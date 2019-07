Sveikatos informatikas: „Jau šiandien priimtume bent 10 – ir visi turėtų darbo“

Vien Kauno klinikose per metus apsilanko per 1,3 mln. pacientų, atliekama per 68 tūkst. operacijų. Tai – didžiulis įvairių duomenų kiekis, kuriam tvarkyti, prižiūrėti bei analizuoti ir reikia sveikatos informatikos specialistų.

Svarbios sveikatos informatiko veiklos sritys sveikatos priežiūros įstaigose – bent dvi: medicininių sistemų, kaip e-sveikata, administravimas, nuolatinė priežiūra, gydytojų konsultavimas ir mokymas dirbti su tokiomis sistemomis; ir detali medicininių duomenų analizė specializuotomis „business inteligent“ analitinėmis priemonėmis, apibendrinant ligoninės ar kitos medicinos įstaigos veiklos duomenis (ligų atvejus, pacientų ar atliktų procedūrų skaičių, ir pan.) – štai čia Lietuvos įstaigos šiandien smarkiai atsilieka.

„Sveikatos informatikas – labai vertingas specialistas, nes į sveikatos priežiūros įstaigą ateina dirbti jau išmanydamas medicinos srities ir jos duomenų specifiką – „tradiciniam“ informatikui perprasti šią sritį prireiktų maždaug metų. Nors dar ne visos ligoninės supranta, kaip labai joms reikia šių specialistų, ir kad verta į šią sritį investuoti, bet nuostatos keičiasi. Tad sveikatos informatikos specialistai Lietuvoje darbo tikrai turės“, – sakė Kauno klinikų IT tarnybos vadovas.

Sveikatos informatika:

Jungtinė Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų bakalauro studijų programa;

informatikos srities žinių suteiks KTU, LSMU mokysitės informatikos žinias pritaikyti medicinos ir visuomenės sveikatos srityse;

2 specializacijos: e-sveikatos technologijų (analitikai ir sistemų administratoriai) bei biomedicininės informatikos (medicininės IT įrangos, mobilių aplikacijų kūrėjai.

