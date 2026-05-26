Dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose – laikini eismo ribojimai 2026-05-26 17:52 kauno.diena.lt inf. Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad keliose gatvėse dėl vykdomų darbų geležinkelio pervažose bus laikinai ribojamas eismas. 17 Įmonių pulsas Pirkėjas nepagrįstai gąsdinamas salmonelėmis, bet neinformuojamas apie vandeniu skiestą mėsą 9 Įmonių pulsas „Kalnapilio-Tauro grupė“ investavo 3 mln. eurų: modernizavo gamybą ir atsisako iškastinio kuro Išskirtinė medžiaga 31 Kriminalai Nužudyto paramediko tėtis papasakojo apie netektį išgyvenančius anūkus: berniuko žodžiai sukrečia Išskirtinė medžiaga 36 Ekonomika ir politika Putinui kyla naujos problemos: ką daryti, kai tavęs jau nekenčia net „impercai“? Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu! Nuo politikos iki kultūros Prenumeruoti Eismas bus ribojamas: gegužės 27 d. 8–17 val. Liepų g. 81A ir gegužės 28 d. 8–21 val. Jūrininkų pr. ties Minijos g. Šiame straipsnyje: eismo ribojimai Klaipėdoje geležinkelio pervažos Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra 26 Nekilnojamas turtas Dainavoje kyla nauji daugiabučiai namai „Du kaimynai“ 12 Nekilnojamas turtas Projektas „Du pušynai“: naujos statybos namai prie Kauno marių 4 Nekilnojamas turtas 20 metų patirtis vystant išskirtinį būstą: išsirinks kiekvienas Daugiau naujienų
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