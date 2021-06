Kelte – 2-oji „KultJūros“ paroda: Deivido Buivydo fotografijos

Jaunų menininkų fotografijos parodos šiame kelte bus pristatomos visą vasarą. D. Buivydo kūrinius čia apžiūrėti galima iki birželio 25 d. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – UAB „Smiltynės perkėla“.

Ar žinojote, kad trečdalis realybės visada lieka už kadro? Visų fotoaparatų objektyvai sukuria apskritą vaizdo plotą. Dažniausiai apskrito objektyvo vaizdo plotas yra daug didesnis už stačiakampę ertmę fotoaparato gale, kur yra laikoma juosta. Todėl pilnas apskritimas niekada nėra matomas ant negatyvo. Kaip ir pilnas patirtas vaizdas, kuris niekada nėra parsinešamas namo, kartu su savimi.

D. Buivydo nuotr.

D. Buivido fotografijos atliktos objektyvą laikant arti juostos, kuri fiksavo ne tai, ką matė žmogaus akis, o kameros „žvilgsnį“, paviršių. Tokiu būdu žiūrovui atskleidžiama paslėptoji realybė, kuri egzistuoja tarp to, kas buvo nufotografuota, ir to, ką matė kameros „akis“. Nuotraukų turinys susijęs su autoriaus ryšiu su jūra, nes juk plika akimi irgi nematome to, kas dedasi jūros paviršiuose ir dugnuose. Įvardytą turinį sugretinus su vaizdu, jis leidžia žiūrovui patirti šiuos užfiksuotus vaizdus ir spalvines paraleles per jų pačių prisiminimų ir patirčių objektyvus.

Apie autorių

D. Buivydas gimė 1993 m. Mažeikiuose, tačiau visas savo vaikystės dienas praleido Plungės mieste. Studijavo Vestminsterio universitete (University of Westminster), Londone. Parodose dalyvauja nuo 2017 m. Sukūrė fotografijų seriją „F(L)IGHT“ ir išleido albumą tuo pačiu pavadinimu. Dalyvavo meno rezidencijoje „Docking Station“ Amsterdame, Vidurio ir Rytų Europos kino festivalyje „CinEast“ Liuksemburge, tarptautiniame fotožurnalistikos festivalyje „Vilniaus fotografijos ratas“. Šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje.