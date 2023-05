Pirmą kartą Lietuvoje – vieno žymiausių jaunųjų lenkų choreografų R. Bondaros spektaklis

Gegužės 27-ąją 18.30 val. Žvejų rūmuose „Pasiimk mane kartu“ drauge su choreografų Alexanderio Ekmano (Švedija) bei Martyno Rimeikio (Lietuva) šokio spektakliais bus pristatyti Poznanės Stanislavo Moniuškos didžiojo teatro (Lenkija) gastrolių metu kaip šiuolaikinio šokio spektaklių triptiko „BER“ dalis.

Grįžta „Fausto“ kūrėjas

Klaipėdos publikai R. Bondara pažįstamas kaip šokio spektaklio „Faustas“ kūrėjas, už kurį choreografas buvo nominuotas aukščiausiam Lietuvos teatro apdovanojimui – „Auksiniam scenos kryžiui“. R. Bondara – vienas talentingiausių jaunųjų lenkų choreografų, aktyviai bendradarbiaujantis su įvairiomis Lenkijos, kitų Europos šalių, JAV, Australijos šokio trupėmis.

R. Bondaros vardą šalies baleto gerbėjai pirmąkart įsidėmėjo 2013–aisiais, kai tuometinio Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto meno vadovo Krzysztofo Pastoro kvietimu šiame teatre pastatė Giedriaus Kuprevičiaus baletą „Čiurlionis“.

R. Bondara (g. 1983 Lodzėje) pradėjo savo karjerą kaip baleto šokėjas Lodzės Didžiajame teatre, 2002 m. baigęs Felikso Parnello valstybinę baleto mokyklą. Vėliau šoko St. Moniuškos didžiajame teatre Poznanėje, o 2005 m. tapo Lenkijos nacionalinio teatro baleto trupės nariu Varšuvoje. Dirbdamas baleto artistu, taip pat baigė kultūros vadybos studijas Varšuvos ekonomikos mokykloje ir baleto pedagogikos studijas Fryderyko Chopino muzikos akademijoje, kurioje vėliau dėstė (2007–2018). Jo choreografinis debiutas įvyko 2008 m. Varšuvos Didžiajame teatre, kur R. Bondara sukūrė duetą „Andante con moto“ pagal Wojciecho Kilaro Koncertą fortepijonui. Už šią choreografinę miniatiūrą I–ajame Bronisławos Niżyńskos choreografijos konkurse apdovanotas antrąja premija (pirmoji nebuvo skirta) ir specialiuoju prizu.

Vėlesniais metais Lenkijos nacionalinio baleto choreografinėms dirbtuvėms „Kreacje“ R. Bondara sukūrė etiudus „When You End and I Begin…“ (2009), „The Garden’s Gate“ (2010), „8m68“ (2012), „Transfer Coefficient“ (2014), „Hiccup“ (2015), „Take me with you“ (2016), „Verses“ (2018), kurie buvo įtraukti į

teatro kamerinių spektaklių repertuarą, rodyti baleto trupės gastrolėse Norvegijoje, Suomijoje, JAV, Italijoje, Japonijoje, Latvijoje. 2011 m. pagrindinėje Lenkijos scenoje taip pat pastatė dviejų veiksmų baletą „Persona“ ir I Pasaulinio karo šimtmečiui skirtą vienaveiksmį baletą „Nevermore...?“.

2011–2012 m. R. Bondara dirbo Bydgoščiaus teatre „Opera Nova“ kaip kviestinis choreografas. Ten sukūrė spektaklį „Pavergtas protas“ pagal to paties pavadinimo Czesławo Miłoszo knygą su Philipo Glasso ir Wojciecho Kilaro muzika, už kurį 2011 m. pelnė Jano Kiepuros apdovanojimą kaip geriausias metų choreografas. 2016 m. jam įteiktas aukščiausio Lenkijos apdovanojimo kultūros ir meno srityje „Už nuopelnus kultūrai – Gloria Artis“ bronzos medalis.

