Klaipėdos publika pirmoji išvydo neorologinę operą

Intriguojančio pavadinimo opera pritraukė smalsiai nusiteikusius šiuolaikinės akademinės muzikos mylėtojus. Šiuo renginiu iškilmingai pradėtas 17-as šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ bei 18-as Klaipėdos koncertų salės koncertinis sezonas.

Ž. Vingelis džiaugėsi įvykusia premjera: „Labai smagu, kad turėjome galimybę kurti kitame mieste. Dvi savaites gyvenome Klaipėdoje, visas dienas ir naktis skyrėme tik šiam darbui. Jautėmės prisipildę energijos, kurią šiandien išleidome iš savęs ir tikimės, kad ji pasiekė kiekvieną klausytoją. Labai noriu pasidžiaugti nuostabiais solistais, kuriems esu be galo dėkingas už tai, kad įgyvendino daug skirtingų ir sudėtingų užduočių. Galutiniu rezultatu esu labai patenkintas.“

„Galvoje netelpa tiek emocijų, kiek jų dabar jaučiu. Kaip ir operos siužete pasakojama, taip ir mano smegenyse vis dar skamba muzika. Ji mus gelbsti ir tai yra svarbiausias dalykas. Labai džiaugiuosi visu kolektyvu, kuris labai darniai ir tikslingai, iki paskutinio akordo ėjo šios premjeros link“, - įspūdžiais dalijosi programai dirigavęs maestro Martynas Staškus.

Klaipėdos koncertų salės direktorius Tadas Grabys neslepia: „Labai smagu pradėti naują sezoną su nepakartojama operos premjera. Džiugu, kad pirmieji ją galėjo išvysti būtent uostamiesčio gyventojai. Esu dėkingas už puikų galutinį rezultatą visai Klaipėdos koncertų salės ir kūrybinei komandai.“

Michaelas Nymanas – minimalistinės muzikos pradininkas, žinomas britų kompozitorius, sukūręs šešias operas bei muziką daugiau nei dvidešimčiai filmų. Tarp kompozitoriaus garso takelių yra tokie filmai, kaip ,,Fortepijonas“, ,,Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis“ bei daugelis kitų.

Opera ,,Vyras, kuris savo žmoną palaikė skrybėle“ (“The Man Who Mistook His Wife for a Hat“) pasakoja pagrindinio herojaus-paciento, sergančio vizualine agnozija („mentaliniu aklumu“) ligos tyrimo istoriją. Žinomas muzikas ima nebepažinti aplink save regimo pasaulio ir vis labiau pasikliauti savo klausa. Tolstančios matomų daiktų prasmės artina jį prie garsinio pasaulio patyrimo ir atveria netikėtus ligos aspektus – virš viso regimo ir mus nuolat klaidinančio pasaulio tvyro ne visiems pažįstama, bet kerinti ir įkvepianti muzikinė realybė.

Pirmą kartą Lietuvoje statoma neurologinė opera – tai bendras Klaipėdos koncertų salės, vizualinių eksperimentų teatro ,,Kosmos Theatre“, teatro ,,Utopia“ projektas. Kvapą atimančios operos pastatyme susijungė klasikinės muzikos profesionalai su vizualinio teatro, šiuolaikinių medijų bei lėlių teatro kūrėjais.

Klaipėdos koncertų salės rengiamo festivalio „Permainų muzika“ koncertai vyks rugsėjo 15– spalio 7 d. dienomis.