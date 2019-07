Klaipėdoje – grandiozinis muzikos šou

Vieną vakarą – trys koncertai

Rugpjūčio 10-ąją Klaipėdos elinge po atviru dangumi kartu švęsti kviečia populiarūs šių dienų atlikėjai, kurių muzika puikiai pažįstama tiek jauniems, tiek ir vyresnės kartos žmonėms.

Išsiilgusiųjų koncertų ir pramogų laukia išskirtinė proga vieną vakarą išvysti net tris įspūdingas koncertines programas, kurių bendra trukmė – net 4 valandos.

Šėlti nusiteikusią minią pasitiks ir vakarą trankiai pradės vienas garsiausių didžėjų Lietuvoje – Jovani.

Elinge skambės žymiausi jo kūriniai, klubiniai remiksai.

Jovani vizitine kortele jau tapo kartu su Jazzu išleisti kūriniai "I should have known", "Keep it to myself", kurių pristatyti publikai nebereikia.

Tačiau tai dar ne viskas.

Audringai vakarą pradėjęs Jovani kiek vėliau sceną užleis šių dienų muzikos sensacijai – grupei "8 kambarys".

Dar neseniai išpopuliarėjusi grupė žaibiškai užkariavo muzikos topų viršūnes.

Vakarą vainikuos ir savo dainomis klausytojus džiugins įspūdingais pasirodymais, neblėstančia energija scenoje garsėjantis Donatas Montvydas.

Dėl savo atliekamos muzikos inovatoriškumo, iki smulkmenų surežisuotų pasirodymų, kuriuose dominuoja muzika ir šokis, charizma ir originalumas, atlikėjas pavergė tiek jaunąją kartą, tiek ir vyresnius klausytojus.

Bilietai už pusę kainos

Dienraštis "Klaipėda" savo skaitytojams dovanoja išskirtinę galimybę susipažinti su elingo erdvėmis ir išgirsti visų atlikėjų pasirodymus už išskirtinai mažą kainą.

Internetiniame puslapyje "bilietai.lt", perkant bilietą ir patvirtinus kodą "KLAIPEDA", vienas bilietas kainuos tik 11 eurų.

Renginio pradžia – 20 val., tačiau lankytojai įleidžiami valanda anksčiau.

Tiesa, bilietų su nuolaida skaičius ribotas, tad norintys suspėti į muzikinį pramogų traukinį turėtų suskubti.

Sulaukė didelio susidomėjimo

Liepos 20 d. vykęs "G&G Sindikato", Mad Money bei Niko Bariso koncertas sulaukė itin didelio žiūrovų susidomėjimo.

Elingo teritoriją užpildė daugiau nei 2 500 koncerto dalyvių, kurie saulėtąjį vakarą lingavo hiphopo ritmu.

Pasak renginių elinge organizatorės Aistės Vitkevičiūtės, koncertas praėjo puikiai, tad šįkart planuojamas dar didesnis dalyvių srautas ir dar galingesnė atmosfera.

Organizatoriai žada dar viena staigmeną, apie kurią praneš rugpjūčio 5 d.

VIP ložėje – išskirtinis komfortas

VIP bilietus įsigiję žiūrovai galės mėgautis geresne matomumo zona, kuri bus iškelta į trijų metrų aukštį su kelių pakopų pakyla bei stogu.

Tiesa, VIP bilietams nuolaidos kodas negalioja.

Renginio organizatoriai koncerto dieną viliasi sulaukti gero oro, tačiau įsigijusieji VIP bilietą gali būti ramūs ir dėl lietaus, kadangi juos nuo prakiursiančio dangaus saugos stogas.

Organizatoriai džiaugiasi bendradarbiavimu su bendrovės "Kruizinių laivų terminalas" vadovu Alvydu Butkumi, kuris pagelbėjo ne tik įgyvendinant elingo jubiliejaus paminėjimui skirtas idėjas, bet ir tvarkant elingo teritoriją.