Viena Kauno rinkimų apylinkė sulaukė netikėto svečio: jo kėslus aiškinsis policija

To dar nebuvo

Portalas kauno.diena.lt kol kas turi dvi šio įvykio versijas. Viena buvo išdėstyta šiandien paryčiais – apie penktą valandą gautame laiške redakcijai. Kita – oficialus šios rinkimų apylinkės komisijos pirmininko Vlado Sungailos komentaras, duotas portalui šiandien ryte.

„Jau 20 metų dirbu apylinkės rinkimų komisijose. Ir su tokiu akibrokštu dar neteko susidurti“, – buvo linkęs akcentuoti V.Sungaila. Jis prisipažino, kad apie 18 val. į jų rinkimų komisiją atėjęs šviesiaplaukis nepažįstamasis, dėvėjęs raudoną striukę, buvo pastebėtas savavališkai filmuojantis salėje ne iš karto. O pasiteiravus jo, ką čia daro ir, kas jis toks, šis mįslingas svečias atsakė rinkimų komisijos pirmininkui tokiu pačiu klausimu: „O kas tu toks?!“ Daugiau jis į kalbas nesileido, atsisakydamas ne tik prisistatyti, bet ir parodyti dokumentus. Be to, ėmė kilti sąmyšis, nes kai kurie jo spėti balsuojant nufotografuoti žmonės ėmė reikalauti jų nuotraukas ištrinti. „Mes nežinome, kur jos bus panaudotos!“ – toks buvo įamžintųjų paslapčia argumentas. Nepaisant to, nepažįstamasis pradėjo fotografuoti ir visus bandančiuosius jį sudrausminti.

Iškvietus keistuoliui policijos pareigūnus, šiems teko išvesti sumaištį keliantį svečią prievarta, nes jis panašiai buvo linkęs bendrauti ir su pareigūnais.

Paryčių versija

„Kodėl jis pasirinko būtent mūsų apylinkę, nors čia net nebalsavo, – neaišku. Galbūt netoliese gyvena. Nors greičiausiai – pilnatis, nes vizualiai svečias buvo blaivus“, – dalijosi savo bei kitų komisijos narių nuomone apie šį incidentą V.Sungaila, pridūręs, kad niekas iš balsavusiųjų šio įžūlaus keistuolio, tiesa, kaip priklauso, dėvėjusio apsauginę kaukę, nepažino, o po kurio laiko policija pas juos atvyko pakartotinai – apklausti jį pati.

Jau minėtame elektroniniame laiške, kurį portalas gavo šiandien prieš penkias ryto, teigiama: „Savo fotokamera nutariau įamžinti Seimo rinkimus“. Tiesa, kodėl būtent šioje Šančiuose įsikūrusioje rinkimų apylinkėje, nutylima. Ji iš viso neįvardinta. Be to, laiško autorius tikina, kad stengėsi niekam netrukdyti, būti atokiau nuo rinkėjų srauto ir nieko nekalbino – tiesiog fotografavo. Ir tuo nepatenkintiems rinkimų komisijos nariams bei stebėtojams bandęs priminti, kad čia - esą vieša vieta. Tačiau jam buvo atsakyta, kad galima fotografuoti tik su komisijos leidimu. Laiško autorius teigia, kad jam neleidžiant to daryti, buvo pažeistos jo teisės, numatytos ir šalies Konstitucijoje, ir Visuomenės informavimo įstatyme, kuris, beje, apibrėžia žurnalistų teises, pareigas ir atsakomybę. Todėl neaišku, kodėl įtariamasis viešosios tvarkos pažeidimu juo taip pat dangstosi.

Policija tradiciškai nedaugžodžiauja

Kauno policijos, pradėjusios dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą, atstovės Odetos Vaitkevičienės teigimu, 1992 m. gimęs įtariamasis buvo sulaikytas įstatymų leidžiamoms kelioms valandoms, kol buvo renkama pirminė medžiaga dėl galimai jo padaryto viešosios tvarkos pažeidimo.

Nustačius įtariamojo asmenybę, paaiškėjo, kad jis – ne vietinis, nors yra kaunietis, ir, pirminiais duomenimis, iki šiol policijai niekuo nebuvo užkliuvęs. O jo tolesnis likimas priklausys nuo to, kaip pareigūnams pavyks išsiaiškinti, kokiu tikslu jis fotografavo rinkėjus būtent šioje apylinkėje ir, ką ketino daryti su jų atvaizdais. Anot O.Vaitkevičienės, duomenų, kad šis asmuo oficialiai atstovautų kokią nors žiniasklaidos priemonę, policija neturi.

„Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“, – teigiama Baudžaimojo kodekso straipsnyje, pagal kurį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio incidento.