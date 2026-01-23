Sausio 23-ioji Klaipėdoje

Vakaras. Šiandien 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks 40-osios Literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos įteikimo vakaras. Jubiliejinė premija bus įteikta rašytojui Dovydui Pancerovui už romaną „Pragaro vartai“. Renginyje dalyvaus: premijos laureatas D. Pancerovas, I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Šimkevičė, kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas, literatūros kritikas doc. dr. Regimantas Tamošaitis. Vakarą ves žurnalistė Agnė Bukartaitė. Muzikinę programą atliks DJ Uraganius ir Virgina Asnauskienė.
Popietė. Rytoj 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė. Jos pagrindinė taisyklė – skaityti mėgstamą knygą ir nesinaudoti telefonu vieną valandą. Daugiau informacijos tel. +370 46 365 934.
Užsiėmimas. Rytoj 12 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks patyriminis sensorinis užsiėmimas 3–5 metų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintiems vaikams. Skirta SUP vaikams, patiriantiems emocinių ar elgesio sunkumų, taip pat socialinę paramą gaunančių, migrantų ar į Lietuvą grįžusių šeimų vaikams. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 314 719 arba e.paštu [email protected].
Dirbtuvės. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) tęsis jaukus kūrybinių dirbtuvių „Mano lėlė“ ciklas. Užsiėmimų metu kartu su menininke Birute Bernotiene-McCarthy leisitės į fantazijos pasaulį, kur kiekvienas galės savo rankomis susikurti išskirtinę, vienetinę lėlę. Vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. +370 46 346 301.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls trys velioniai. Jų pavardės neskelbiamos.
