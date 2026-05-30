„Atiduotuvės” keliauja po Kauno regioną - daiktai randa naujus namus, o žmonės - džiaugsmą dalintis  

„Atiduotuvių kiemas“ kuriasi bendruomenių šventėse
„Atiduotuvių kiemas“ – keliaujanti Kauno RATC iniciatyva, kuri šiltuoju metų sezonu aplanko įvairias Kauno regiono šventes. Šioje mainų ir dalijimosi erdvėje visi norintys gali atnešti dar tinkamus naudoti daiktus arba visiškai nemokamai pasiimti tai, kas praverstų jų kasdienybėje. O daiktų čia - pačių įvairiausių: žaislai, indai, knygos, įvairios buities smulkmenos ar suvenyrai – pasitaiko tiek išskirtinų retro „perliukų“, tiek visiškai naujų, dar nė neišpakuotų, nenaudotų daiktų.
Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas pabrėžia, kad ši iniciatyva svarbi ne tik dėl ekologinės naudos, bet ir dėl jos poveikio visuomenės vertybėms: „Dalyvavimas „Atiduotuvių kieme“ – tai ne tik daiktų mainai, bet ir vertybių pasirinkimas. Tokios iniciatyvos padeda auginti sąmoningą visuomenę, kurioje rūpinamasi ne tik savo, bet ir aplinkinių gerove bei aplinkos tausojimu.“
Kauno RATC edukacijos ir viešųjų ryšių specialistė Živilė Valaitytė pastebi, kad „Atiduotuvių kiemas“ daugelyje renginių jau tampa laukiamu ir atpažįstamu svečiu – bendruomenės kviečia sugrįžti ir nori, kad iniciatyva taptų jų švenčių dalimi.
„Iš pradžių žmonės dažnai nustemba – „Nemokamai? Taip nebūna! Tačiau netrukus pradeda pasakoti, ką kitą kartą patys atveš, arba domisi, kur galima pristatyti nebenaudojamus daiktus. Neturime tikslo, kad į šią iniciatyvą būtų žiūrima kaip į paramą. Labiau norisi sugrąžinti natūralų dalijimosi ir bendruomeniškumo jausmą, kuris anksčiau buvo savaime suprantamas – kai galėdavai iš kaimyno pasiskolinti cukraus, įrankį ar puodą ir tame nebuvo nieko keisto. Šiandien net geri, dar naudoti tinkami daiktai dažnai nugula rūsiuose arba atsiduria atliekų konteineriuose, nors jie vis dar gali būti reikalingi kažkam kitam. Tokios iniciatyvos primena, kad gyvename ne po vieną, o bendruomenėje.“ – sako Ž. Valaitytė.
Veikia ir nuolatinės „Atiduotuvės“
Iš kur visi šie daiktai – paklausite? „Atiduotuvių kiemas“ yra tik viena platesnės dalijimosi iniciatyvos dalis. Dalyje Kauno RATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių veikiančiose „Atiduotuvėse“ gyventojai visus metus gali palikti dar tinkamus naudoti daiktus, kurie vėliau atranda naujus šeimininkus. Šios erdvės gyventojams prieinamos ištisus metus, todėl dalintis naudotais, tačiau vis dar puikiai tinkamais naudoti daiktais galima bet kada.
Į bendruomenių šventes keliaujantys daiktai taip pat atrenkami iš šių „Atiduotuvių“. Pasak Ž. Valaitytės, dažnai vieno žmogaus nebereikalingas daiktas kitam tampa netikėtu atradimu. Visai gali būti, kad Kauno „Atiduotuvėje“ palikta knyga, puodelis ar žaislas po kelių savaičių jau atranda vietą namuose Kėdainiuose ar Raseiniuose.
Panašios dalijimosi iniciatyvos šiandien veikia ir kituose Lietuvos regionuose. Vilniuje gyventojai kviečiami naudotis stotelėmis „Dėk‘ui“, Alytuje veikia „Mainukas“, Šiauliuose – „Daiktų kiemas“. Nors pavadinimai skirtingi, visų šių iniciatyvų tikslas išlieka tas pats – skatinti pakartotinį daiktų naudojimą, mažinti atliekų kiekius ir ugdyti atsakingesnius vartojimo įpročius.
