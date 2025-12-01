„Laluna“ ir „Patruliai“ švenčių proga sveikina Vakarų Lietuvą

„Radijo stotis Laluna artėjančių švenčių proga sveikina visą Lietuvą, bet labiausiai miestus ir miestelius, esančius Vakarų Lietuvoje. Esame regioninė radijo stotis, girdima 70 kilometrų spinduliu aplink Klaipėdą, todėl mūsų dėmesio centre – šalia Klaipėdos esantys mūsų klausytojai, gyvenantys aplinkiniuose miestuose, – pasakojo „Lalunos“ direktorė Vaida Vytaitė. – Šūkis ne tik simbolizuoja kalėdinį džiaugsmą ir bendrystę, bet ir atskleidžia radijo stoties tikslą – sujungti visus Vakarų Lietuvos gyventojus bendram šventiniam skambesiui.“
Bendra daina su grupe „Patruliai“
„Lalunos“ komanda atskleidžia, kad šių metų šūkis ir visa šventinė idėja gimė labai spontaniškai.
„Viskas prasidėjo nuo dainos teksto, kuris tarsi pats savaime ėmė diktuoti nuotaiką. Kai parašėme tekstą, iš karto žinojome – ši daina turi būti linksma, skambėti energingai ir paliesti tuos, kurie gyvena Vakarų Lietuvoje ir yra mūsų klausytojai“, – pasakojo radijo stoties „Laluna“ programų vedėjas ir dainos teksto autorius Vytautas Žilėnas.
„Kuriant dainą, natūraliai kilo mintis pakviesti bendradarbiauti grupę „Patruliai“, žinomą dėl savo energijos, nuoširdumo ir gebėjimo sukurti gerą nuotaiką. Labai apsidžiaugėme, kad į mūsų pasiūlymą grupės nariai – Algis Radzevičius ir Juozas Butnorius – reagavo entuziastingai“ – teigė „Lalunos“ muzikos redaktorius Vilius Regalas.
„Darom. Juk visi mes klaipėdiečiai“ – tokius žodžius ištarė A. Radzevičius ir dainos gamyba įsibėgėjo. Tai, kas vyko „Lalunos“ įrašų studijoje, galime pavadinti tikra švente. Viskas klostėsi neįtikėtinai sklandžiai, o daina įgijo būtent tą skambesį, kurio ieškojome“, – sakė Vilius.
Rezultatas – nauja kalėdinė daina, kuri visą gruodį taps pagrindiniu šventinės Lalunos programos akcentu. Dainoje skamba trylikos Vakarų Lietuvos miestų ir miestelių pavadinimai. Šiais metais Radijo stotis „Laluna“ asmeniškai kreipiasi į tuos, kurie gyvena Palangoje, Kretingoje, Kartenoje, Plungėje, Šilutėje ar kituose Vakarų Lietuvos miestuose.
Dovanos Vakarų Lietuvos klausytojams
Šiųmetis šūkis „Su šventėm visa Lietuva“ tapo ne tik dainos leitmotyvu, bet ir įkvėpė didelę šventinę Lalunos akciją. Radijo stotis kviečia Vakarų Lietuvos gyventojus būti itin dėmesingiems ir klausytis eterio, nes būtent šiame regione prasideda dovanų dalybos.
Radijo eteryje visą šventinį laikotarpį skambės Vakarų Lietuvos miestų ir miestelių pavadinimai. Išgirdę savo miesto pavadinimą, klausytojai turės kuo greičiau prisiskambinti į radijo studiją ir laimėti specialiai paruoštas dovanas.
„Kalėdos yra metas, kai dalijamės šviesa, šypsenomis ir dainomis. Tad kviečiame visus būti kartu, įsijungti „Laluną“ ir patirti tikrą švenčių laukimą. Mes sakome: su šventėm visa Lietuva!“ – skelbė radijo stotis „Laluna“.
