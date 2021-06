Vienas kartas nemelavo: sustiprintoje priežiūroje esantis kalinys nuteistas už teismo užminavimą

Iškalbingas šou

Apie tai, kad užminuotas Kauno apygardos teismas, V.Ažukas, kurio įkalinimas turėjo baigtis tik 2035-ųjų rudenį, pranešė pernykštės gruodžio 17-osios rytą – paskambinęs vienu stacionaraus Laisvės atėmimo vietų ligoninės, kurioje tuo metu buvo gydomas, telefonu. Tačiau stojo už tai prieš Kaišiadorių teismą jau kaip Marijampolės pataisos namų kalinys.

V.Ažuko apklausa teisme truko vos penkias minutes, po kurios bylą nagrinėjantis teisėjas Ričardas Juodis nusprendė netaikyti sutrumpinto įrodymų tyrimo, nors teisiamasis ir teigė, kad pripažįsta savo kaltę. O pritaikius sutrumpintą įrodymų tyrimą, būtų trečdaliu sumažėjusi ir jam skirta bausmė.

Justinos Lasaskaitės nuotr.

Jau ne kartą už sukčiavimą teistas V.Ažukas, duodamas tada parodymus teismui, teigė paskambinęs į Kauno apygardos teismo raštinę – esą žinotu šios šešiaženklio telefono numeriu ir pranešęs apie teisme padėtą sprogmenį, paprašytas Laisvės atėmimo vietos ligoninės pareigūnų. Vienas iš jų tuo metu buvo eilinis šios ligoninės Saugumo valdymo skyriaus darbuotojas. Bet dabar jis paaukštintas į naujas pareigas.

V.Ažukas tikino teismą esą norėjęs papildyti apie tai savo parodymus dar ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau prokurorė jam to neleido, pažeisdama jo teises. Teisėjas, siekdamas išvengti panašių V.Ažuko kaltinimų ir po jo bylos išnagrinėjimo, nusprendė nurodytą pareigūną apklausti.

Galiausiai V.Ažukas po savo parodymų teismui pareiškė, kad jam ant gresiančios bausmės ir šios dydžio – „nusišikt“, kas turint galvoje jo iškalbingą biografiją, taip pat nelabai nustebino. Tuo tarpu jau minėtas pareigūnas, apklaustas kitame teismo posėdyje, teigė, kad yra sveiko proto ir neprašęs tada V.Ažuko, kuris, kaip paaiškėjo, yra įtrauktas į nuteistųjų, kurių priežiūra – sustiprinta, sąrašą, skambinti į Kauno apygardos teismą ir pranešti, kad šis – užminuotas. Tai – šmeižtas. Bet jis dalyvavo po šio įvykio kratoje, per kurią pas V.Ažuką buvo rastas lapelis su institucijų, į kurias šis galimai jau buvo skambinęs tokiu pačiu tikslu, sąrašas.

Kuo toliau, tuo gražiau

Du iš 33 V.Ažuko teistumų iki šiandieninio nuosprendžio yra paskelbti Kauno apygardos teismo. Vienas – prieš 20 metų, kitas – prieš beveik septyniolika.

V.Ažukas teismų slenksčius pradėjo minti būdamas vos penkiolikos. O būdamas šešiolikos, nepaisant to, kad tai buvo pirmas jo teistumas, Kauno miesto apylinkės teismo už vagystę bei plėšimą jau buvo pasiųstas už grotų ketveriems metams.

Tačiau vagystės ir plėšimai buvo tik V.Ažuko kriminalinės biografijos pradžioje. 24-erių jis jau buvo teisiamas už pasikėsinimą nužudyti – kartu su kitu kaliniu iš Marijampolės pataisos namų bandė virve pasmaugti dar vieną savo likimo draugą, kuriam pavyko to išgyventi. Stojęs po to prieš Kauno apygardos teismą, V.Ažukas teigė, kad taip elgėsi, jog būtų perkeltas į Alytaus pataisos namus, nes visi jo prašymai dėl to buvo atmetami.

