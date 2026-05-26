Kaip išsirinkti elektrinį dviratį 2026 m.: 4 „Senukų“ specialistų rekomendacijos

Į ką atkreipti dėmesį renkantis elektrinį dviratį?
Renkantis elektrinį dviratį verta pagalvoti, kur juo važiuosite dažniausiai. Miesto gatvėms tinka patogūs kasdieniai modeliai, ilgesnėms išvykoms praverčia talpesnė baterija, o važiuojant miško takais ar žvyrkeliais, svarbu didesni ratai, tvirtesnis rėmas ir amortizacija. Jei dviratį planuojate laikyti mažesnėje erdvėje ar vežtis automobiliu, verta atkreipti dėmesį į sulankstomus modelius.
Lentelėje pateikiamos keturios „Senukų“ specialistų rekomendacijos skirtingiems važiavimo įpročiams: miestui, bekelei, patogiam transportavimui ir ilgesnėms kelionėms.
|
Modelis
|
Ratai
|
Galia
|
Baterija
|
„Stucchi“
|
28 col.
|
250 W
|
13 Ah
|
„Raymon HardRay 720“
|
29 col.
|
250 W
|
20 Ah
|
„Beaster Hero“
|
20 col.
|
250 W
|
10,5 Ah
|
„Ape Ryder 20 Gibbon 1“
|
20 col.
|
250 W
|
20 Ah
Miesto elektrinis dviratis „Stucchi“
Nuotrauka: Senukai.lt
„Stucchi“ elektrinis dviratis pritaikytas kasdienėms kelionėms asfaltuota danga. Jis turi 250 W variklį, 13 Ah ličio jonų bateriją, 54 cm rėmą ir 28 colių ratus, todėl labiau tinka aukštesnio ūgio dviratininkams.
28 colių ratai suteikia daugiau komforto riedant miesto gatvėmis, o tvirtesnė rėmo konstrukcija padeda jaustis užtikrinčiau ilgesnėse kasdienėse kelionėse. Šis miesto dviratis tinka kasdien važiuoti į darbą, mokymo įstaigą ar tvarkyti reikalus mieste. Tai praktiškas pasirinkimas ieškantiems patogios alternatyvos automobiliui trumpesnių ir vidutino ilgio kelionių metu.
Kalnų elektrinis dviratis „Raymon HardRay 720“
Nuotrauka: Senukai.lt
„Raymon HardRay 720“ elektrinis dviratis skirtas važiuoti ne tik asfaltu, bet ir nelygesne danga. Jis turi 250 W variklį, 20 Ah bateriją, XL dydžio rėmą ir 29 colių ratus, todėl tinka aukštesniems dviratininkams bei ilgesniems maršrutams.
Didesni ratai padeda lengviau įveikti nelygumus, o kalnų dviračiui būdinga konstrukcija praverčia važiuojant miško takais, žvyrkeliais ar kalvotomis vietovėmis. Talpesnė baterija naudinga ilgesnėms savaitgalio išvykoms, kai norisi daugiau laiko praleisti kelyje be dažno papildomo įkrovimo.
Sulankstomas elektrinis dviratis „Beaster Hero“
Nuotrauka: Senukai.lt
„Beaster Hero“ yra kompaktiškas sulankstomas elektrinis dviratis, skirtas trumpesnėms kelionėms mieste. Jis turi 20 colių ratus, 250 W variklį ir 10,5 Ah bateriją, todėl tinka kasdieniams maršrutams, kai svarbu patogus valdymas ir mažesni dviračio matmenys.
Sulankstomas rėmas praverčia gyvenant mažesniame bute, vežantis dviratį automobiliu ar derinant kelionę su viešuoju transportu. Šis modelis tinka tiems, kurie ieško lengviau laikomo, manevringo ir paprastai transportuojamo elektrinio dviračio.
Ilgesnėms kelionėms skirtas elektrinis dviratis „Ape Ryder 20 Gibbon 1“
Nuotrauka: Senukai.lt
„Ape Ryder 20 Gibbon 1“ skirtas tiems, kuriems reikia kompaktiško, bet ištvermingo elektrinio dviračio. Šiame modelyje suderinti 20 colių ratai, 250 W variklis ir 20 Ah baterija, todėl jis gali būti patogus pasirinkimas tiems, kurie planuoja ilgesnes išvykas ar dažniau važinėja skirtingais maršrutais.
Talpesnė baterija leidžia nuvažiuoti didesnį atstumą vienu įkrovimu, o mažesni ratai padeda išlaikyti manevringumą. Šis modelis praverčia važiuojant miesto gatvėmis, parko takais ar ilgesniais laisvalaikio maršrutais, kai svarbu suderinti patogų laikymą, stabilumą ir didesnę baterijos talpą.
Kiek kainuoja elektrinis dviratis?
Elektrinio dviračio kaina priklauso nuo baterijos talpos, rėmo tipo, stabdžių, amortizacijos ir papildomų funkcijų. Kasdienėms kelionėms mieste dažnai pakanka paprastesnio modelio, o ilgesnėms išvykoms ar važiavimui nelygia danga verta rinktis tvirtesnę konstrukciją ir talpesnę bateriją.
Renkantis svarbu vertinti ne tik kainą, bet ir tai, ar dviratis atitinka jūsų kelionių įpročius. Pigiausias modelis ne visada bus patogiausias, jei kasdien važiuojate ilgesnius atstumus ar dažnai renkatės skirtingą kelio dangą.
Baterija, greitis ir svarbiausios taisyklės
Trumpesnėms ir vidutinio ilgio kelionėms dažnai pakanka 10–13 Ah baterijos, o ilgesniems maršrutams patogesni 20 Ah ar panašios talpos akumuliatoriai. Didesnė baterija leidžia nuvažiuoti daugiau vienu įkrovimu, tačiau gali padidinti bendrą dviračio svorį.
Daugumos standartinių elektrinių dviračių variklis padeda minti pedalus tik iki 25 km/val. greičio. Pasiekus šią ribą, pagalba išsijungia, tačiau pedalus galima minti toliau. Jei elektrinio dviračio galia neviršija nustatytų ribų, vairuotojo pažymėjimo paprastai nereikia, tačiau prieš perkant galingesnį modelį verta pasitikrinti galiojančias taisykles.