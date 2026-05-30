Iš jūsų kiemo atgal į žemę: kaip Kauno žaliųjų atliekų aikštelėje atliekos virsta kompostu

Kaip žaliosios atliekos virsta kompostu?
Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas pabrėžia, kad net ir nedideli tinkamai kompostuojamų žaliųjų atliekų kiekiai gali reikšmingai prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo: „Kompostuoti verta net ir nedidelį kiekį atliekų – tai paprastas, bet reikšmingas žingsnis, leidžiantis ne tik sumažinti bendrą atliekų kiekį, bet ir vėliau praturtinti dirvą natūraliomis medžiagomis. O tiems, kurie neturi galimybės kompostuoti patys, padeda regioninės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės – čia atliekos surenkamos, apdorojamos ir grąžinamos atgal visuomenei jau kaip vertingas produktas.“ - teigia Kauno RATC direktorius.
Tačiau, kad aikštelėje surinktų žaliųjų atliekų kelias baigtųsi kompostu, reikia ne tik laiko, bet ir kruopštaus proceso. „Sukrovus atliekas į kaupus, prasideda natūralus skaidymo procesas – atliekose savaime sukyla 65-70°C laipsnius siekianti temperatūra, o viduje dauginasi bakterijos, skaidančios organines medžiagas.” - pasakoja Kauno RATC atliekų priėmimo aikštelių inžinierius Vygantas Miliūnas. Pasak jo, kad procesas vyktų tolygiai ir bakterijoms netrūktų deguonies, atliekų kaupai vartomi specialia technika. Kompostavimas gali trukti apie keturis mėnesius.
Tačiau tai dar ne pabaiga – kompostui reikalingas brandinimas. Per šį laiką jis nusistovi, stabilizuojasi, sumažėja drėgmės perteklius, o organinių medžiagų skaidymo procesai baigiasi – aiškina inžinierius. „Kai kompostas jau nebeaktyvus – nebekyla temperatūra, nebėra puvimo proceso – tada belieka jį tik išsijoti nuo priemaišų.“ Būtent šiame etape labai svarbu, kad žaliosios atliekos būtų švarios nuo pat pradžių – be plastiko ar stiklo priemaišų, kurios trukdo ne tik apdorojimui, bet ir mažina komposto kokybę.
Didesni pajėgumai – daugiau komposto gyventojams
Kauno RATC duomenimis pastaraisiais metais gyventojų ir įmonių susidomėjimas žaliųjų atliekų aikštelėje pagaminamu kompostu nuosekliai auga. Skaičiai tai tik patvirtina – 2024 metais parduota 1710 tonų, 2025 metais virš 2730 tonų, o iki šių metų balandžio mėn. - jau virš 930 tonų.
„Kiekvienai pagaminto komposto partijai atliekami specialūs kokybės tyrimai – kompostas – itin geros sudėties: jame gausu augalams reikalingų medžiagų – azoto, fosforo, kalio bei kitų mikroelementų. Jis padeda atkurti dirvožemio struktūrą, pagerina oro laidumą ar sulaiko drėgmę, ir – svarbiausia – neturi jokio šalutinio poveikio.“ – teigia Kauno RATC ekologė Renata Utyrienė.
Siekiant, kad komposto nepritrūktų nei gyventojų daržams, nei miesto žaliesiems plotams, Kauno RATC žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse stiprinama technikos bazė. „Praeitais metais buvo įsigytas didesnis ir našesnis sijotuvas, leidžiantis greičiau ir tiksliau atskirti kompostą nuo priemaišų.
Taip pat aikšteles papildė naujas komposto vartytuvas, padedantis užtikrinti kokybišką komposto brandinimo procesą. Artimiausiu metu planuojama įsigyti ir naują smulkintuvą – tai ne tik paspartins atliekų apdorojimą bei padidins darbo našumą, bet ir padės užtikrinti, kad kokybiško komposto užtektų vis augančiam jo poreikiui.“ – apie pokyčius žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse pasakoja Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas.
Kompostas – ir gyventojams ir įmonėms: ką svarbu žinoti prieš atvykstant į aikštelę
Gera žinia, jog kompostas, pagamintas Kauno RATC žaliųjų atliekų aikštelėje, prieinamas tiek gyventojams, tiek įmonėms. Kiekvienas gyventojas per metus gali įsigyti iki 25 tonų komposto. Tonos kaina – 12 eurų be PVM, tačiau atsiskaitymas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse Kaune ir Kauno r. Vandžiogalos sen. galimas tik banko kortele, Kėdainių r. (Zabieliškio k.) – ir grynaisias pinigais. Įmonės komposto gali įsigyti dalyvaudamos specialiuose Kauno RATC skelbiamuose komposto pardavimo aukcionuose.
Kompostas parduodamas nesupakuotas, tad pasirūpinus tinkamu transportu ir priekaba, jį galima krautis ir patiems. Vis dėlto - prieš atvykstant rekomenduojama pasiskambinti: „Sužinosite, ar tuo metu aikštelėje yra pakankamas komposto kiekis, o taip pat galėsite susitarti su operatoriumi dėl patogaus laiko pakrovimui. „Jei įsigyjate didesnį kiekį, galime padėti jį pakrauti krautuvu - tai bus greičiau ir patogiau.“
Daugiau informacijos - Kauno regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje: https://www.kaunoratc.lt/kompostas/
Kauno RATC žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:
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