Elgesio kultūra „Atiduotuvėse“: pagarba, saikas ir bendruomeniškumas
Nors dalijimosi principas atrodo paprastas, kartais jis susiduria su iššūkiais – kai kurie lankytojai sąmoningai piknaudžiauja galimybe pasiimti daugiau daiktų nei leidžia nustatyta tvarka. Kauno RATC aikštelių inžinierius Vygantas Miliūnas atkreipia dėmesį: „ „Atiduotuvėse“ nevykdome daiktų rezervacijos, o gyventojai gali atvykti bet kada aikštelių darbo metu, tačiau vienam asmeniui vienu metu leidžiama pasiimti ne daugiau kaip tris daiktus.“
Tokia tvarka, pasak specialisto, užtikrina, kad iniciatyva galėtų pasinaudoti kuo daugiau žmonių. Tuo pat metu svarbu žinoti, kad pristatomų daiktų kiekis nėra ribojamas – kiekvienas, norintis pasidalinti, gali atnešti tiek daiktų, kiek mano esant tinkama, svarbiausia – kad jie būtų švarūs, tvarkingi, funkcionalūs, pilnos komplektacijos ir tinkami pakartotinai naudoti.
„Aikštelių darbuotojams, pastebintiems piknaudžiavimo atvejus ypač kai nuolat grįžta tie patys asmenys, siekdami pasiimti daugiau – tenka reaguoti ir priminti, kad dalijimasis turi būti grįstas pagarba, saiku ir bendruomeniškumu, o ne godumu ar asmeninės naudos siekiu. „Ši iniciatyva remiasi pasitikėjimu žmonėmis, todėl kiekvieno sąmoningas ir sąžiningas elgesys yra labai svarbus, jog dalijimosi kultūra galėtų augti ir išlikti.“ – pabrėžia V. Miliūnas.
Ką verta žinoti prieš atvykstant į „Atiduotuves“?
Jei ketinate užsukti į „Atiduotuves“ – nesvarbu, ar Kauno regione vykstančių renginių metu, ar nuolat veikiančiose aikštelėse – verta trumpai pasitikrinti, ką galima čia pristatyti. Kauno RATC atstovai pirmiausia akcentuoja – daiktai turi būti švarūs, tvarkingi, veikiantys, funkcionalūs ir saugūs naudoti – tokie, kuriuos nedvejodami naudotumėte patys arba rekomenduotumėte artimam žmogui. Tai – žaislai, knygos, indai, dekoratyvinės smulkmenos, aksesuarai, laisvalaikio inventorius bei kiti buityje naudojami reikmenys ir įrankiai. Aikštelėse įsikūrusiose „Atiduotuvėse“ taip pat priimami didelių gabaritų daiktai - kėdės, stalai, spintelės, foteliai, bei statybų ir remonto medžiagų likučiai – plytelės, tapetai, lentos ir pan. Netinka visa, kas yra nešvaru, sulūžę ar galimai pavojinga. Dėl šios priežasties daiktų mainų punktuose nepriimami elektros prietaisai, sveikatai ar aplinkai pavojingi daiktai, o dėl nepritaikytų laikymo sąlygų čia taip pat nepriimami drabužiai ir avalynė.
Tinkamai paruošti daiktai – tik pradžia. Tikrasis dalijimosi džiaugsmas atsiskleidžia tuomet, kai „Atiduotuvių kiemas“ atvyksta į bendruomenės šventę ir pavirsta gyvu susitikimų tašku. Čia galima ne tik rasti daiktų, bet ir pabendrauti su Kauno RATC komanda, sužinoti daugiau apie atsakingą atliekų tvarkymą, o mažiesiems – pasinerti į žaidimų nuotykį su iš antrinių žaliavų pagamintais lauko žaidimais ar stalo žaidimu „Ekomonstiukai“.
„Kai dalijamės, ne tik mažiname atliekas – auginame supratimą, kad tvari gyvensena prasideda nuo mūsų pačių. Užsukite į „Atiduotuvių kiemą“ – galbūt išeisite su nauja idėja kaip gyventi paprasčiau.“ – kviečia Kauno RATC direktorius Laurynas Virbickas.
(be temos)