Naujojoje Klaipėdos galerijoje – tapybos bei kaulinio porceliano objektų paroda

Menininkė Živilė Bardzilauskaitė-Bergins šįkart kviečia pasivaikščioti ne tik po porceliano objektų, bet ir po tapybos pasaulį. Optinio meno stilistikai artimuose kūriniuose juoda spalva piešiamomis linijomis, geometrinėmis figūromis menininkė kuria įstabius, ryškius paveikslus.

„Be keramikos nebūtų ir tapybos, nes keramika gali būti ne tik labai tapybiška, bet ir grafiška ar skulptūriška. Tai dvi mano pusės, kurios viena kitą papildo, – sako pripažinta keramikė. – Man tapyti yra paprasčiau, nes pradėdama paveikslą jau žinau, koks jis bus. Porceliano viršglazūrinę tapybą pratęsiau drobėse.“

„Visų jos paveikslų pagrindiniai elementai – spalvos ir formos. Į drobę įsiveržia įspūdingos formos, geometrinės ir abstrakčios, susijusios su lyrinio abstrakcionizmo stiliumi, kuris tuo pačiu metu yra ir geometrinis. Lyrinis abstrakcionizmas palieka daug erdvės menininkės vaizduotei ir asmeninei visatai. Terminas „lyrika“ reiškia poetinį dailininko požiūrį, kuris taip pat pasireiškia ant drobės pasklidusiais ženklais ir spalvomis, žmogaus ir formų santykiu. Šiose abstrakčiose figūrose taip pat vaizduojamos tikslios geometrinės figūros, perteikiančios tvarką ir griežtumą. Živilė netapo to, ką mato. Jos siekis yra, naudojantis pasirinktomis formomis ir spalvomis, kuo laisviau, nuoširdžiau perteikti savo intymiausias emocijas, suvokimą, nuotaikas“, – menininkės kūrybą apibūdina galerijos M.A.D.S (Milanas, Italija) meno kuratorė Franceska Campanell.

Latvijos keramikas Juris Bergins, jau daugelį metų gyvenantis tarp Rygos ir Kauno, lieka ištikimas savajam meniniam braižui. Prie jo kūrinių visada reikia ilgėliau stabtelėti norint atkoduoti ženklus, simbolius, archeologinius faktus, įkrautus sociopolitiniu ir istoriniu turiniu. Kūriniuose akivaizdžios istorinės nuorodos dažnai persipina su dviprasmiškomis kultūrinėmis ir asmeninėmis nuorodomis. Lengvai atpažįstamas dailininko kūrybos stilius savo išraiškingomis formomis ir grafiniais niuansais išskiria jį iš kitų keramikų.

Galerijos nuotr.

J. Bergins darbai yra vizualiai stiprūs. Jis dažnai naudoja ryškias pirmines spalvas, stiprius kontrastus ir juos sugretina su realistiškais, juodais ir baltais vaizdais. Dailininko kūrybinė estetika išsiskiria porceliano deriniais, vaizdo perdavimais, glazūra ir viršglazūrine tapyba. Šio menininko kūrybos unikalumas yra neabejotinas.

Apie autorius

Živilė Bardzilauskaitė-Bergins (g. 1956) 1982 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar dailės akademija). Nuo 1987 m. yra surengusi beveik 30 personalinių parodų Lietuvoje, Latvijoje, Graikijoje; dalyvavo tarptautinėse konkursinėse parodose Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, JAV, Lenkijoje, Kinijoje, Kroatijoje, Kinijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kt. Menininkės kūryba įvertinta daugeliu apdovanojimų: 2009 m. – III laipsnio „Santakos“ ženklu; 2013 m. konkursinės parodos „2nd China Kaolin Grand Prix for International Ceramic Art“ (Jingdezhen, Kinija) paskatinamuoju prizu; 2014 m. 3-iosios Vilniaus bienalės diplomu už inovatyvią keramikos meno raišką; 2019 m. Silver Plague „Zelina 19“ (Zagrebas, Kroatija) prizu, 13-ojoje Baltijos šalių keramikos parodoje „Pavasaris“ (Vilnius, Lietuva) pelnė III vietą; 2020 m. konkursinėje parodoje „Atgimimas“ (Kaunas) – diplomu už kūrybinius rezultatus tapyboje, 2020 m. „Online Art Gallery held by World Federation of Zervas Art Clubs“ (Graikija) – garbės apdovanojimu už solo tapybos parodą; 2021 m. „Indo-Lithuania International Art Exhibition“ apdovanojimu ir kt. Nuo 1995 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė; 2005–2018 m. LDS Kauno skyriaus keramikos sekcijos pirmininkė. Simpoziumo „Redukcija“, Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos parodų „Pavasaris“ vadovė.

Juris Bergins (g. 1961 m.) 1985 m. baigė Latvijos dailės akademiją. Nuo 1987 m. dalyvauja parodose: Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, Kanadoje, JAV, Vokietijoje, Danijoje, Australijoje, Italijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Jugoslavijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Suomijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Kinijoje. 1992 m. skirta „Banff Center for the Arts“ (Kanada) stipendija. Apdovanojimai: 1995 m. antrasis prizas „Purhase-Prize“ (Faenza, Italija); 1996 m. garbės diplomas (antroji vieta) „Cup-96“ (Belgradas, Serbija); 1997 m. Sidnėjaus mero apdovanojimo konkurso (Sheparton, Australija) specialus prizas. 1998 m. Faenzos tarptautiniame keramikos muziejuje J. Bergins darbas parodoje „Da Fontana a Valentini ed oltre“ dalyvavo su Pablo Pikaso, Peter Voulkos ir kt. autorių kūriniais. 21 a. pr. autorius buvo įtrauktas į JAV Sonomos universiteto edukacinį menininkų sąrašą, kuriuo naudojasi Mičigano universiteto Meno istorijos fakultetas. Darbai buvo publikuoti žurnaluose: „New Ceramic“ (Vokietija), „Ceramic and Perception Art“ (Australija), „American Craft“ (JAV); „World of Art“ (Londonas, JK), „La Biennale di Venecia 58th“, „MoMA. New York City“, „The Guggenheim NYC and Berlin Biennale“.

J. Bergins nuo 1991 m. yra Latvijos dailininkų sąjungos narys, nuo 1999 m. IAC – Ženevos tarptautinės keramikos akademijos narys; LDS Lietuvos dailininkų sąjungos garbės narys. Jo entuziazmo dėka gimė tokie tarptautiniai renginiai, kaip Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasaris“, tarptautinis keramikos simpoziumas „Redukcija“.