Net 25 iš ankstesnių 33 V.Ažuko teistumų yra už sukčiavimą, skambinant iš už grotų nusižiūrėtoms aukoms ir apgaule išviliojant iš jų pinigus. Pirmą kartą už tai V.Ažukas buvo teistas dar prieš penkiolika metų. Remiantis minėtais įvairių Lietuvos teismų nuosprendžiais, jis su bendrininkais prisistatydavo savo aukoms policijos ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais ir kurpdavo šių vardu įvairias pasakas. Kai kuriais atvejais, išviliojus elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, buvo ne tik pervedami pinigai į savas sąskaitas, bet ir paimami greitieji kreditai.

Galiausiai V.Ažukas taip suįžūlėjo, kad jo biografijoje atsirado nuosprendžiai ir už nepagarbą teismui. Pavyzdžiui, jis yra ne tik necenzūriškai išplūdęs vieną jo sukčiavimo bylą nagrinėjusią garbaus amžiaus teisėją, bet ir šią apspjovęs.

Iki šiandieninio nuosprendžio Kaišiadorių teismas, kurio valdose yra Laisvės atėmimo vietų ligoninė, jau buvo paskelbęs V.Ažukui du nuosprendžius – už nepagarbą teismui ir neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms.

Užteko kelių sekundžių

Pernai gruodį V.Ažukui užminavus telefonu Kauno apygardos teismą, šio darbas buvo sutrikdytas pusketvirtos valandos. Jo darbuotojams leista grįžti į savo kabinetus, tik „Aro“ išminuotojams, kaip ir tikėtasi, neradus jokių sprogmenų.

Kalėjimų departamentas tada pranešė nustatęs, kas sutrikdė šio teismo darbą bei sukėlė ant kojų specialiąsias tarnybas, tą pačią dieną. Ir teigė, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninėje gydomas įtariamasis prisipažino.

Ikiteisminio tyrimo metu V.Ažukas taip pat teigė paskambinęs tą rytą į Kauno apygardos teismo raštinę spontaniškai – jam po ranka pasitaikius kažkokiai senesnei šio teismo nutarčiai. Tačiau tai padaręs, norėdamas atskleisti, kaip savo pareigas atlieka Laisvės atėmimo vietų ligoninės, kurioje jis – nuo 2019-ųjų vasaros, prižiūrėtojai.

Remiantis tuo, kas buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, tą rytą vieną iš šios ligoninės prižiūrėtojų V.Ažukas pergudravo du kartus. Pirmiausiai šiam pareigūnui, atlydėjusiam jį į patalpą, kur yra taksofonas, skirtas nuteistųjų skambučiams į laisvę, dar nespėjus įsijungti gretimoje patalpoje esančio kompiuterio – kad galėtų kontroliuoti V.Ažuko pokalbį, šis jį jau buvo baigęs. Pranešti Kauno apygardos teismo raštinės darbuotojai apie jų pastato užminavimą užteko kelių sekundžių. Be to, per tą laiką, kol prie taksofono jį palikęs prižiūrėtojas ėjo į jau minėtą gretimą patalpą, V.Ažukas pasinaudojo kito kalinio kodu, suteikiančiu šiam teisę skambinti.

Nuostoliai valstybei

Nė viena V.Ažuko šokdinta Kauno specialioji tarnyba jokio ieškinio dėl beprasmiškai tada sugaišto laiko ar bergždžiai sunaudoto kuro jam nepareiškė. Tačiau už melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų šiam recidyvistui papildomai grėsė laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Prokurorė siūlė V.Ažukui vienerių metų įkalinimą ir subendrinti šią bausmę su šiemet kovą to paties Kaišiadorių teismo jam skirtu 20 parų areštu už jau minėtą neteisėtą disponavimą kvaišalais.

Justinos Lasaskaitės nuotr.

V.Ažuko bylą nagrinėjęs teisėjas R.Juodis šiandien nubaudė jį už melagingą pranešimą apie Kauno apygardos teismo užminavimą devynių mėnesių laisvės atėmimu. O subendrinęs šią bausmę su jau minėtu areštu už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, skyrė V.Ažukui papildomą devynių mėnesių ir dešimties dienų įkalinimą. Tačiau atmetė nuteistajam valstybės skirtos advokatės prašymą padengti 207,76 eurų išlaidas dėl jo gynimo teisme. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į šio recidyvisto turtinę padėtį.