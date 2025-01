Klaipėdos koncertų salė 2025-aisiais: 20-metis, muzikos pavasariui – 50 bei violončelės festivalis

„2025-ieji Klaipėdos koncertų salei – ypatingi. Švęsdami 20-metį ir organizuodami tokius renginius kaip jubiliejinį, 50-ąjį „Klaipėdos muzikos pavasarį“ ar Tarptautinį Klaipėdos violončelės festivalį bei Tarptautinį Klaipėdos Davido Geringo vardo violončelės konkursą. Mūsų visos komandos siekis nesikeičia jau ne vienerius metus – tapti traukos erdve, kurioje kiekvienas atranda įkvėpimą, o aukščiausio lygio menas įtraukia tiek vietos gyventojus, tiek tarptautinę bendruomenę,“ – teigė Tadas Grabys, Klaipėdos koncertų salės vadovas. Jam pritaria Jurgita Skiotytė-Norvaišienė, KKS repertuaro meno vadovė, teigianti, kad „vien šį pusmetį salė klausytojams pasiūlys daugiau nei 100 įspūdingų programų, o per metus jų skaičius sieks net 180. Tai rodo, kad KKS repertuaras tampa vis įvairesnis ir įtraukia skirtingus žanrus bei auditorijas“.

Jubiliejiniai metai

Klaipėdos koncertų salė šiemet minės savo 20-metį. Per šį laikotarpį ji tapo svarbiu uostamiesčio meno ir muzikos centru, įtraukusiu ne tik vietos, bet ir tarptautinius atlikėjus bei klausytojus. „Kartu su kolegomis per tuos metus įtvirtinome Klaipėdą kaip nuolat augantį kultūros židinį, prie kurio atėję gali klausytis išskirtinių koncertų, pabūti nepamirštamuose festivaliuose, įgauti naujų patirčių edukacinėse programose,“ – sakė KKS rinkodaros vadovė Gidonė Vaitkuvienė.

Jubiliejinio pavasario pagrindinius akordus dėlios balandžio 4–25 d. vyksiantis 50-asis festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“ – ilgiausiai Lietuvoje vykstantis klasikinės muzikos festivalis. Jo metu klausytojus džiugins dešimt įsimintinų koncertų, kuriuose dalyvaus žymiausi Lietuvos orkestrai ir solistai.

Jubiliejinio festivalio vienas iš pagrindinių akcentų – grįžimas prie pirminės šio festivalio idėjos. Festivalyje pasirodys didelių sudėčių kolektyvai: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Lietuvos nacionalinis ir Lietuvos valstybinis simfoniniai orkestrai, taip pat naujomis programomis klausytojus džiugins „Kremerata Baltica“ ir Klaipėdos kamerinis orkestrai. „Festivalis, kaip ir visas koncertinis sezonas, dedikuotas jaunystės temai, todėl šalia klasikinės muzikos grandų stos ir auganti karta: choras „Jauna muzika“, girdėsime visų Klaipėdos menų mokyklų jaunimo jungtinių chorų programą bei B. Dvariono mokyklos moksleivių simfoninį orkestrą. Kviečiame didingais orkestrų bei chorų balsais pasveikinti pavasarį ir jaunystę. Tokio masto kolektyvų koncentracijos vieno festivalio metu senokai nebuvo,“ – sakė J. Skiotytė-Norvaišienė.

Jubiliejaus puota tęsis skambant violončelės festivalio akordams

Gegužės 5–10 d. į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis ir Tarptautinis Klaipėdos Davido Geringo vardo violončelės konkursas. Šis unikalus renginys suburs daugiau nei 100 kviestinių svečių – muzikantų, aktorių, menininkų ir šokėjų bei daugiau nei 190 kitų atlikėjų: orkestrų, chorų ir ansamblių. „Tai daugiau nei koncertai – tai tikra muzikos šventė, kuri sujungia talentingiausius atlikėjus, klausytojus ir unikalią patirtį. Šiuo festivaliu Klaipėda pasauliui primena, kad muzika turi galią vienyti, įkvėpti ir kurti ypatingas akimirkas, o šių akimirkų įkvėpėja tampa violončelė “, – teigė festivalio įkūrėjas, violončelininkas Mindaugas Bačkus.

Mūsų visos komandos siekis nesikeičia jau ne vienerius metus – tapti traukos erdve, kurioje kiekvienas atranda įkvėpimą, o aukščiausio lygio menas įtraukia tiek vietos gyventojus, tiek tarptautinę bendruomenę.

Nuo 2017 m. vyksiančiame festivalyje dalyvaus atlikėjai iš 20 šalių, tarp jų – Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Japonijos, Kubos ir kt. „Renginio programa apims net 25 skirtingas lokacijas, kuriose vyks koncertai, konkursai ir meninės dirbtuvės. Per šešias dienas vyksiantį festivalį kasdien skirtingose miesto vietose bus galima išgirsti po šešis koncertus. Scenose pasirodys atlikėjai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių, o konkurse geriausiais bandys tapti per 100 violončelininkų, tarp jų – tiek jauni talentai, tiek pripažinti profesionalai“, – sakė violončelės festivalio meno vadovas M. Bačkus.

Talentinguosius violončelės muzikus vertins tarptautinė komisija, sudaryta iš keturiolikos ekspertų. „Klaipėda tampa tikra kultūros kryžkele, kurioje susijungia daugybė pasaulio talentų. Festivalis ir konkursas ne tik puoselėja aukščiausio lygio muziką, bet ir skatina tarptautinį bendradarbiavimą bei kultūros sklaidą,“ – teigė T. Grabys.

KKS muzika skambėti galės kiekvienuose namuose

Šį sezoną Koncertų salė klausytojams pristatys dvi vinilines plokšteles, kurias įrašė KKS meno kolektyvai – Klaipėdos kamerinis orkestras ir choras „Aukuras“. „Išleidžiame vinilą, norėdami prisidėti prie Dainų šventės šimtmečio sukakties bei vieno iš pirmosios šventės vyriausiųjų dirigentų – Juozo Naujalio pagerbimo. Tad tai ypatinga galimybė melomanams papildyti savo kolekcijas aukščiausios kokybės muzikos įrašais,“ – sakė choro „Aukuras“ vadovas Tomas Ambrozaitis.

Be to, vien per pirmąjį pusmetį klausytojai galės rinktis iš daugiau nei 100 renginių programų. Įvairaus amžiaus publikai šiemet bus skirta daugiau nei 20 edukacinių programų, kurios skatins jaunuosius klausytojus atrasti muzikos pasaulį.

Programą galima rasti www.koncertusale.lt, o bilietus įsigyti www.kakava.lt.