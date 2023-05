Festivalyje „Amber Wind“ Palangoje – visos pučiamųjų muzikos spalvos

Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Latvijos, Didžiosios Britanijos, Danijos bei Sakartvelo.

Festivalio šeimininkai – „Palangos orkestras“ – gegužės 26 d. 10 val. festivalį pradės susitikimu su jauniausiais savo klausytojais ir edukacine programa „Skambantis miškas“.

Mokytis iš geriausiųjų ragins šiemet veiklos dešimtmetį minintis varinių pučiamųjų kvartetas iš Jungtinės Karalystės „A4 Brass Quartet“, kuriame muzikuoja pagrindiniai lyderiaujančių JK pučiamųjų orkestrų atlikėjai. Gegužės 26 d., penktadienį, 14 val. kvartetas pakvies į meistriškumo dirbtuves bei surengs koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Kolektyvas taip pat ruošia staigmeną – keletą bendrų kūrinių su „Palangos orkestro“ varinių pučiamųjų kvintetu. Koncerto pradžia – 19 val.

Šeštadienis tradiciškai pašvęstas Lietuvos orkestrams – programas Palangos žiūrovams rengia Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“. Prie jų prisijungs svečiai iš Latvijos – pučiamųjų orkestras „Liepaja“.

Visus šiuos orkestrus gegužės 27 d. 13 val. žiūrovai išvys muzikuojančius kurorto Nepriklausomybės, Centrinėje, Jono Žemaičio aikštėse bei Tiškevičių alėjoje. 14 val. iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs 70-metį švenčiančio „Palangos orkestro“ atlikėjai. Paradą užbaigs masiškiausias festivalio renginys – jungtinio orkestro pasirodymas Gintaro muziejaus šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų.

Vasaros šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstamą „Orkestro vasaros“ vardu – gegužės 27 d. 17 val. Palangos Birutės parko rotondoje koncertuos Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bigbendas.

Festivalio gala koncerte 19 val. pasirodys Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, į pajūrio sceną pirmą kartą atvykstantis su intriguojančia programa – cinematorija „Cali-Gari“, kuriai muziką kūrė kompozitoriaus, nacionalinės premijos laureatas Algirdas Martinaitis bei elektroninės muzikos kūrėjas Leonas Somovas. Tai eksperimentas, jungiantis orkestrinį muzikavimą, kiną, akademinę ir populiariąją, akustinę ir elektroakustinę muziką. Šia forma pristatomas naujas muzikinis takelis ir sceninis vyksmas vienam reikšmingiausių vokiškojo ekspresionizmo nebylaus kino klasikos filmų „Daktaro Kaligario kabinetas“, sukurtam prieš 100 metų.

Šeštadienį užbaigs „Amber Wind Jam Session“ vakaras restorane „Oldman“ su „Palangos orkestro“ atlikėjo Gyčio Girdausko Danijoje suburtu tarptautiniu kvartetu bei Naujojo Orleano džiazo stiliaus muzika.

Sekmadienį, gegužės 28 d., 13 val. „Amber Wind“ programą uždarys premjera – naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams kūrybinio konkurso „MCC Palanga 2022“ baigiamasis koncertas, kuriame pirmą kartą nuskambės penkių lietuvių kompozitorių kūriniai, skirti 770-ąjį gimtadienį švenčiančiai Palangai. Konkursą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Festivalį „Amber Wind“ organizuoja viešoji įstaiga „Palangos orkestras“. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė.

Daugiau informacijos: www.orkestras.pro.

AMBER WIND 2023 PROGRAMA

Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Palangoje / International Wind Music Festival in Palanga

Penktadienis, gegužės 26 d. / Friday, May 26

10 val. EDUKACINĖ PROGRAMA VAIKAMS „SKAMBANTIS MIŠKAS“ / EDUCATIONAL PROGRAM FOR CHILDREN „THE SOUNDING FOREST“

• „Palangos orkestras“ / Palanga Wind Orchestra „Palangos orkestras“

• Dirigentas / conductor Simas Martinkus

• Scenarijaus autorė, režisierė ir aktorė / screenwriter, director and actress Aistė Šeštokaitė

• Kompozitorius / composer Tadas Šileika

• Scenografė ir kostiumų dailininkė / set and costume designer Guoda Korsakaitė

• Šviesos režisierius / lighting director Arūnas Račkauskas

Palangos Kurhauzo Teatro salė / Palanga Kurhaus Theater Hall, Grafų Tiškevičių al. 1

14 val. SUSITIKIMAI SU MEISTRAIS: MEISTRIŠKUMO DIRBTUVĖS SU „A4 BRASS QUARTET“ (JK) / MEETING THE MASTERS: MASTRERCLASSES WITH „A4 BRASS QUARTET“ (UK)

