Viename Eigulių daugiabutyje daugiau nei metus naudojant acetoną ir skiediklį gaminti kvaišalai

„Organizuotas nusikalstamumas nemiega, eina į priekį ir tobulėja“, – reziumavo šiandien dėl to Kauno apygardos prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje šį ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, akcentavusi, kad šis ikiteisminis tyrimas išskirtinis tuo, jog rasta ir sunaikinta amfetamino gamybos laboratorija – pirma ir vienintelė Kauno apygardos prokuratūros teritorijoje, apimančioje Kauno, Marijampolės bei Alytaus apskritis, per pastaruosius penkerius-šešerius metus.

Nomeda Urbonavičienė/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Į natūraliai kylantį klausimą, kodėl šį ikiteisminį tyrimą atlieka ne Kauno, o Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, jo viršininkas Edgaras Charisovas atsakė, kad būtent jie prieš maždaug pusmetį gavo informacijos, jog į Marijampolės bei kitas Lietuvos apskritis, o tuo pačiu – ir į įkalinimo įstaigas kilogramais tiekiamas amfetaminas.

Tikrinant šią informaciją, pernai lapkritį Kaune buvo sulaikytas asmuo su 4 kg amfetamino. O šiemet, sausio antroje pusėje, – dar du asmenys, turėję du kilogramus šios psichotropinės medžiagos.

UŽDARYTI >









0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Spaudos konferencija apie Kaune vėl aptiktą amfetamino gamybos laboratoriją | 6 nuotr.









Perimto amfetamino gamybos laboratorija, portalo kauno.diena.lt duomenimis, buvo aptikta minėtame dviejų kambarių bute viename Eigulių mikrorajono daugiabutyje, kuriame gyveno vienas iš įtariamųjų.

Po kratos šiame bute iš viso iš įtariamųjų perimti šeši kilogramai amfetamino, kurių vertė – apie 100 tūkst. eurų, o iš tokio kiekio buvo galima pagaminti apie 10 tūkst. šios psichotropinės medžiagos dozių. Įtariama, kad ši produkcija turėjo būti realizuota visose Lietuvos apskrityse, o ši nusikalstama veika vykdyta daugiau nei vienerius metus.

Organizuotas nusikalstamumas nemiega, eina į priekį ir tobulėja.

Per kratą rasta ne tik visa amfetamino gamybai naudota įranga bei priemonės, bet ir šioje laboratorijoje pagamintos produkcijos. Anot E.Charisovo, nustatyta, kad skysta amfetamino masė maišyta su acetonu, kanalizacijos skiedikliu bei rūgštimi.

Marijampolės apylinkės teismas leido suimti įtariamuosius – 41-erių K. D., 54-erių R. Z. Ir 59-erių R. B. dviem mėnesiams. Visi jie – kauniečiai ir jau buvo žinomi teisėsaugai, nes visi – teisti. Tačiau iki šiol – už turtinio pobūdžio nusikaltimus: vagystes, turto prievartavimą, pasikėsinimą sukčiauti stambiu mastu.

Už labai didelio kiekio kvaišalų gamybą, neteisėtą disponavimą jais bei platinimą dabar šiai trijulei gresia laisvės atėmimas iki penkiolikos metų. Tiesa, anot N. Urbonavičienės, neatmetama, kad įtariamųjų ratas gali plėstis. Nepaisant to, kad sulaikytieji savo kaltės nepripažįsta ir nelinkę bendrauti su teisėsauga. Be to, pasak E.Charisovo, naudojo išskirtinę konspiraciją bei kontražvalgybines priemones, pavyzdžiui, imituodami tam tikras situacijas, siekdami įsitikinti, ar nėra sekami.

Edgaras Charisovas/Justinos Lasauskaitės nuotr.