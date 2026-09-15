Propanas – ne kuras, o šaltnešis: naujos kartos IMMERGAS MAGIS M TOP keičia požiūrį į namų šildymą

MAGIS M TOP atsiradimas žymi svarbų pokytį ir pačiam gamintojui. Tai pirmoji IMMERGAS šilumos siurblių serija, surenkama ir išbandoma bendrovės gamykloje Brešele, Italijoje. Įmonė šiam etapui skyrė atskirą gamybos liniją ir investicijas į atsinaujinančiosios energijos technologijų tyrimus. Galutinis surinkimas bei bandymai vienoje vietoje leidžia geriau kontroliuoti įrenginių suderinimą, kokybę ir nepertraukiamą veikimą. Vartotojui tai svarbu ne dėl užrašo „pagaminta Italijoje“, o dėl aiškesnės atsakomybės už visą gaminio parengimo procesą.
Kodėl propanas grįžta į technologijų centrą?
Kodėl pasirinktas R290? Tradiciniuose šilumos siurbliuose ilgą laiką dominavo sintetiniai šaltnešiai, tačiau jų poveikis klimatui ir ES F-dujų politika skatina rinką ieškoti kitų sprendimų. R290 yra natūralus angliavandenilinis šaltnešis, neturintis ozono sluoksnio ardymo potencialo. Gamintojo dokumentuose pagal naujausią taikomą vertinimo metodiką nurodomas itin mažas jo visuotinio atšilimo potencialas – GWP 0,02. Tai nereiškia, kad pats įrenginys neturi jokio poveikio aplinkai, nes galutinis rezultatas priklauso ir nuo sunaudojamos elektros kilmės, pastato šilumos nuostolių ir sistemos sureguliavimo. Vis dėlto galimo šaltnešio nuotėkio klimatinė įtaka yra gerokai mažesnė nei daugelio sintetinių alternatyvų.
Didžiausias praktinis R290 privalumas atsiskleidžia ne dokumentuose, o renovuojamuose namuose. MAGIS M TOP gali paruošti iki 75 °C temperatūros vandenį šildymo sistemai, todėl šilumos siurblį galima svarstyti ir pastatuose su esamais radiatoriais ar ventiliatoriniais konvektoriais. Buitiniam karštam vandeniui gamintojas nurodo iki 65 °C temperatūrą be papildomo šilumos šaltinio. Tai išplečia pritaikymo ribas, tačiau nepanaikina būtinybės atlikti skaičiavimus: prieš pasirenkant įrenginį reikia įvertinti pastato šilumos nuostolius, radiatorių galią prie žemesnės temperatūros, elektros įvado galimybes ir realų karšto vandens poreikį.
Aukšta temperatūra – tiltas į renovuojamus namus
Seriją sudaro šešios versijos, kurių vardinė šildymo galia siekia nuo 5 iki 16 kW. Keturi modeliai yra vienfaziai – 5, 8, 12 ir 16 kW, o 12 bei 16 kW įrenginiai siūlomi ir trifaziai. Toks pasirinkimas leidžia įrangą pritaikyti skirtingo dydžio individualiems namams, didesniems objektams ar centralizuotoms sistemoms. Įrenginius galima montuoti po vieną arba jungti į kaskadą. Jie taip pat gali veikti integruotoje sistemoje kartu su IMMERGAS dujiniu katilu, kai valdiklis pagal nustatytus aplinkos ir ekonominius parametrus parenka tinkamiausią šilumos šaltinį.
Efektyvumo rodikliai rodo, kad įrenginys orientuotas tiek į žematemperatūrį, tiek į vidutinės temperatūros šildymą. Visa serija deklaruojama A+++ energijos efektyvumo klasės, kai tiekiamo vandens temperatūra yra 35 °C, ir A++ klasės, kai ji siekia 55 °C. Esant standartinėms bandymo sąlygoms, kai lauke 7 °C, o vanduo šildomas iki 35 °C, atskirų modelių COP nurodomas nuo 4,51 iki 5,10. Paprastai tariant, tokiomis laboratorinėmis sąlygomis viena sunaudota elektros kilovatvalandė leidžia perduoti kelis kartus daugiau šilumos. Tačiau metinės sąnaudos priklausys nuo oro temperatūros, pasirinkto režimo, pastato ir montavimo kokybės, todėl vien kataloginio COP nepakanka prognozuoti sąskaitoms.
