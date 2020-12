Access2Markets portalas smulkiajam verslui

Jis bus naudingas tiek įmonėms, kurios jau užsiima tarptautine prekyba, tiek toms, kurios dar tik pradeda ieškoti galimybių užsienio rinkose. Naujasis portalasbuvo pristatytas aukšto lygio virtualiame renginyje „Kelias į atsigavimą – galimybės mažosioms įmonėms prekiauti tarptautiniu mastu (The road to recovery – empowering small businesses to trade internationally)“, kurį vedė vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis ir kuriame dalyvavo apie 1600 mažųjų ir vidutinių įmonių atstovų.

Vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Mes turime padėti savo įmonėms, ypač MVĮ, gauti didžiausią naudą iš mūsų prekybos susitarimų. Todėl sukūrėme šį naują portalą, kuris padės mūsų mažesnėms įmonėms rasti kelią tarptautinės prekybos pasaulyje. Ši vieno langelio sistema padės Europos įmonėms geriausiai išnaudoti ES prekybos susitarimų tinklą ir užsitikrinti geriausias sąlygas patekti į rinkas, gauti produktus ir žaliavas, kurių joms reikia augti ir išlikti konkurencingomis.

Europos Sąjunga turi platų prekybos susitarimų su daugiau nei 70 šalių ir regionų tinklą ir šiuo metu derasi dėl daugybės naujų sandorių. Access2Markets suskaido šį sudėtingą taisyklių rinkinį į praktinę informaciją, kad mažesnės įmonės galėtų lengviau gauti atitinkamą informaciją. Kalbant konkrečiai, Access2Markets sudaro prekybos sąlygas importuoti prekes į ES ir eksportuoti prekes į daugiau kaip 120 užsienio rinkų.

Mažosios įmonės sudaro 88 % visų ES eksportuotojų. Jų eksportas sudaro trečdalį viso ES eksporto ir užtikrina 13 mln. darbo vietų. Pasaulinės rinkos yra svarbus Europos mažųjų ir vidutinių įmonių augimo šaltinis. Todėl labai svarbu skirti ypatingą dėmesį mažosioms įmonėms, ekonomikai atsigaunant dėl koronaviruso pandemijos.

„Smulkusis verslas yra gyvybiškai svarbus mūsų ekonomikai, kuri klesti dėl jo teikiamų prekių ir paslaugų“, – sakė Véronique Willems, Europos mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos, SMEunited, generalinė sekretorė. „SMEunited džiaugiasi, kad atsirado Access2Markets portalas. Šis portalas padės mažosioms ir vidutinėms įmonėms įveikti kliūtis, trukdančias pasinaudoti pasaulinės rinkos privalumais. Geresnė prieiga prie jų poreikiams pritaikytos informacijos bus naudinga visiems europiečiams.“

Portale įmonės vos keliais paspaudimais gali ieškoti šios išsamios informacijos apie importuojamas ir eksportuojamas prekes:

• tarifai

• mokesčiai

• prekių kilmės taisyklės

• produktams taikomi reikalavimai,

• muitinės procedūros,

• prekybos kliūtys,

• prekybos srautų statistika.

Naujajame Access2Markets portale taip pat pateikiami paaiškinimai, mokymai ir DUK, kurie padės naujiems ir patyrusiems prekybininkams išanalizuoti prekybos su kiekvienu ES prekybos partneriu privalumus. Jame apžvelgiami ES teisės aktai dėl produktų ir paslaugų, taip pat pateikiami ES valstybių narių ir ES prekybos partnerių muitinių ir kitų valdžios institucijų kontaktiniai duomenys. Įmonės taip pat gali naudotis portalu susisiekti su Komisija ir pranešti apie prekybos kliūtis, su kuriomis jos susiduria.

Access2Markets savarankiško vertinimo priemonė ROSA teikia specialią pagalbą dėl taisyklių, apibrėžiančių produkto „ekonominę pilietybę“, dar vadinamų kilmės taisyklėmis. Kilmės taisyklės yra pritaikytos kiekvienam prekybos susitarimui, užtikrinant, kad būtų apsaugoti pažeidžiami rinkos sektoriai ir kad įmonės galėtų reikalauti taikyti sumažintus muitus arba juos panaikinti, kaip numatyta susitarime. Įmonės taip pat gali rasti informacijos apie tai, kaip prekybos susitarimai naudojami reguliuoti prekybą paslaugomis, sąlygas investuoti arba dalyvauti viešuosiuose konkursuose užsienio rinkoje.

Kiekvienas produktas, kuriuo prekiaujama tarptautiniu mastu, turi kodą, pagal kurį nustatoma, kokius importo muitus ir nacionalinius ar vietinius mokesčius reikia mokėti. Access2Markets įmonės gali rasti ne tik kodą, bet ir tai, kokius muitus reikia mokėti kiekvienoje jurisdikcijoje. Portalo „My Trade Assistant“ (liet. Mano prekybos padėjėjas) įrankis leidžia įmonėms ieškoti informacijos apie muitus, mokesčius, produktams taikomas taisykles ir reikalavimus kiekvieno produkto atveju kiekvienoje rinkoje.

Portalas optimizuotas naudoti išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose. Į jį įtraukta daugybė papildomų vartotojui patogių funkcijų, padėsiančių verslininkams ir verslininkėms geriausiai pasinaudoti ES prekybos susitarimais. Ir, žinoma, portalu galima naudotis visiškai nemokamai.