Jūros ir Lietuva: nuo vikingų iki valstybės gimimo

Daug kas, pamatęs vien ekspozicijos pavadinimą, klausia, ar ne klaida, gal turėjo būti 1793 m.?
„Ne!“ – tvirtai atsako ekspozicijos koncepcijos autorius, istorikas dr. Dainius Elertas. Ekspozicija tikrai pasakoja apie beveik tūkstančio metų laikotarpį, joje surinkti ir pateikti jūrinės istorijos epizodai, atspindintys žemių ir genčių ar tautų, susijusių su Lietuva, patirtis.
Joje gausu negirdėtų faktų. Ekspozicija atskleidžia mažai žinomus Baltijos regiono istorijos puslapius – nuo laikų, kai per Baltijos jūrą buvo prekiaujama ne tik gintaru ar vašku, bet ir žmonėmis: šviesiaplaukės lietuvės moterys keliaudavo ir į Rytus, ir į Skandinavijos šalis. Joje pristatomas ir itin spalvinga Kristupo Arciševskio iš Biržų asmenybė. K.Arciševskis – XVII a. lietuviškasis Indiana Džounsas. Karys, išradėjas, Brazilijos fortų statytojas, ankstyvųjų nardymo eksperimentų dalyvis ir žmogus, svajojęs apie Lietuvos koloniją Pietų Amerikoje. Jo istorija primena, kad lietuvių ryšiai su pasaulio jūromis buvo gerokai platesni, nei įprasta manyti.
Autentiškoje Nerijos forto kaponierėje įrengta ekspozicija stebina ne tik istorijomis, bet ir atmosfera. Kaponierė – tai forto gynybinis koridorius, iš kurios buvo ginamas tvirtovės griovys. Kiekvienas žingsnis žemyn veda vis giliau į praeitį – nuo 1918-ųjų iki viduramžių ir ankstyvųjų laikų. Čia susipažinsite ir su vikingais, ir su paskutiniausias Baltijos piratais, keliausite prekybos keliais, keitusiais Europą, sužinosite apie lietuvius, tarnavusius svetimų valstybių laivynuose, apie nuotykių ieškotojus, išradėjus ir drąsius žmones, neleidusius Lietuvai likti vien sausumos valstybe.
Yra ekspozicijoje ir išskirtinių eksponatų: XVII a. jūreiviškas alaus bokalas, retas Klaipėdoje sertifikuotas kompasas, istorinių laivų modeliai. Ji skirta smalsiems, šeimoms, istorijos mėgėjams ir visiems, kurie nori atrasti dar nepapasakotą Lietuvos istorijos puslapį.
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