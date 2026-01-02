Ar Lietuvos klimatas tikrai tinka saulės elektrinėms?

Tačiau realūs gamybos duomenys ir praktika rodo visai kitą vaizdą: Lietuvos klimatas yra daug palankesnis saulės elektrinėms, nei dažnai manoma.
Šiandien elektrines stato tiek gyventojai, tiek verslai, tiek savivaldybės – nuo Klaipėdos iki Utenos, nes mūsų klimato specifika turi netikėtų privalumų.
Kodėl Lietuva vis dėlto laikoma tinkama šalimi saulės energetikai?
NREL rodo, jog saulės modulių našumas mažėja didėjant jų darbinei temperatūrai. Tipinis kristalinio silicio modulio temperatūrinis koeficientas yra apie –0,3 %/°C, todėl šiltesnėmis dienomis modulių generacija krenta labiau nei vėsesnėmis.
Tai reiškia, kad Lietuvos klimatas, kuriam būdingos žemesnės pavasario ir ankstyvos vasaros temperatūros, sudaro palankias sąlygas efektyvesnei modulių veiklai, net jei metinė spinduliuotė yra mažesnė nei Pietų Europoje.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Lietuva – ne Ispanija ar Italija, kur spinduliuotės kiekis akivaizdžiai didesnis, tačiau mūsų regionas turi vieną labai svarbų pranašumą: žemesnę temperatūrą. Saulės moduliai efektyviausiai dirba ne karštyje, o vėsesnėmis dienomis, nes jų našumas mažėja įkaitus. Tai reiškia, kad Lietuvos pavasariai ir ankstyvos vasaros yra vieni produktyviausių laikotarpių.
● Vidutinė metinė saulės spinduliuotė Lietuvoje labai panaši į Vokietijos – vienos iš didžiausių saulės energetikos rinkų pasaulyje.
● Vėsesni orai leidžia moduliams išlaikyti aukštesnį efektyvumą nei karštame klimate.
● Nėra ekstremalių karščių, kurie būtų žalingi inverteriams ir kitai įrangai.
● Lietuvoje saulės intensyvumas tolygus didžiąją metų dalį, o pikas nenuslenka į kelias savaitės kaip pietų šalyse.
Šie faktoriai kuria paradoksą – nors saulės valandų mažiau, efektyvumo balansas dažnai būna net geresnis nei šalimis, kuriose spindi kaitri saulė.
Veesla.lt sumontuota saulės elektrinė
Saulės spinduliuotės kiekis Lietuvoje: ar jo tikrai pakanka?
Lietuvoje metinis saulės spinduliuotės kiekis svyruoja apie 1000–1200 kWh kvadratiniam metrui. Tai yra pakankama, kad 10 kW saulės elektrinė per metus pagamintų apie 9 000–11 000 kWh (priklausomai nuo orientacijos, modulio technologijos ir vietovės).
Svarbiausia suprasti, kad saulės elektrinės energiją gamina ne tik „tiesioginiu karščiu“, bet ir esant išsklaidytai šviesai (net debesuotą dieną moduliai dirba. Lietuvoje tokių dienų daug, tačiau tai nereiškia nulio gamybos).
● Pajūryje (Klaipėda, Palanga) gamyba dažnai didesnė dėl mažesnio sniego kiekio žiemą.
● Vilniaus ir Kauno regionai turi stabiliausią metinę spinduliuotę.
● Rytų Lietuvoje gamyba atskirais metais gali svyruoti, bet bendras metinis balansas vis tiek išlieka aukštas.
Metų bėgyje visa Lietuva generuoja pakankamai energijos, kad saulės elektrinė būtų pilnai atsiperkanti investicija.
O kaip su žiema?
Žiemą gamyba ženkliai krenta, tačiau tai natūralu bet kurioje klimato zonoje, kurioje žiemos turi mažai šviesos. Tačiau Lietuvos žiema nėra kliūtis elektrinei atsipirkti. Tiesiog ji yra žemos generacijos periodas, kurį kompensuoja itin aukšta vasaros gamyba.
Saulės energetikos modeliavimo įmonės dažnai pabrėžia, kad svarbiausia – ne žiemos mėnesiai, o bendras metinis balansas. Būtent jis lemia, kad Lietuvoje elektrinės atsiperka panašiu tempu kaip šalyse, turinčiose daug daugiau saulės dienų.
● Mitas: žiemą elektrinė neveikia.
● Realybė: gamyba mažesnė, bet nenulinė (išskyrus sniego dengtą paviršių).
● Mitas: sniegas visada trukdo.
● Realybė: nuo pakankamo nuolydžio moduliai apsivalo natūraliai.
● Mitas: Lietuvoje atsipirkimas labai lėtas.
● Realybė: atsipirkimo laikotarpis 6–9 metai – visiškai konkurencingas Europoje.
Žiema tik pakeičia ritmą, bet nenutraukia elektrinės galios.
Kodėl Lietuvos klimatas tampa net pranašumu prieš pietų šalis?
Tai skamba netikėtai, tačiau tai tiesa. Elektrinės karštyje praranda dalį efektyvumo, o Lietuvoje 30+ laipsnių temperatūra nėra dažnas reiškinys. Dėl to pavasaris, vasara ir ankstyvas ruduo leidžia elektrinėms veikti maksimaliai stabiliai.
Be to, mūsų klimatui būdingas lėtas perėjimas tarp sezonų – ilgas šviesus pavasaris ir rugpjūčio–rugsėjo pikas dažnai kompensuoja žiemos nuostolius.
● Modulių efektyvumas svyruoja mažiau nei karštose šalyse.
● Sistemos patiria mažiau perkaitimo ir mažiau įtampos šuolių.
● Mažiau ekstremalių reiškinių (pvz., krušos), kurie gadintų įrangą.
● Daugiau išsklaidytos šviesos, kuri taip pat generuoja energiją.
Tai padeda sistemoms tarnauti ilgiau ir stabiliau.
Ar Lietuvos klimatas lemia, kad saulės elektrinė tampa ne prabanga, o būtinybe?
Lietuvos klimatas nėra idealus, tačiau jis yra pakankamai geras, kad elektrinė taptų racionaliu pasirinkimu daugeliui namų ūkių – ne dėl prestižo, o dėl ekonominės logikos.
Šiandien saulės elektrinės Lietuvoje statomos ne todėl, kad „mes gyvename saulėtame krašte“, o todėl, kad klimatas leidžia efektyviai išnaudoti šiuolaikines technologijas ir generuoti pakankamai energijos visiems metams.
Tai nėra prabanga, tai nauja energetinio stabilumo norma ir būtent Lietuvos klimatas padarė šią investiciją patikimą ir prognozuojamą. Daugiau: Veesla saulės elektrinės