Nuo 2018 m. R. Bondara yra Poznanės St. Moniuškos Didžiojo teatro baleto trupės meno vadovas. Tais pačiais metais jis pelnė Biarico premiją pradedančiųjų choreografų konkurse Bordo ir dar tris Jano Kiepuros apdovanojimus kaip geriausias choreografas už baletą „Svitezietė“ pagal Adomo Mickevičiaus baladę su Lenkijos nacionalinio teatro baleto trupe (2017), taip pat geriausio režisieriaus ir geriausio Lenkijoje pastatyto spektaklio nominacijose už režisūrinį bei choreografinį debiutą Felikso Nowowiejskio operos „Baltijos legenda“ pastatyme Poznanės operos teatre (2017). Tarp naujausių choreografo darbų Lenkijoje – baletų diptikas „Medėja“ / „Šecherezada“ (2018) Silezijos operos ir baleto teatre Bytome, Stanisławo Moniuszko vienaveiksmis baletas „Nuomojame bute“ (2019) Ščecino pilies operos teatre, baletas „Don Žuanas“ pagal Molière’o komediją (2020) ir šokio spektaklis „Take me with you“ pagal „Radiohead“ muziką Poznanės Didžiajame teatre (rodomas triptike BER kartu su Alexanderio Ekmano ir Martyno Rimeikio spektakliais, 2021), Przemysławo Zycho baletas vaikams „Alisa stebuklų šalyje“ (2022) Bydgoščiaus teatre „Opera Nova“.Kaip kviestinis choreografas kūrė spektaklius baleto trupėms Lenkijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Čekijoje, Vokietijoje, JAV. 2021 m. Chemnice (Vokietija) choreografas pristatė savąją I. Stravinskio baleto „Šventasis pavasaris“ interpretaciją. 2022 m. jo darbais žavėjosi Australijos publika: R. Bondaros choreografinė miniatiūra „Take me with you“ buvo pristatyta Vakarų Australijos 70-ojo sezono Quaryje pradžiai. Netrukus kūrėjas pakvies į šį kūrinį pamatyti Klaipėdoje.

„Pasiimk mane kartu“

„Radiohead“ muzika choreografą R. Bondarą muzika lydėjo kone visą gyvenimą. „Su savimi ilgai nešiojausi idėją kada nors ją panaudoti ir sukurti pagal ją choreografiją. Galbūt dėl to nusprendžiau, kad nežiūrėsiu Edwardo Clugo spektaklio „Radio & Juliet“ tol, kol pat nesukursiu savo kūrinio pagal savo mėgstamos grupės muziką. Pagavi „Radiohead“ dainos „Reckoner“ perkusinė įžanga tapo pirmuoju postūmiu ir įkvėpimu pradėti kurti savo judesių kalbą ir choreografiją. Vis giliau grimzdamas į kūrybinį procesą ir vis asmeniškiau priimdamas miglotą dainos teksto turinį, savo choreografijos turinį ėmiau suvokti kaip mūsų egzistencijos apmąstymą, kaip pastangas perprasti gyvenimo prasmę, nepaisant „visų nesėkmių kartėlio ir saldaus užsimiršimo akimirkų“. Šiai kompozicijai esminga metafizinė patirtis ir sunkiai apibrėžiama atmosfera, nulemianti šokėjų santykius scenoje“, – akcentuoja choreografas.

Taip 2016 metais gimė duetas „Take me with you“ (Pasiimk mane kartu), sukurtas Lenkijos nacionalinio baleto trupės šokėjams Yukai Ebiharai ir Kristófui Szabó. Duetas sulaukė nepaprasto populiarumo, jį šoko Roberto Bolle ir Melissa Hamilton, vėliau Čekijos nacionalinio baleto, Stanislavskio baleto Maskvoje, Slovakijos nacionalinio baleto trupių šokėjai, jis buvo nuolat įtraukiamas į šokio gala koncertų programas visame pasaulyje.

„Vos sukūręs duetą, iškart norėjau praplėsti savo kompoziciją. Pagaliau pasitaikė proga šį sumanymą įgyvendinti su trupe, kuriai šiuo metu vadovauju – Poznanės operos teatro baletu. Pagrindiniai choreografijos šaltiniai liko tie patys: mūsų svajonės, baimės ir viltys, tam tikros visuomenės primestos normos, kurių turime paisyti, pagaliau mūsų pastangos atrasti pusiausvyrą tarp vidinio ir išorinio pasaulių. Visi šie dalykai kuria foną „Take me with you“ veiksmui, kuriame minėtos idėjos išreiškiamos per šokėjų kūnus“, – pasakoja choreografas Robertas Bondara.

Gegužės 27 d. 18.30 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose publikai bus pristatytas Poznanės Stanislavo Moniuškos didžiojo teatro šiuolaikinio šokio spektaklių triptikas „BER“, kurį sudaro Roberto Bondaros „Take me with you“ („Pasiimk mane kartu“), Alexanderio Ekmano „Episode 31“ („31 epizodas“) ir Martyno Rimeikio „Blind words“ („Akli žodžiai“). Tai taps pirmuoju spektaklio pristatymu užsienyje, o Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro publikai – unikalia galimybe išvysti trijų žinomų choreografų kūrinius.

Poznanės Stanislavo Moniuškos didžiojo teatro baleto trupės gastroles Klaipėdoje remia Didžiosios Lenkiijos vaivadijos administracija ir Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija pagal programą „Įkvepianti kultūra“.