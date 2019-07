Va­sa­rą ly­di ža­lio­sios at­lie­kos

Gy­vo­ji ža­lu­ma mies­te vi­sa­da džiu­gi­na akį ir tei­kia džiaugs­mą. O kad nuo­tai­kos ne­ga­din­tų pe­rau­gu­sios ve­jos, ne­nu­ge­nė­tos ša­kos ir kie­mas ne­virs­tų ša­bakš­ty­nu, bū­ti­na pe­rio­diš­kai ap­si­tvar­ky­ti: nu­pjau­ti žo­lę, nu­šie­nau­ti pikt­žo­les, ap­ge­nė­ti me­džius, ap­ra­vė­ti gė­ly­nus ir t.t. Kai ka­da pri­rei­kia ir rim­tes­nio ap­si­tvar­ky­mo, jei skly­pas ne­se­niai įsi­gy­tas ir il­go­kai ne­ma­tęs darbš­taus šei­mi­nin­ko: iš­pjau­ti krū­my­nus, iš­si­ke­ro­ju­sius žo­ly­nus ir pa­na­šiai. Tu­rin­tiems vais­me­džių, ten­ka at­si­kra­ty­ti nuo­lat pri­kren­tan­čių ne­tin­ka­mų val­gy­ti vai­sių.

Jei gy­ve­na­te tan­kio­je prie­mies­čio gy­ven­vie­tė­je ar mies­to te­ri­to­ri­jo­je, kur­ti lau­žus ir ža­lią­sias at­lie­kas pa­leis­ti dū­mais ne­va­lia. Taip pat drau­džia­ma mes­ti jas į bend­ruo­sius at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Ža­lią­sias at­lie­kas ga­li­ma kom­pos­tuo­ti, bet ką da­ry­ti, jei ne­tu­ri­me no­ro ar są­ly­gų sta­ty­ti kom­pos­ta­vi­mo dė­žes, be to, ir jos grei­tai pri­si­pil­do daž­nai pjau­nant ve­ją?

Vie­nas va­rian­tas – vež­ti su­si­kau­pu­sias žo­les ir ša­kas į ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę ad­re­su Ne­ma­jū­nų g. 15 A. Čia iš fi­zi­nių as­me­nų ža­lio­sios at­lie­kos prii­ma­mos ne­mo­ka­mai.

Vis dėl­to ne vi­siems pa­to­gu ar yra ga­li­my­bių krau­tis ir vež­ti at­lie­kas sa­vo trans­por­tu. To­kiu at­ve­ju "Kau­no šva­ra" siū­lo pui­kią išei­tį – už pa­pil­do­mą mo­kes­tį ga­li­ma rink­tis ža­lių­jų at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gą, ku­rią tei­kia bend­ro­vė. Ant­ri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­riai su­tei­kia­mi ne­mo­ka­mai, o at­lie­koms su­rink­ti ir iš­vež­ti siū­lo­mi ke­li va­rian­tai. Siū­lo­ma už­sa­ky­ti 240, 600 ar­ba 1 100 l tal­pos kon­tei­ne­rius ir vie­ną, du ar ke­tu­ris at­lie­kų iš­ga­be­ni­mus per mė­ne­sį. Nuo to pri­klau­so ir mė­ne­sio mo­kes­tis. An­tai ma­žiau­sią kon­tei­ne­rį iš­vež­ti 26 kar­tus per me­tus kai­nuos 4,76 eu­ro, 52 kar­tus – 9,51 eu­ro, vi­du­ti­nio (600 lit­rų) – ati­tin­ka­mai 13,08 ir 26,16 eu­rus, o di­džiau­sio (1 100 lit­rų) – 21,80 ir 43,60 eu­rų. Šiai pa­slau­gai su­da­ro­mos ter­mi­nuo­tos iš­ve­ži­mo su­tar­tys, ga­lio­jan­čios nuo ba­lan­džio 1 d. iki lapk­ri­čio 30 d.

Sta­ty­bi­nis lau­žas ne­va­rys į ne­vil­tį

Šil­tuo­ju me­tų in­ten­sy­viai vyk­ta ir sta­ty­bos, būs­tų re­mon­to dar­bai. Jų me­tu bū­na ap­stu at­lie­kų. Be­to­nas, ply­tos, izo­lia­ci­nės me­džia­gos, miš­rios sta­ty­bi­nės ir grio­vi­mo at­lie­kos (ne dau­giau kaip 200 kg vie­nam as­me­niui) ir iki 10 la­pų ar­ba ne dau­giau kaip 100 kg as­bes­to vie­nam žmo­gui iš gy­ven­to­jų ne­mo­ka­mai prii­ma­mos joms skir­to­se su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se Aši­ga­lio g. 20A ir Ju­li­ja­na­vos g. 1A bei Kau­no re­gio­no at­lie­kų cent­ro aikš­te­lė­se. Ten taip pat rei­kia vež­ti nau­do­tą bui­ti­nę tech­ni­ką, se­nus bal­dus, dvi­ra­čius, pa­vo­jin­gas ap­lin­kai at­lie­kas.

