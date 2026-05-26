 Dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose – laikini eismo ribojimai

Dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose – laikini eismo ribojimai

2026-05-26 17:52 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad keliose gatvėse dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose bus laikinai ribojamas eismas.

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