• Baritonas / baritone Mike Cavanagh

• Eufonija / euphonium Chris Robertson

• Kornetas / cornet Jamie Smith

• Tenoras / tenor horn Jonathan Bates

Palangos Kurhauzas / Palanga Kurhaus, Grafų Tiškevičių al. 1

19 val. ANSAMBLIŲ VAKARAS / EVENING OF ENSEMBLES

„A4 Brass Quartet“ (JK):

• Baritonas / baritone Mike Cavanagh

• Eufonija / euphonium Chris Robertson

• Kornetas / cornet Jamie Smith

• Tenoras / tenor horn Jonathan Bates

„Palangos orkestro“ varinių pučiamųjų kvintetas / Palanga Wind Orchestra „Palangos orkestras“ Brass Quintet:

• Trimitas / trumpet Grantas Kleinauskas

• Trimitas / trumpet Paulius Austys

• Valtorna / French horn Aistė Švenčionytė

• Trombonas / trombone Nojus Vaupšas

• Tūba / tuba Gediminas Norvilas

Palangos Kurhauzo Koncertų salė / Palanga Kurhaus Concert Hall, Grafų Tiškevičių al. 1

Šeštadienis, gegužės 27 d. / Saturday, May 27

13 val. ORKESTRŲ PASIRODYMAI MIESTO AIKŠTĖSE / SMALL CONCERTS IN CITY SQUARES

• Pučiamųjų orkestras „Liepaja“ (LV) / Wind Band „Liepaja“

• Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“/ Kaunas Wind Orchestra „Ąžuolynas“

• Šiaulių pučiamųjų orkestras / Šiauliai Wind Orchestra

• Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ / Panevėžys Wind Orchestra „Garsas“

Nepriklausomybės aikštė/ Independence Square, Centrinė aikštė / Central Square, Jono Žemaičio aikštė / Jonas Žemaitis Square, Grafų Tiškevičių alėja / Grafų Tiškevičių Alley

14 val. ORKESTRŲ PARADAS / PARADE OF THE ORCHESTRAS

• Pučiamųjų orkestras „Liepaja“ (LV) / Wind Band „Liepaja“

• Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“/ Kaunas Wind Orchestra „Ąžuolynas“

• Šiaulių pučiamųjų orkestras / Šiauliai Wind Orchestra

• Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ / Panevėžys Wind Orchestra „Garsas“

• „Palangos orkestras“ / Palanga Wind Orchestra „Palangos orkestras“

Vytauto g.

14.30 val. LAKONIŠKI ORKESTRŲ PASIRODYMAI IR JUNGTINIS ORKESTRAS / LACONIC PERFORMANCES OF THE ORCHESTRAS AND THE UNITED ORCHESTRA

• Pučiamųjų orkestras „Liepaja“ (LV) / Wind Band „Liepaja“

• Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“/ Kaunas Wind Orchestra „Ąžuolynas“

• Šiaulių pučiamųjų orkestras / Šiauliai Wind Orchestra

• Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“ / Panevėžys Wind Orchestra „Garsas“

• „Palangos orkestras“ / Palanga Wind Orchestra „Palangos orkestras“

Gintaro muziejaus Šiaurinė terasa, Palangos Birutės parkas/ Northern terrace of the Amber Museum, Palanga Birut’ės Park

17 val. ORKESTRO VASARA / SUMMER OF WIND BAND

• Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bigbendas / Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire Big Band

• Dirigentas / Conductor Zenonas Šimkus

Palangos Birutės parko rotonda / Palanga Birut’ės Park Rotunda

19 val. GALA KONCERTAS: CINEMATORIJA „CALI-GARI“ / GALA CONCERT: CINEMATORIA „CALI-GARI“

• Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras / Lithuanian Symphonic Wind Orchestra

• Dirigentas / conductor Modestas Barkauskas

• Kompozitoriai / composers Algirdas Martinaitis, Leonas Somovas

• Saksofonas /saxophone Liudas Mockūnas

• Kontratenoras / countertenor Vaidas Bartušas

• Skaitovas / narrator Vaidotas Martinaitis

Bilietus platina: tickets.paysera.com

Palangos koncertų salė / Palanga Concert hall, Vytauto g. 43

21 val. AMBER WIND JAM SESSION

„Oldman“, Jūratės g. 2a

Sekmadienis, gegužės 28 d. / Sunday, May 28

13 val. SU GIMTADIENIU, PALANGA: KONKURSO „MCC PALANGA 2022“ BAIGIAMASIS KONCERTAS / HAPPY BIRTHDAY, PALANGA: „MCC PALANGA 2022“ CLOSING CONCERT

• „Palangos orkestras“ / Palanga Wind Orchestra „Palangos orkestras“

• Dirigentas / Conductor Vygantas Rekašius

• Kompozitoriai / Composers: Tadas Šileika, Tadas Zakarauskas, Linas Rupšlaukis, Jonas Tamulionis, Rapolas Šileikis

Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia / Palanga The Most Holy Virgin Mary’s Ascension Church, Vytauto g. 51