Efektyvumas, tyla ir lankstus darbas
MAGIS M TOP yra reversinis įrenginys: jis gali šildyti patalpas, vėsinti jas ir kartu su atskira talpa ruošti buitinį karštą vandenį. Inverterinė technologija keičia kompresoriaus galią pagal momentinį poreikį, todėl pereinamaisiais sezonais įrenginiui nereikia nuolat dirbti visa galia. Visuose modeliuose naudojamas vienas ventiliatorius, o tylusis režimas sumažina skleidžiamą garsą. Gamintojas nurodo iki 35 dB(A) garso slėgio lygį, matuojamą trijų metrų atstumu tyliuoju režimu. Vis dėlto montavimo vietą reikia parinkti atsakingai – garsą gali sustiprinti kampai, kieti paviršiai, nišos ar netinkamai įrengti antivibraciniai pagrindai.
Monobloko sąvoka reiškia, kad visas šaldymo kontūras yra lauko įrenginyje ir iš gamyklos atkeliauja hermetiškai užsandarintas. Pastato viduje montuotojas jungia vandens, valdymo ir elektros grandines, o ne formuoja šaltnešio trasą. Todėl įprastam tokio įrenginio prijungimui nereikia atidaryti R290 kontūro ir, gamintojo teigimu, nereikalingas F-dujų sertifikatas. Tai gali supaprastinti darbus, tačiau montavimą vis tiek turi atlikti kompetentingi specialistai, laikydamiesi elektros, hidraulikos, priešgaisrinių ir gamintojo nustatytų saugos reikalavimų.
Monoblokas supaprastina montavimą, bet nepanaikina atsakomybės
R290 yra degus, todėl jo ekologiniai privalumai neatsiejami nuo projektavimo drausmės. MAGIS M TOP šaldymo kontūras yra hermetiškas, o įrenginyje numatytas didelio efektyvumo oro separatorius, apsauginis vožtuvas ir sandari elektros dalis. Korpusas turi IPX4D apsaugos klasę ir pritaikytas visiškai atviram montavimui lauke. Aplink įrenginį turi būti išlaikyta instrukcijoje nurodyta saugos zona ir minimalūs atstumai, todėl jo negalima statyti bet kur vien dėl estetikos. Tai ypač aktualu prie langų, durų, oro įsiurbimo angų, rūsio įdubų ar galimų uždegimo šaltinių.
Kasdienį valdymą perima komplekte esantis laidinis NEXIS pultas su 4,3 colio spalvotu TFT ekranu ir šešiais apšviestais jutikliniais klavišais. Jis veikia ne tik kaip meniu ekranas, bet ir kaip programuojamas termostatas bei temperatūros ir drėgmės jutiklis. Kartu tiekiama E-BOX TOP valdymo dėžė koordinuoja siurblius, trijų eigų vožtuvus, papildomus elektrinius šildytuvus ir kitus sistemos elementus. Pasirinkus „Gateway Wi-Fi V2“, įrenginį galima valdyti per „IMMER Comfort“ programėlę ar interneto portalą, matyti zonų temperatūrą, drėgmę, darbo grafikus ir pranešimus apie klaidas. Sistema taip pat suderinama su „Alexa“, „Google Home“, Modbus ryšiu, BMS pastatų automatika ir SG Ready funkcija.
Valdymas tampa visos sistemos centru
Išmanumas naudingiausias tada, kai jis padeda ne dažniau spaudyti ekraną, o tiksliau derinti šilumos gamybą su poreikiu. Pavyzdžiui, šilumos siurblį galima integruoti su fotovoltine elektrine ir didesnę dalį energijos sunaudoti tuo metu, kai ji gaminama vietoje. Kelių zonų sistemoje atskirai valdomas grindinis šildymas, radiatoriai, vėsinimo kontūrai ar sausintuvai. Tačiau net pažangiausia automatika neištaisys netinkamai parinktos galios, per mažo vandens tūrio ar nesubalansuotos sistemos. Gamintojas nurodo mažiausią 30 litrų sistemos vandens tūrį 5 ir 8 kW modeliams bei 50 litrų – 12 ir 16 kW modeliams, kad būtų užtikrintas sklandus atitirpinimas ir išvengta dažno įsijungimo.
Naujoji MAGIS M TOP serija rodo, kur link juda šilumos siurblių rinka: mažesnio poveikio šaltnešiai, aukštesnė tiekiamo vandens temperatūra, tylesnis darbas ir lankstesnė integracija. Tai ypač aktualu Lietuvai, kur didelę būstų dalį sudaro ne naujos A++ klasės statybos, o modernizuojami namai su jau įrengtais radiatoriais. Vis dėlto geras rezultatas prasideda ne nuo prekių ženklo ar vieno efektyvumo skaičiaus. Reikia profesionaliai apskaičiuoti šilumos poreikį, įvertinti pastato atitvaras, elektros galią, karšto vandens vartojimą, triukšmo sklidimą ir saugią lauko bloko vietą. Kai šie sprendimai priimami atsakingai, propaninis monoblokas tampa ne trumpalaike mada, o racionaliu žingsniu link efektyvesnio ir ateities reikalavimams pasirengusio namo.
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