VMVT vadovas su Ekonomikos ir inovacijų ministre aptarė verslo reguliavimo pokyčius

Ministrė A. Armonaitė pažymėjo pastebinti daug teigiamų pokyčių tarnybos veikloje, tačiau sakė ir matanti galimybių tam tikras sritis tobulinti. VMVT – viena didžiausių priežiūros institucijų, kuri prižiūri daugiau nei 115 tūkst. ūkio subjektų, todėl ypač aktualus draugiškos verslui priežiūros veiklos vykdymas. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, pasak A. Armonaitės, reikia įvertinti galimybes padėti maitinimo, apgyvendinimo, grožio ir sveikatos verslams, kurie netrukus mėgins „išeiti“ iš karantino.

Susitikime buvo akcentuotas paslaugų viešajame sektoriuje tobulinimas įvertinant lankstumo didinimą, greitį bei vieningo standarto laikymąsi.

Darius Remeika pažymėjo, kad administracinės naštos verslui mažinimas yra vienas iš institucijos prioritetų. VMVT nuolat peržiūri įvairias tvarkas ir reikalavimus bei, esant galimybei, jas keičia. Tam, kad verslas galėtų koncentruotis į savo tiesioginę veiklą, o ne į įvairių žurnalų ar formų pildymą. Kaip gerasis pavyzdys susitikime buvo paminėtas prieš dvejus metus panaikintas reikalavimas pildyti savikontrolės žurnalą, be to, supaprastinti reikalavimai smulkiesiems gamintojams, prekeiviams, maisto išvežėjams ir labdaros tiekėjams.

VMVT vadovas minėjo, jog siekiama vykdyti mažiau patikrų, bet kokybiškiau, tad jau dabar įvairių nerizikingas veiklas vykdančių įmonių patikrų skaičius sumažėjo apie 40 proc. Didelį dėmesį VMVT skiria ir konsultavimui bei įvairaus formato mokymams, kurie, pasak D. Remeikos, ir specialistams, ir verslui leidžia geriau suprasti įvairius teisinio reguliavimo niuansus. Pagrindinis VMVT komandoje dirbančių specialistų noras ir siekiamybė – kad visuomenė dažniau inspektorius priimtų kaip patarėjus ir pagalbininkus, o ne baudėjus.

Paslaugų skaitmenizavimas taip pat yra vienas iš svarbiausių ateities darbų. Siekiama, kad kuo daugiau viešojo sektoriaus paslaugų ir dokumentų būtų pasiekiama internete. Be to, atsižvelgiant į verslo poreikius, tvarkos nuolat peržiūrimos ir paprastinamos.

Pavyzdžiui, jau daugiau kaip metus laiko visi norintys gali daug paprasčiau gaminti maistą gyvenamosios paskirties patalpose ir jį tiekti, parduoti tiesiogiai vartotojams, gamybai naudojant namų ūkio reikmėms skirtą virtuvę.

Be to, mažoms maisto prekių parduotuvėms, kurių bendras prekybos plotas neviršija 300 kv. m., užtenka įsidiegti paprastesnę savikontrolės sistemą ir laikytis paprastesnių geros higienos reikalavimų, pildyti mažiau dokumentų. Taip pat, siekiant padėti prisitaikyti verslui prie karantino suvaržymų, nustatyta supaprastinta laikina registravimo tvarka – išduodami laikini leidimai vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino metu. Be to, nuo šių metų pradžios priimti pakeitimai suteikia galimybes labdaros organizacijoms teikti perdirbti labdaros valgyklose užšaldytą ir supakuotą įvairią besibaigiančio galiojimo šviežią mėsą – paukštieną, kiaulieną, jautieną ir kt., kuri paženklinta nuoroda „Tinka vartoti iki...“. Ir tai tik dalis VMVT jau įgyvendintų geresnio teisinio reguliavimo iniciatyvų, nemažai jų suplanuota ir artimiausiu laikotarpiu, mažinant naštą tiek verslui, tiek pačioms valstybės institucijoms.

Vieningai sutariama, kad paslaugų kokybės gerinimas neįmanomas be pasitikėjimo verslu didinimo. Ateityje institucijos planuoja glaudžiau bendradarbiauti, keistis aktualiais siūlymais, siekiant kurti didesnę pridėtinę vertę verslui ir visuomenei.