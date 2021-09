Įsibėgėjant sulčių spaudimo sezonui, patartina rinktis patikimas spaudyklas ir tvarias pakuotes

Gausus šiųmetis vaisių derlius leidžia tikėtis ne mažesnių sulčių spaudimo apimčių nei pernai. Kad tinkamai apsirūpintume sulčių atsargomis žiemai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai pataria atkreipti dėmesį į žaliavos kokybę, spaudimo higieną ir tinkamas pakuotes.

Svarbiausia – kokybiška žaliava

Neabejotina, kad Lietuvoje daugiausiai išspaudžiama obuolių sulčių, be to, obuolius populiaru maišyti su moliūgais, morkomis, slyvomis, kriaušėmis arba kitais vaisiais ar uogomis. Įtakos turi ir vaisių veislė – nuo to priklauso jų aromatas, spalva, tirštumas, skonis ir saldumas. Vaisiai, uogos ar daržovės nėra tinkami sulčių spaudimui, kai yra pradėję gesti ar atsiradęs puvinys. Pernokusių vaisių naudoti nerekomenduojama, nes jie sumiltingėja, kaip, pavyzdžiui, obuoliai, ir sulčių iš jų gaunama mažiau. Sulčių spaudimui geriausia naudoti skintus vaisius.

„Be jokios abejonės, sulčių kokybė priklauso ne tik nuo kokybiškos žaliavos, bet ir nuo taikomos technologijos bei proceso higienos, todėl ypač svarbu laikytis švaros ir pasirinkti patikimą sulčių spaudyklą”, – sako VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė.

VMVT Maisto kontrolės informacinės sistemos (FIS) duomenimis, 2020 metais veiklą vykdė 118 maisto tvarkymo subjektų, o šiais metais – 116. Patikrinimų metu 2020 metais buvo nustatyti 9 veiklos pažeidimai, šiemet tokių atvejų nustatyti 2. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai sulčių spaudyklose – nustatyti bendri higienos, savikontrolės sistemos įgyvendinimo ar personalo higienos pažeidimai bei produktų ženklinimo neatitiktys.

Tinkama pakuotė padės ilgiau išsaugoti sultis

„Sultis reikėtų sandėliuoti sausoje, vėsioje patalpoje, apsaugoti nuo pelėsio ir graužikų, kurie gali pažeisti pakuotes ir sugadinti sultis. Tinkamai sandėliuojant pasterizuotos ir į kokybiškas pakuotes išpilstytos sultys gali būti tinkamos vartoti net iki 2 metų. Ilgiausiai išlaikyti sultis šviežias net ir atidarius pakuotę padeda specialūs maišeliai su integruotais kraneliais. Tokios pakuotės, jei tinkamai naudojamos, pylimo metu padeda apsaugoti sultis nuo kontakto su oru, dėl ko tokias sultis galima vartoti ilgiau. Jei sulčių pakuotė išsipūtusi arba jei, pavyzdžiui, stiklinio butelio metalinis dangtelis yra iškilęs, tikėtina, kad tokios sultys jau taip pat yra nebetinkamos vartoti. Apie sulčių netinkamumą vartoti gali išduoti ir rūgtelėjęs kvapas bei skonis, ar net paviršiuje pastebimas pelėsis”, – pataria K. Vitytė.

Primename, kad visi sulčių spaudėjai privalo užsiregistruoti savo veiklą ir gauti VMVT leidimą.