Teismas apgynė tarnybos metu užpultą VMVT inspektorę

Incidentas kilo VMVT inspektorei atliekant operatyvų patikrinimą vienoje galimai nelegalioje šunų veisykloje Pagėgių rajone. Tarnybos specialistė, atlikdama savo tiesiogines pareigas ir tikrindama įtarimus apie galimai netinkamomis sąlygomis laikomus ir kankinamus augintinius, susidūrė su netikėtais iššūkiais. Atvykus į patikrinimą, į prašymus atrakinti duris gyvūnų laikytoja nereagavo. Nors per langus buvo matyti, kad namuose yra žmonių, durų inspektoriams niekas neatidarė. Į įvykio vietą ne kartą kviesti ir policijos pareigūnai, vietos savivaldybės atstovai ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos dėl pagalbos patekti į patalpas. Aplink gyvūnų laikytojos namus budėjo ir savanoriai, saugodami, kad ten laikomi šunys nebūtų išgabenti.

Į gyvūnų augintinių laikytojos patalpas VMVT inspektorė įėjo tik gavusi teismo nutartį. Patekus į patalpas ir apžiūrėjus jose laikomus šunis, buvo nuspręsta gyvūnus augintinius paimti ir perduoti laikinai globai dėl galimai žiauraus elgesio su jais. VMVT inspektorei fiksuojant šunis ir organizuojant jų perdavimą laikinai globai, jos atžvilgiu ir buvo imtasi smurtinių veiksmų. Medikai savo išvadoje konstatavo, kad inspektorės sveikatai buvo padaryta žala.

Nors kaltinamoji savo kaltės ir nepripažino, jos kaltė įrodyta byloje surinktais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais. Tauragės apylinkės teismas kaltinamajai skyrė laisvės apribojimą vieneriems metams, be intensyvios priežiūros. Dar ji turės sumokėti ir 500 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Be to, VMVT inspektorę užpuolusi moteris buvo pripažinta kalta ir dėl nelegalios veisimo veiklos bei žiauraus elgesio su gyvūnais augintiniais.

„Grasinimai, užgauliojimai ir nepagarbus elgesys, deja, vis dar yra nemažos dalies VMVT inspektorių darbo kasdienybė. Tačiau kai nuo žodinio įžeidinėjimo pereinama prie realių fizinių veiksmų ir agresyvaus, smurtinio elgesio, tai niekaip negali būti pateisinama ar juo labiau toleruojama. Siekdami užtikrinti inspektorių saugumą, į bet kokius mėginimus imtis neteisėtų veiksmų prieš juos visada reaguosime principingai ir ginsimės teisinėmis priemonėmis“, – pabrėžia VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje šiuo metu dirba 1100 darbuotojų, iš kurių 618 – patikras visoje šalyje vykdantys inspektoriai. 261 inspektoriui yra pavesta gyvūnų sveikatos ir gerovės, apskaitos ir ženklinimo, užkrečiamųjų ligų, veterinarinių preparatų, pašarų, šalutinių gyvūninių produktų reikalavimų laikymosi kontrolė, veterinarinių dokumentų išdavimas, valstybinė veterinarinė priežiūra.