Ta­čiau tai ne vi­sa­da pa­to­gu ar­ba ne­tgi nė­ra ga­li­my­bių pa­da­ry­ti be spe­cia­laus trans­por­to. Čia gelbs­ti spe­cia­liai tam skir­ta "Kau­no šva­ros" pa­slau­ga. Įmo­nės dar­buo­to­jai ne­mo­ka­mai at­ve­ža kon­tei­ne­rį, į ku­rį me­ta­mos at­lie­kos. Mo­kes­tis ima­mas tik už iš­ve­ži­mą. Už­sa­ky­mo kai­na de­ri­na­ma in­di­vi­dua­liai.

Kie­mo tvar­ka be rū­pes­čių

Kie­mo šva­ra ir gro­žis svar­bu vi­sais me­tų lai­kais. Ša­lia dau­gia­bu­čių vi­sa­da bus nu­mes­tų šiukš­lių, pri­kri­tu­sių la­pų, o at­ša­lus tu­ri bū­ti nu­va­ly­ti ir pa­bars­ty­ti ša­li­gat­viai, kad vaikš­čio­jan­tys jais ne­gau­tų trau­mų. O kur dar daž­nas snie­go ka­si­mas žie­mą ir žo­lės pjo­vi­mas pa­va­sa­rį ir va­sa­rą.

Ras­ti pa­ti­ki­mų pa­vie­nių žmo­nių tam dar­bui nė­ra leng­va, be to, dar­bai sto­ja, jei kie­mo tvar­ky­to­jas su­ser­ga ar iš­vyks­ta il­ges­niam lai­kui. Išei­tį ir čia siū­lo "Kau­no šva­ra". Įmo­nė už­tik­ri­na kie­mo prie­žiū­rą vi­sus me­tus ne­pert­rau­kia­mai, ji ap­si­rū­pi­nu­si mo­der­nia tech­ni­ka ir įran­kiais, čia dir­ba pa­kan­ka­mai dar­bi­nin­kų, to­dėl už­tik­ri­na­ma ne­prie­kaiš­tin­ga dar­bų ko­ky­bė.

"Kau­no šva­ra" tei­kia šias dau­gia­bu­čių kie­mų, įmo­nių te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo pa­slau­gas: kie­mo ir vi­daus ta­kų, ša­li­gat­vių šla­vi­mas; šiukš­lių rin­ki­mas nuo ža­lių­jų plo­tų, la­pų grė­bi­mas, su­rin­ki­mas ir iš­ve­ži­mas (ne­pjaus­to­mos ir neiš­ve­ža­mos tik ša­kos); žo­lės pjo­vi­mas, gy­vat­vo­rių kar­py­mas; snie­go ka­si­mas nuo ša­li­gat­vių (au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ne­šluo­ja­mos ir ne­ka­sa­mas snie­gas, tik su­ren­ka­mos šiukš­lės); ša­li­gat­vių bars­ty­mas smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu; šiukš­lių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių prie­žiū­ra. Jei na­mas įkū­ręs bend­ri­ją, pa­si­ra­šo­ma vie­na su­tar­tis. Ki­tu at­ve­ju su­tar­tis pa­si­ra­šo kiek­vie­no bu­to gy­ven­to­jas ir jų tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 90 pro­c. vi­sų gy­ven­to­jų.

Vi­sais klau­si­mais dėl "Kau­no šva­ros" pa­slau­gų kau­nie­čiai ga­li kreip­tis į bend­rą vi­sų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ap­tar­na­vi­mo cent­rą "Ma­no Kau­nas", Sta­ty­bi­nin­kų g. 3 (įė­ji­mas iš S. Žu­kaus­ko g.). Kau­nie­čių ap­tar­na­vi­mo cent­ras dir­ba pirmadieniais–penktadieniais, nuo 8 iki 18 val. Be to, klien­tai į vi­sus klau­si­mus at­sa­ky­mus ga­li grei­tai ir pa­to­giai gau­ti so­cia­li­nio tink­lo "Fa­ce­book" pus­la­py­je "Ma­no Kau­nas" ir pa­skam­bi­nę ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu 8 800 20 000.

Tei­kia daug įvai­rių pa­slau­gų

Be mi­nė­tų pa­slau­gų, "Kau­no šva­ra" vyk­do ir ki­to­kią veik­lą. Įmo­nė­je vei­kia ga­my­bos ce­chas, ku­ria­me ga­li­ma už­sa­ky­ti ne­stan­dar­ti­nius me­ta­li­nius kon­tei­ne­rius, ki­tus me­ta­lo ga­mi­nius. Pa­vyz­džiui, A.Sme­to­nos alė­jo­je, Ne­mu­no kran­ti­nė­je "Kau­no šva­ra" tri­jo­se vie­to­se su­mon­ta­vo sa­vo ga­my­bos me­ta­li­nius laip­tus.

Bend­ro­vė taip pat vyk­do gat­vių, ša­li­gat­vių, aikš­te­lių as­fal­ta­vi­mo, ženk­li­ni­mo dar­bus. Šios įmo­nės at­sa­ko­my­bė­je ir mies­to vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­ra, tvar­ky­mas, šiukš­lių iš­ve­ži­mas po mies­to ren­gi­nių. "Kau­no šva­ros" dar­buo­to­jai tiek ran­ko­mis, tiek pa­si­tel­kę tech­ni­ką šluo­ja, lais­to, va­lo snie­gą, ren­ka la­pus, ki­tas ža­lią­sias at­lie­kas, bars­to smė­lio ir drus­kos mi­ši­nį.