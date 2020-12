Įvyko tarptautinis automobilių pramonės verslo kontaktų renginys „Automotive. Buyer& Supplier”

Saarbrücken miestas, kaip pirminė renginio lokacija, kol renginys dėl Covid-19 nebuvo perkeltas į virtualią erdvę, buvo pasirinktas neatsitiktinai. Tai – vienas didžiausių ir svarbiausių automobilių pramonės centrų Europoje, garsėjantis čia kuriamomis skaitmeninėmis, išmaniomis technologijomis, kibernetinio saugumo programomis bei testavimo įranga, skirta automobilių pramonei. Šiame mieste įsikūrę pasaulinio lygio prekių ženklai, tokie kaip Bosch, Ford, BMW ir kt.

Šiais metais renginyje dalyvavo 11 Lietuvos įmonių, dirbančių automobilių pramonės, metalo apdirbimo bei inžinerijos srityse. Įmonės džiaugiasi Enterprise Europe Network teikiama nemokama paslauga sudalyvauti tokio tipo renginiuose bei galimybe surasti partnerių užsienyje.

UAB Jutrix, kuri specializuojasi štampuotų, lenktų, gilaus tempimo detalių gamyboje bei tiekia komponentus elektrotechnikos, medicinos, geležinkelių, baldų ir automobilių pramonei, atstovė Edita Sapeliauskienė taip pat buvo viena šio renginio dalyvių.

Edita teigia, jog „B2B kontaktų mugės yra vienas iš efektyviausių būdų pasiekti potencialius užsakovus, todėl dalyvaujame, kiek įmanoma, visuose tokio tipo renginiuose, tinkančiose pagal mūsų įmonės profilį. Susitikimai, kad ir trumpi, tačiau labai tikslingi ir produktyvūs, nes abi pusės turi aiškų interesą. Iš to per laiką gali išaugti graži partnerystė.Šių metų B2B persikėlimas iš gyvos erdvės į virtualią, mano manymu, labai pasiteisino, ypatingai, kai sustojo visos parodos bei verslo kelionės. Susitikimai nuo to nė kiek nenukentėjo, o patogumas – akivaizdus. Jokių papildomų išlaidų, dauguma kontaktų per susitikimus jungėsi iš namų ofisų. Manau, kad ir ateityje toks formatas niekur nedings ir mes seksime naujienas apie B2B.“

Primename, jog Enterprise Europe Network, veikiančio Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, partneriai iš daugiau nei 70 pasaulio šalių, organizuoja įvairių sektorių tarptautinius verslo kontaktų renginius visoje Europoje ir už jos ribų. Besidominčius kviečiame apsilankyti projekto puslapyje: https://eenlietuva.eu/tarptautiniai-renginiai/