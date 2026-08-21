Kai gimtadienis tampa didžiuoju nuotykiu

Trys edukacinių gimtadienių programos – trys skirtingi nuotykiai. Išsirinkite savąjį!
Mažiesiems gamtos mylėtojams – „Aš išgelbėjau ruoniuką!“
Edukacinio gimtadienio Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre metu vaikai sužinos, kodėl Baltijos jūroje randami nusilpę ruonių jaunikliai, kaip jie gelbėjami ir kuo kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie jūros gyvūnų išsaugojimo. Žaisdami ir atlikdami praktines užduotis vaikai patys taps ruoniukų gelbėtojais!
Mėgstantiems nuotykius ir laivus – „Aš – laivo vadas!“
Laive-muziejuje M52 „Sūduvis“ vaikai taps laivo įgulos nariais ir dalyvaus jaunesniųjų vadų mokymuose. Jų lauks eksperimentinės užduotys, magnetinio lauko tyrimai, minų paieška ir kiti jūriniai iššūkiai. Sėkmingai įveikę misiją, jie pelnytai galės vadintis jaunaisiais laivų vadais!
Smalsiausiems – „Aš – jaunasis Kolumbas!“
Keliaudami po Akvariumą ir Laivybos istorijos ekspozicijas, vaikai leisis į nuotykių kupiną kelionę po pasaulio vandenynus. Jie sužinos, kur gyvena pingvinai, kokius plėšrūnus galima sutikti tropiniuose vandenyse, o keliaudami paskui žuvis... ech… dalyvaukite ir patirkite!
Gimtadienio programoje jubiliato lauks ne tik nepamirštami nuotykiai, bet ir specialios edukacinės dovanėlės!
Savo įspūdžiais po dukros Saulės gimtadienio „Aš išgelbėjau ruoniuką!“ dalinasi mama Renata:
„Norisi padėkoti edukatorei už nuoširdų bendravimą ir dėmesį kiekvienam vaikui. Edukacija buvo ne tik įdomi ir žaisminga, bet kartu suteikė daug žinių. Vaikai nuo pat pradžių labai įsitraukė, aktyviai dalyvavo, o įdomu buvo ne tik jiems, bet ir mums, tėveliams. Labai tikiu, kad ši edukacija vaikų atmintyje paliks ne tik smagų pasibuvimą kartu, bet ir didesnį rūpestį mus supančia gamta.“
Juk geriausios dovanos – ne daiktai, o kartu patirti nuotykiai! Lietuvos jūrų muziejuje vaikai taps ruoniuko gelbėtojais, laivo vadais ar pasaulio vandenų atradėjais ir parsineš namo ne vieną įspūdžių kupiną istoriją.
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