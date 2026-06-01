Laluna – tokia kaip vasara! 10 vasariškų klausimų Jūratei iš Lalunos

1. Jei vasara būtų daina ir grotų eteryje non-stop - kokia daina tai būtų?
Kažkas tarp meilės istorijos ir šokio basomis pajūryje… Tokia daina, kuri priverčia susimąstyti – ar tikrai moki džiaugtis ir esi dėkingas už viską, ką turi. Man tai galėtų būti – Benson Boone – Beautiful Things. Nes kartais vasara ir yra apie tai: važiuoji prie jūros, langai atidaryti, o gyvenimas bent trims minutėms atrodo kaip filmo scena.
2. Jei vasara būtų skonis – koks jis būtų?
Prinokusių braškių ir gėrimo su burbuliukais. Vasara truputį svaigina, truputį flirtuoja ir jos visada norisi dar daugiau. Kaip ir penktadienio vakaras, kuris „tik trumpam išeisim“ baigiasi saulėtekiu.
3. Kas vasarą geriau – jūra ar ežeras?
Jūra. Ji moka ir nuraminti, ir sudrumsti mintis vienu metu. Graži bet kokiu oru. Geriausi dalykai kažkodėl visada nutinka prie jūros. Net mokslininkai sako, kad dažnas buvimas prie jūros skatina laimės jausmą, gerina savijautą, smegenų veiklą ir stiprina imunitetą. Žodžiu – pajūris beveik kaip terapija, tik dar su ledais rankoje.
4. Koks vasaros garsas tau gražiausias?
Vakaro pokalbiai, juokas terasoje, spragsintis laužas ir tas jausmas, kai niekas nenori namo, nes rytas dar „labai negreit“.
5. Koks vasaros kvapas tau skaniausias?
Karšta vasaros diena po lietaus. Tas momentas, kai norisi išbėgti į kiemą ir šokti lietuje kaip kokiam vaizdo klipe. Vasarą labai lengva užuosti miške, o Klaipėdoje mes turime nuostabią privilegiją pušis ir jūrą vienoje vietoje. Tai mano tobulas kvapų derinys būtų: lietus, pušys, jūros vanduo ir aš supuosi hamake skaitydama naujausią meilės romaną. Nors tiesą sakant, knygų kvapas irgi pavojingas – viena knyga vakare dažnai baigiasi „dar tik vieną skyrių“ iki 2 nakties.
6. Jei vasarą galėtum valgyti tik vieną patiekalą ar užkandį, kas tai būtų?
Ledai ir kruasanai. Jų yra tiek rūšių, kad tikrai neatsibostų net visą vasarą.Tai yra visiška mano silpnybė. Gaila tik, kad visi skaniausi dalykai turi daug kalorijų… Nors, kaip sakė filme „Ir velnias dėvi Prada“ – jei daliniesi angliavandeniais, kalorijos nesiskaičiuoja. Aš tuo labai tikiu. Labai.
7. Jei galėtum išmokti naują veiklą vasarą – ką norėtum išmokti?
Plaukti. Nors mano vardas iš pasakos apie undinėlę, plaukti aš nemoku. Ironiška, žinau. Bet šitas įgūdis gyvenime tikrai reikalingas, todėl jei šį interviu skaito koks plaukimo treneris arba lietuviškas Deividas Hasselhoffas – aš priimu iššūkį.
8. Kas vasarą patinka labiau – saulėtekiai ar saulėlydžiai?
Saulėlydžiai. Gražiausi ir paslaptingiausi pokalbiai prasideda tada, kai saulė jau leidžiasi. Ir kažkodėl būtent tada žmonės pradeda sakyti dalykus, kurių dieną niekada nepasakytų.
9. Koks keisčiausias dalykas, kurį esi dariusi vasarą?
Vasarą vyksta tiek koncertų, festivalių ir švenčių, kad vienas keisčiausių dalykų turbūt yra šokti su nepažįstamais žmonėmis taip, lyg pažinotum juos jau 10 metų. Bet vasara tuo ir žavi – kartais žmonės tampa artimi greičiau nei spėji paklausti jų pavardės o jau seki juos Instagrame.
10. Kas tau yra tobula vasaros diena?
Jokių planų. Daug juoko. Skanus maistas. Šeima ir geriausi draugai. Vakaras, kuris visiškai neplanuotai baigiasi paryčiais. O tobula pabaiga – kai ryte nereikia eiti į darbą ir gali sau ramiai meluoti, kad „šiandien tikrai miegosiu ilgiau“.
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