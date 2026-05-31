„Laluna – tokia kaip vasara“: startuoja naujas sezonas!

Vasara atėjo ir prasidėjo...
Kai kalendoriuje pagaliau birželis, radijo darbuotojų galvose, nori ar nenori, skamba dainos žodžiai: „Vasara atėjo ir prasidėjo...“. Vasaros sezonas radijo stotyje Laluna – ypatingas įvykis ir jam ruošiamasi iš anksto. Šiais metais vasara radijo eteryje startuoja su šūkiu - „Laluna – tokia kaip vasara“. Kodėl toks šūkis? Pripažinkime, vasarą radijas tampa ne šiaip fonu, o tikru draugu – tuo, kuris važiuoja kartu į pajūrį, lydi prie kepsninės ar garsiai groja, kai vyksta linksmiausi vakarėliai prie jūros. O Laluna, kaip sako jos direktorė Vaida Vytaitė, visada turėjo tą ypatingą – lengvą, šiltą, vasarišką skambesį, kuris būdingas tik radijo stočiai, transliuojančiai iš miesto prie jūros.
Mažosios Kalėdos – tik su saule
Vasara Lalunoje – tai ne tik jausmas, kurį kuria radijo programų vedėjai. Tai ir… mažosios Kalėdos! Taip, supratote teisingai. Kaip savo dainoje dainuoja Mantas Jankavičius „...mūsų Kalėdos vasarą...“ Dovanų, prizų ir siurprizų bus tiek, kad gali tekti pasitikrinti, ar tikrai lauke +25, o ne -10. Lalunos klausytojai visą vasarą bus lepinami dažnai ir dosniai – nes vasara tam ir skirta.
Radijo darbuotojai jau ruošiasi sveikinti jaunųjų porą, į kurios vestuves buvo pakviesti. Su gausiomis dovanomis Lalunos programų vedėjai aplankys tuos, kuriems nusišypsojo fortūna. Sutikite, kad kelionė, deimantas ir 1000 eurų vertės čekis – tikrai, puikios vestuvinės dovanos.
Nuo birželio 1 – osios eteryje startuoja nauja akcija - „Skrendame į vasarą“. Jos metu klausytojai bus kviečiami dalyvauti radijo žaidime ir laimėti skrydį virš jūros, marių ir Klaipėdos miesto.
Visą vasarą programoje „Vasaros banga“ skambės ne tik vasariška muzika, bet bus dovanojamos programos partnerio – Eurokos dovanos.
Eteryje - atnaujintas grojaraštis ir auksinė „Lašas po lašo“ kolekcija
Naujam sezonui Laluna atnaujino savo grojaraštį. Eteryje skambės daug geriausių vasaros hitų – tokių, kurie kelia prisiminimus ir priverčia dainuoti kartu. O kad vasaros pojūtis būtų dar ryškesnis, į eterį sugrįžta itališka muzika – „Piano, piano italiano“ – su saule, romantika ir tuo nepaaiškinamu „dolce vita“ jausmu. „Norime, kad vasarą žmonės kuo dažniau šypsotųsi“, – sako „Lalunos“ direktorė Vaida Vytaitė. „Būtent todėl į eterį sugrįžta ir klausytojų pamėgta rubrika „Lašas po lašo“, kuri praskaidrins nuotaiką net ir pačią karščiausią dieną“.
Taigi, Laluna – tokia kaip vasara. Karšta, viliojanti, gaivinanti, pralinksminanti, kviečianti patirti nuotykius ir mėgautis gyvenimu. Įsijunkite.
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