero bus draudžiama žvejyba.
Sausio 24–25 dienomis nuo 12 iki 17 val. ledo pramogos vyks ir prie restorano „Dreverna“. Renginio metu bus galima išbandyti įrengtą čiuožyklą, veiks rogių karuselė, o norintieji galės pasimėgauti pasivažinėjimu rogėmis ant Kuršių marių.
Kvies išbandyti trasas
Utrių kaime, esančiame vos apie 25 kilometrus nuo Klaipėdos ir 15 kilometrų nuo Gargždų, slidinėjimo centre „Utrių kalnas“ kviečiama aktyviai slidinėti.
Slidinėjimo entuziastams bus siūlomos kelios trasos, o snieglenčių mėgėjams įrengtas ir nedidelis „snowparkas“. Pramogos mokamos.
Norintieji ne tik pramogauti, bet ir pasimėgauti žiemiškais vaizdais, kviečiami atvykti ir prie Dovilų karjerų, taip pat į Gargždų parko slėnį, pasivaikščioti sveikatos takais. Šiuos takus sudaro keturi žiediniai maršrutai, kurių bendras ilgis siekia 15,5 kilometro.
Lankytojai gali rinktis pagal norimą atstumą ir fizinį pasirengimą: raudonasis takas „Karklė“ – 4 km, geltonasis „Olando Kepurė“ – 4 km, mėlynasis „Kalotė“ – 4,5 km, žaliasis „Didžiosios Svajonės takas“ – 3 km.
Norintiesiems smagiai praleisti laiką su šeima verta užsukti į alpakų ūkį „Čiobrelių rojus“, esantį Kojelių kaime. Bilieto kaina suaugusiesiems – 9 eurai, vaikams – 7 eurai, o vaikai iki 2 metų įleidžiami nemokamai. Maistas alpakoms čia kainuoja eurą.
Naujausi komentarai