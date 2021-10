Kaip pasiryžti slaugyti artimąjį namuose

Pasiryžusiems slaugyti namie reikės išmokti daug dalykų, bus naujų patirčių, tačiau esate ne vieni, nes į pagalbą ateina daugybė įvairių slaugos priemonių, kurios neabejotinai palengvins jūsų kasdienybę ir suteiks artimajam komforto ir saugumo.

Slaugos konsultacijų centro SIDABRA vadovė Nereta Stanislovienė atsako į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema.

„Mano tėtį į patalą paguldė insultas. Po reabilitacijos grįžo namo, tačiau nevaikšto, nelaiko šlapimo, nekontroliuoja tuštinimosi, tad tenka rūpintis jo priežiūra. Vis bandome įvairias sauskelnes, bet vienos praleidžia pro šonus, kitos nesugeria viso šlapimo, dalis vis tiek patenka į lovą. Jaučiuosi kaip kovos lauke, nes kiekvieną vakarą manęs laukia kalnas skalbinių.“ (Jolita, 54 m.)

Insultas yra klastinga liga, po kurios ne visiems pavyksta atsitiesti. Tokiu atveju organizuoti priežiūrą ir rasti tinkamus sprendimus nėra taip paprasta. Teisingai darote, bandydami daug įvairių priemonių, taip atsirinksite tinkamiausias savo žmogui ir įgysite patirties. Dalinamės keliais svarbiais patarimais.

Kai slaugomas asmuo daugiausia laiko guli lovoje, tinkamiausios yra anatominės sauskelnės, užsegamos keturiais daugkartiniais lipdukais. Jas parinkite tiksliai pagal slaugomojo kūno matmenis (plačiausią liemens arba klubų apimties vietą) centimetrais. Sauskelnės neturi būti per didelės, tuomet pro kraštus gali pratekėti skysčiai, o per mažos kels nepatogumų, spaus ar trins. Įvertinkite, kokio sugėrimo sauskelnių pakanka, kad lova išliktų sausa ir švari. Atminkite, jei sauskelnės bus per mažo sugėrimo, skysčiai gali pratekėti į išorę. Tuomet jūsų tikrai lauks kalnas skalbinių. Tiesiog pasirinkite didesnio sugėrimo anatomines sauskelnes, kurios gali sugerti net iki 4000 ml skysčių. Tikrai atrasite variantą, kuris užtikrins sausumą visos nakties metu ir apsaugos nuo pratekėjimo. Taip pat labai svarbu sauskelnes teisingai užmauti – viduje yra papildomi apsauginiai krašteliai, apgaubiantys šlaunis ir apsaugantys nuo šlapimo tekėjimo pro šonus. Kaskart maudami sauskelnes patikrinkite, ar šie apsauginiai krašteliai yra kirkšnies srityje, pataisykite, jei reikia. Tinkamai parinktos ir užmautos sauskelnės neturėtų praleisti skysčių. O kad nereikėtų galvoti, ar sauskelnės jau pilnos, tiesiog pažvelkite į centrinėje išorinėje dalyje esančias juosteles – drėgmės indikatorių. 80 proc. pasikeitusi jų spalva informuoja, kad sauskelnes jau laikas keisti.

„Slaugau sunkiai sergančią mamą. Ko gero, sauskelnes jai teks mūvėti visą likusį gyvenimą. Nepaisant mano pastangų ir rūpinimosi higiena, dažnai keičiamų sauskelnių ir pan., pastebiu, kad oda vis tiek rausta. Nebeišmanau, ką dar būtų galima padaryti, kad apsaugočiau odą.“ (Jolanta, 60 m.)

Manoma, jog odą dažniausiai pažeidžia po sauskelnėmis susilaikančios šiluma ir drėgmė, taip pat ją dirgina šlapimo ir išmatų medžiagos. Tačiau mažai kas žino, jog odos problemų gali atsirasti dėl alergijos lateksui, kuris plačiai naudojamas mūsų buityje, taip pat ir sauskelnėms gaminti. Šiuo metu visame pasaulyje sparčiai daugėja žmonių, alergiškų lateksui (tai – natūrali medžiaga, jos sudėtyje yra tam tikrų baltymų, kurie yra stiprus alergenas). Dažniausiai pasireiškia vietinės alerginės reakcijos po tiesioginio kontakto su šia medžiaga – odos bėrimas, paraudimas, niežėjimas.

Alerginė reakcija lateksui gali pasireikšti ne iš karto. Sauskelnės, kurių sudėtyje yra latekso, kurį laiką gali nekelti jokių problemų, kol vieną dieną pasireiškia vis didėjanti alerginė odos reakcija. Beje, lateksui jautriems žmonėms itin sunkių alerginių reakcijų gali sukelti ne tik tiesioginis kontaktas su šia medžiaga, bet ir smulkiausios jos dalelės, patekusios į kvėpavimo takus.

Jūsų aprašyti odos pažeidimai gali būti alergijos lateksui simptomai. Todėl patartume įsigyti ir nuolat naudoti sauskelnes, kurių sudėtyje nėra latekso. Tikėtina, kad jums nerimą keliantys odos pažeidimai išnyks visam laikui. Siekiant maksimaliai apsaugoti slaugomo asmens odą nuo papildomo dirginimo, ilgalaikei slaugai reikėtų rinktis tas sauskelnes, kurių viršutinis sluoksnis laidus orui, t. y. leidžiantis odai kvėpuoti. Tuomet ligonio odos nedirgins šiluma ir drėgmė po sauskelnėmis.

