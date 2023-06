Žaliuzių valdymo sprendimai: jungikliai, pritaikymas ir galimybės

Automatizuoto žaliuzių valdymo pranašumai

● Patogumas. Automatizuotas žaliuzių valdymas yra labai patogus ir leidžia valdyti žaliuzes, markizes ar roletus nuotoliniu būdu. Tai ypač naudinga tuomet, jei reikia valdyti daugiau langų uždengimų vienu metu. Be to, išmaniosios sistemos leidžia nustatyti automatines programas taip, kad žaliuzės atsidarytų ar užsidarytų tam tikru paros metu.

● Saugumas. Automatizuotas žaliuzių valdymas yra saugesnis nei rankinis valdymas, nes nereikia įdėti pastangų pasiekti žaliuzes ar jų valdymo sistemas. Tai itin aktualu, jei turite vaikų arba gyvūnų, kadangi jie negalės pasiekti valdymo elementų ir su jais žaisti, o taip išvengsite ir neretai pasitaikančių sužeidimų ar nelaimingų atsitikimų.

● Energijos taupymas. Automatizuotas žaliuzių valdymas padeda taupyti energiją, kadangi leidžia reguliuoti patalpų šviesos intensyvumą. Pavyzdžiui, sistema, kuri atidaro ir uždaro žaliuzes tam tikru laiku, padeda valdyti saulės šviesos intensyvumą patalpose ir tokiu būdu sumažinti šildymo bei oro kondicionavimo išlaidas.

● Ilgaamžiškumas. Automatizuotos žaliuzės yra ilgaamžės – turint jas nereikia naudoti rankinių valdymo elementų, kurie nuo dažno naudojimo dėvisi ir ilgainiui genda.

● Funkcionalumas. Automatizuotas žaliuzių valdymas gali būti pritaikytas ir kitoms funkcijoms, pavyzdžiui, galima nustatyti, kad žaliuzės automatiškai atsivertų, jei patalpa tampa per šalta, arba kad jos atsivertų, kai lauke šviesu.

Be pagrindinių pranašumų, automatizuotas žaliuzių valdymas turi ir dar daugiau privalumų, pvz.: apgalvotą estetišką išvaizdą, galimybę reguliuoti šviesos srautą ir kt.

Vidaus ir lauko žaliuzių valdymas su JUNG

JUNG yra pasaulinio lygio technologijų gamintojas, siūlantis aukščiausios kokybės vidaus ir lauko žaliuzių valdymo sprendimus. Šie sprendimai apima išmaniąsias žaliuzių valdymo sistemas, kuriomis galite valdyti žaliuzes per išmanųjį telefoną arba per specialų valdymo pultą.

JUNG taip pat siūlo įvairias programinės įrangos galimybes, skirtas padidinti valdymo efektyvumą ir patogumą. JUNG žaliuzių valdymo sprendimai yra naudojami tiek privačiuose, tiek viešuose pastatuose ir prisitaiko prie išrankiausių gyventojų lūkesčių.

Išmanūs JUNG jungikliai gali būti įvairių spalvų ir dizainų, tad jungiklius galima derinti prie interjero. Be to, tai yra patikimas, inovatyvus ir aukščiausios kokybės žaliuzių valdymo sistemų gamintojas, siūlantis įvairias galimybes padidinti žaliuzių sistemų efektyvumą, patogumą ir energijos taupymą.

Mechaninis žaliuzių valdymas ir jungiklių tipai

Mechaninis žaliuzių valdymas yra paprastesnis ir pigesnis variantas nei automatizuotas valdymas. Jis gali būti vykdomas keliais būdais. Jungikliai yra populiariausias mechaninio žaliuzių valdymo elementas. Yra keli JUNG žaliuzių jungikliai, kurie naudojami mechaniniam žaliuzių valdymui:

● Svirtinis žaliuzių jungiklis. Tai bene dažniausiai pasirenkamas jungiklio tipas, kuris mygtuko paspaudimu leidžia pakelti ar nuleisti vidaus ir lauko žaliuzes.

● Pasukamas žaliuzių jungiklis. Tai gana patogus jungiklio tipas, kuris leidžia pakelti arba nuleisti žaliuzes sukant jungiklį. Beje šis jungiklis tinka ir nuolatinės srovės pavaroms.

● Išmanusis valdymas. Išmaniosios JUNG sistemos jungiklis leidžia žaliuzes pakelti / nuleisti pagal laiką arba pagal saulės intensyvumą, todėl žaliuzių valdymas prisitaiko prie jūsų poreikių, pvz., vakare galite eiti miegoti užtraukę žaliuzes ir žinoti, kad ryte jos bus automatiškai atitrauktos.

Belaidis žaliuzių valdymas

Belaidis žaliuzių valdymas – tai žaliuzių valdymo sistema, kuri leidžia valdyti patalpose ar lauke esančius langų uždengimus (žaliuzes, roletus, markizes) nuotoliniu būdu. Būtent tokį automatizuotą sprendimą siūlo ir JUNG.

JUNG sistema yra idealus sprendimas norintiems saugumo ir komforto. Ši valdymo sistema leidžia valdyti žaliuzes ir kitus įrenginius per sieninį siųstuvą arba per mobiliąją programėlę. Žaliuzes galėsite valdyti ir balsu per „Amazon Alexa“ ar „Goggle Assistant“. JUNG belaidės žaliuzių sistemos diegimas itin paprastas – jis nesukelia papildomų montavimo rūpesčių, nereikalauja laidų ir kabelių.

KNX namo valdymo sistema

JUNG KNX sistema suteikia namams patogumą, saugumą ir ekonomiškumą. KNX – tai galimybė visas namo valdymo funkcijas sujungti į vieningą sistemą ir valdyti namą centralizuotai. KNX leidžia valdyti skirtingas pastato sistemas ir įrenginius, tokius kaip: apšvietimas, šildymas, vėdinimas, žaliuzių valdymas, saugumo sistemų valdymas ir kt.

Vienas iš svarbiausių KNX sistemos privalumų yra jos galimybė suteikti visapusišką pastatų valdymą. Su KNX sistema galima nustatyti daug skirtingų parametrų, tokių kaip: apšvietimo lygis, temperatūra, oro drėgmė, žaliuzių padėtis ir pan.

Svarbu paminėti, kad JUNG KNX sistema yra suderinama ir su kitų gamintojų KNX sistemomis bei įrenginiais, o tai namų sistemą padaro itin lanksčią pokyčiams.