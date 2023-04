Į Klaipėdą atvykstanti R. Ščiogolevaitė dovanos galimybę gyvai išgirsti W. Houston dainas

Būtent W. Houston, pasak pačios Rūtos, buvo jos pirmoji ir visų laikų geriausia mokytoja, turėjusi angelišką balsą, liūto dvasią ir dievišką esybę. Ne veltui sakoma, kad pasiklausyti Whitney dainų atskrisdavo net paukščiai!

R. Ščiogolevaitė sako, kad šis koncertinis turas – ilgai jos atidėliota svajonė. Ji prisimena, kad W. Houston muzika ją lydėjo visą gyvenimą. „Mano tėtis turėjo plokštelių kolekciją, kurioje buvo ir pirmoji W. Houston išleista plokštelė, kuri mane jau prieš daug metų visiškai užbūrė. Tuomet buvau dar paauglė. Prisimenu, kaip aš klausydama šios plokštelės galvodavau, kad turbūt man išdainuoti šių kūrinių niekuomet nepavyks. Man tai atrodė tolima ir nepasiekiama svajonė. Tą svajonę prisiminiau pernai, kai W. Houston kūrinius atlikau Vilniuje vykusio koncerto metu.

Šią programą daug metų atidėliojau. Bet galiausiai atsirado drąsos nebegalvoti, kad kažkas ne taip supras, įžvelgs, jog per gerai apie save galvoju. Visa tai iš didelės nuoširdžios meilės ir pagarbos savo mokytojai. Tokio grožio muzika norisi dalintis“, – sako R. Ščiogolevaitė. Ji atskleidžia, kad savo pavasario koncertuose dovanos ne tik visiems puikiai žinomas W. Houston dainas, bet ir atliks savo mėgstamiausią šios atlikėjos kūrinį – „The Greatest Love of All“ iš tos pačios pirmosios W. Houston plokštelės.

Beje, pasirodo, kad pirmą kartą klausytojai R. Ščiogolevaitė išgirdo atliekant legendinę dainą W. Houston dainą „I Will Always Love You“, kai R. Ščiogolevaitė buvo dar paauglė. „Tai buvo mano gimtajame mieste – Šiauliuose, kai man dar tebuvo 15 metų. Su pianistu Arijumi Ivaškevičiumi „Šauniausio moksleivio“ konkurse muzikinės pertraukos metu atlikome šią W. Houston dainą. Iki dabar atsimenu, kai tą kartą, mums atlikus kūrinį, salėje įsivyravo visiška tyla. Aš suglumau, atsisukau į Arijų, o tada salė mus apdovanojo garsiausiais plojimais. Tai buvo stipri patirtis, kuri įstrigo visam gyvenimui ir labai motyvavo toliau siekti savo tikslo – dainuoti. Tai ypatinga akimirka mano gyvenime. Tuomet supratau, kad pajautimas, jog turiu dainuoti, yra teisingas“, – prisimena dainininkė.

Daugybę kartų kritusi ir vėl atsistojusi, gyvenusi itin spalvingai, bet visuomet sklendusi su muzika, Whitney iš gyvenimo išėjo pasauliui palikusi tokius hitus kaip „Dance with somebody“, „I have nothing“, geriausia visų laikų meilės daina tituluojamą „I will always love you“ ir daugybę kitų. „Visada tave mylėsiu – Whitney Houston!“ – tai unikali galimybė išgirsti, kokį priėjimą prie laurais apipintos ir niekuomet iš atminties neišblėstančios amerikiečių popžvaigždės rado R. Ščiogolevaitė ir ištikimi scenos bendražygiai – pianistas Paulius Zdanavičius ir būgnininkas Martynas Lukoševičius. Drauge jie surengs jaukų ir pavasariškai jausmingą koncertą.

R. Ščiogolevaitės koncertas Klaipėdoje – jau balandžio 30 d. „Švyturio“ arenos KLUBE. Bilietus platina kakava.lt: https://kakava.lt/renginys/visada-tave-mylesiu-whitney-houston-graziausiu-dainu-koncertas-su-ruta-sciogolevaite-ir-pauliaus-zdanaviciaus-trio/4717/9301.