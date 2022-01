Vilijampolėje – kriminalas su alkoholio tvaiku: pareigūnai prašo pagalbos

Pranešimas apie šį kriminalą, kaip įtariama, apsvaigus nuo alkoholio, gautas apie 16.50 val. iš A.Kriščiukaičio gatvės.

Pirminiais duomenimis, sidabrinės spalvos BMW, išvažiuodamas iš automobilių stovėjimo aikštelės, kliudė šaligatviu ėjusį 27-erių pėsčiąjį. Tokius duomenis suteikė pats nukentėjusysis, kuris iš įvykio vietos buvo išvežtas į ligoninę.

Anot Kauno policijos atstovės, šiandien iki 14 val. bėglys dar buvo nerastas. Todėl pareigūnai prašo visuomenės pagalbos jo ieškant. Galinčius kuo nors padėti prašoma skambinti telefonu 112.

Pagrindinė versija, kodėl pasišalinta iš įvykio vietos, – BMW vairuotojas ar vairuotoja buvo neblaivūs.

Nors Kauno policija ir šiemet laikosi šūkio „Nė dienos be demaskuoto neblaivaus asmens už vairo!“, ši problema ne taip lengvai išgujama.

Naktį į antradienį, apie 20 minučių po vidurnakčio, Kaune prisivažinėjo ir neblaivi „Nissan Terrano“ vairuotoja. Sunkus girtumas (2,81 prom.) jai nustatytas, kai viename iš Kovo 11-osios gatvės kiemų kliudė ten stovėjusį „VW Polo“.

Remiantis statistika, sunkiai sekasi kovoti su Kelių eismo taisyklių pažeidėjais visai šalies policijai. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, šiemet šalyje jau įvyko dvigubai daugiau eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės nei pernai. Per pirmąsias dešimt šių metų dienų tokių nelaimių užregistruota jau 58. Pernai per tą patį laiką buvo 29. Nukentėjusiųjų šiemet per tokius eismo įvykius net 42 asmenimis daugiau. Pernai iki šio laiko buvo sužeisti 34 žmonės. Šiemet – jau 76.