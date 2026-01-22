Sausio 22-oji Klaipėdoje

Mokymai. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Mokymų salėje tris valandas truks mokymai „Grėsmės internete: kaip atpažinti pavojų ir mąstyti kritiškai“. Reikalinga registracija e. p. [email protected].
Peržiūra. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks filmo „Antropocenas: žmogaus epocha“ peržiūra.
Klubas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Vydūno klubo susitikimas-diskusija „Kaip tapti saulėtu žmogumi?“. Dalyvaus Vydūno klubo pirmininkė ir organizatorė Sigutė Augutienė.
Pristatymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Dovilės Šipelienės knygos „Dovana sau“ pristatymas.
Edukacija. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks popieriaus lankstymo edukacija. Užsiėmimo metu mokysitės sudėtingo lankstymo būdo, reikalaujančio atidumo ir kantrybės. Užsiėmimo lektorė – Asta Dževečkienė. Užsiėmimas nemokamas. Reikalinga registracija tel. +370 46 346 301.
Vakaras. Rytoj 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks 40-osios Literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos įteikimo vakaras. Jubiliejinė premija bus įteikta rašytojui Dovydui Pancerovui už romaną „Pragaro vartai“. Renginyje dalyvaus: premijos laureatas D. Pancerovas, I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Šimkevičė, kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas, literatūros kritikas doc. dr. Regimantas Tamošaitis. Vakarą ves žurnalistė Agnė Bukartaitė. Muzikinę programą atliks DJ Uraganius ir Virgina Asnauskienė.
Naujagimiai. Per pastarąsias dvi statistines paras Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls šeši velioniai, tarp jų – Danutė Bukontienė. Nuoširdi užuojauta mirusiosios artimiesiems. Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Kitų velionių pavardės neskelbiamos.
