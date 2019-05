Klaipėdos festivalyje skambės džiazas suaugusiems

Nemokamas, jubiliejinis 25-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis birželio 6-8 dienomis kvies pasiklausyti lengvo, skoningo bei energingo džiazo, kurį iš Ukrainos atveš „Jazz in Kiev Band“ ir Laura Marti.

„Aleksej Kogan ir jo „Jazz in Kiev Band“ kartu su žavinga džiazo vokaliste Laura Marti klasikinį džiazą apjungė su karštais Lotynų Amerikos ritmais, funk ir soul natomis bei šį gardų kokteilį paskanino jaudinančiai nuoširdžiu vokalu. „Jazz in Kiev Band“ vienija geriausius Ukrainos džiazo muzikantus, kurie dėl savo profesionalumo yra nuolatiniai įvairių vietinių ir tarptautinių džiazo festivalių dalyviai“, – kalbėjo Klaipėdos pilies džiazo festivalio organizatorė Inga Grubliauskienė.

Itin turtingo tembro vokalistė Laura Marti taip pat yra ir muzikos bei tekstų autorė. Pagal kilmę Laura – armėnė, tai paaiškina jos išskirtinį gebėjimą atlikti savo programos kūrinius net šešiomis skirtingomis kalbomis. Baigusi džiazo fortepijono ir kompozicijos klasę, Laura Marti tapo kelių tarptautinių ir daugelio Ukrainos kompozitorių konkursų nugalėtoja, taip pat ji bendradarbiavo su daugybe žinomų muzikantų bei dalyvavo tokiuose festivaliuose kaip: „Lotos Jazz Festival“, „Bielska Zadymka Jazzowa“, „Alfa Jazz Fest“, „Jazz Koktebel“, „Art-Jazz Cooperation“, „Mek Mshakujt“ ir kt.

Aleksej Kogan visai ne be priežasties vadinamas „žmogumi-džiazu“. Jis muzikologas, festivalių organizatorius, trisdešimties metų patirtį turintis radijo laidų vedėjas, dėstytojas bei „Jazz in Kiev“ įkūrėjas ir vadovas. Visą gyvenimą džiazui paskyręs bosinės gitaros virtuozas sako: „Man visada patiko džiazas dėl vienos paprastos priežasties – kai 1971 m. pakliuvau į Duke Ellington koncertą, supratau, kad tikras džiazo muzikantas niekada neatliks to paties dalyko vienodai. Niekada. Jis visada įneš kažką naujo. Ir tame yra didelis malonumas. Tai yra absoliutus laisvės troškimas”.

„Jazz in Kiev Band“ sudaro: Vladimir Kaminskij (klavišiniai), Michail Mendelenko (gitara), Artiom Mendelenko (saksofonas), Valerij Volkov (mušamieji) bei Aleksej Kogan (bosinė gitara), Laura Marti – vokalas.

XXV Klaipėdos pilies džiazo festivalis – birželio 6-8 d. Kruizinių laivų terminale.

Visi renginiai nemokami.