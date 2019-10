Įtariamieji korupcija Kauno rajono savivaldybėje kyšius ėmė ir per atostogas?

Viešuosius pirkimus laimėdavo neegzistuojantys bendrovių direktoriai, o kyšiai už tai imti net per atostogas. Tokie dalykai paaiškėjo, prasidėjus liudytojų apklausoms kol kas tik vieną korupcijos skandalo, 2016-ųjų pabaigoje supurčiusio Kauno rajono savivaldybę, epizodą nagrinėjančiame Kauno apygardos teisme.

Kaltinami kyšio pasidalijimu

"Kauno diena" rašė, kad prieš teismą stojo abu pagrindiniai šio skandalo, prilygusio bombos sprogimui, herojai – buvęs Kauno rajono vicemeras Kęstutis Povilaitis ir tuometis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis.

Po daugiau kaip pustrečių metų tyrimo teismą yra pasiekęs tik vienas šios bylos, kaip tada teigta, dėl galimos korupcijos Kauno rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus, susijusius su jos turto nuoma, šilumos energijos gamyba ir tiekimu, epizodas.

Ikiteisminį tyrimą atlikusios Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos duomenimis, bendrovės "Sportėja", laimėjusios fiktyviai Vilkijos apylinkių seniūnijos organizuotą viešąjį konkursą, atstovas 2014-ųjų rugpjūčio 13-ąją atsilygino už tai K.Povilaičiui, tuo metu vadovavusiam Kauno rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijai, 5 tūkst. litų kyšiu. Tai įvyko pačioje savivaldybėje.

Tos pačios dienos pavakarę K.Povilaitis pasidalijo gautu kyšiu su tiesioginiu tuomečiu savo viršininku R.Pudževeliu, pasilikdamas sau 1,4 tūkst. litų. Likusius 3,6 tūkst. litų jis nuvežė R.Pudževeliui į tuomečius pastarojo namus Noreikiškėse.

R.Pudževelis kaltinamas kyšininkavimu. K.Povilaitis – kyšininkavimu ir kišimusi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens – Vilkijos apylinkių seniūno, kuriam nurodė imituoti viešojo pirkimo procedūras ir pasirašyti rangos sutartį atbuline data, veiklą.

Skydas – neeiliniai advokatai

K.Povilaitis su R.Pudževeliu kaltinami priėmę iš "Sportėjos" atstovo kyšį, kad šiai būtų sudarytos išimtinės sąlygos be viešųjų pirkimų procedūrų atlikti krepšinio aikštelės Vilkijos apylinkių seniūnijos Padauguvos kaime sintetinės dangos įrengimo darbus.

Viešųjų pirkimų procedūros buvo imituotos tik po darbų atlikimo, rangos sutartis pasirašyta atgaline data, o už atliktus darbus sumokėta Kauno rajono savivaldybės administracijos lėšomis. "Sportėjai" buvo pervesti šiek tiek daugiau nei 40 tūkst. eurų.

Kyšį K.Povilaičiui davęs "Sportėjos" atstovas nuo baudžiamosios atsakomybės yra atleistas, nes sutiko bendradarbiauti su teisėsaugininkais.

Nei K.Povilaitis, nei R.Pudževelis savo kaltės nepripažįsta. Ir pareiškė, kad duos parodymus tik po visų liudytojų apklausos.

K.Povilaitį gina buvęs vienas iš Kauno policijos Tardymo valdybos vadovų – Aleksandras Jokūbauskas, rengęs teismui ir garsiąją koncerno EBSW bylą, o vėliau perėjęs dirbti į STT Kauno skyrių ir septynerius metus buvęs vienu iš jo vadovų. R.Pudževelį – buvęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Aidas Mažeika, kurio buvęs kolega iš Kauno apygardos prokuratūros vadovauja STT atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl jau teismui perduotos ir dar tebetiriamos galimos K.Povilaičio ir R.Pudževelio nusikalstamos veikos.

K. Povilaitis (kairėje) ir R. Pudževelis (dešinėje) su savo advokatais A. Jokūbausku (kairėje) ir A. Mažeika (dešinėje).

Nepavykusi kontrataka

Pirmadienio posėdis šioje byloje prasidėjo po beveik valandą trukusio K.Povilaičio advokato bandymo nušalinti kaltinimą palaikantį Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorą Valentiną Alekną. Esą dėl jo šališkumo, akivaizdžiai pasireiškusio ikiteisminio tyrimo metu, kai jis, pažeisdamas Konstituciją, vertė K.Povilaitį duoti parodymus prieš save. Ir neleido susipažinti advokatui su visa bylos medžiaga, kuri yra perduota teismui.

Tačiau bylą nagrinėjanti teisėja Danguolė Šiugždinytė šį prašymą atmetė.

Liudytojų apklausos pradėtos nuo motinos ir sūnaus, padėjusių bendrovės "Sportėja" savininkui ją įsteigti. Motina teigė tuo metu buvusi labai užsiėmusi, todėl paprašė sūnaus pagalbos. Jis minėtą bendrovę įsteigė, įregistravo ir po to pardavė to prašiusiam, kaip paaiškėjo vėliau, krepšininkui, žaidusiam Lietuvos jaunimo rinktinėje, vėliau – Nacionalinėje krepšinio lygoje ir Vokietijos ketvirtojoje lygoje, kurio tėvas taip pat anksčiau buvo jų klientas.

Po šio sandorio Registrų centre "Sportėjos" direktoriumi jau tapo jos pirkėjas. Tačiau po kurio laiko jos pardavėjui teisėsaugininkai parodė suklastotus sutarties su Kauno rajono savivaldybe dokumentus. Šioje jis tebebuvo "Sportėjos" direktoriumi. Tačiau jo vardu ir pavarde pasirašytą sutartį vainikavo ne jo parašas.

Tai buvo tik padėka

Kaip tai atsitiko, teisme jau pasakojo naujojo "Sportėjos" savininko tėvas, dėl bendradarbiavimo su teisėsaugininkais atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Anot šio liudytojo, su K.Povilaičiu jis buvo pažįstamas dar prieš bylon sugulusius įvykius. K.Povilaitis jau buvo priėmęs iš jo penkių sporto aikštelių Kauno rajone įrengimo darbus. O vėliau pats paskambino, siūlydamas ir naują objektą Padauguvos kaime. Nuvažiavus pažiūrėti į vietą, netrukus sutarta ir dėl kainos. Ir netrukus liudytojo darbininkai puolė į darbus, kurie buvo baigti per kelias dienas. Tada K.Povilaitis pasakė jam, kad reikia parengti kelių bendrovių, esą pretendavusių atlikti šį darbą, pasiūlymus. Tomis keliomis bendrovėmis, anot liudytojo, jo paties iniciatyva, tapo jo ir dviejų jo sūnų įmonės. Viena iš jų buvo "Sportėja". Tačiau kodėl vėliau sudarytoje sutartyje nurodyta ne sūnaus, o buvusio bendrovės direktoriaus, iš kurio jis šią nusipirko, pavardė, liudytojas jau aiškino skirtingai. Vieną kartą – kad nenorėjo, jog visi pasiūlymai būtų pateikti ta pačia jo ir sūnų pavarde. Kitą kartą – kad tai esą tebuvo žmogiška klaida – per neapsižiūrėjimą jis parengė sutartį ant seno blanko, kuriame dar buvo ankstesnio bendrovės direktoriaus pavardė, nes iki to laiko sūnus dar nebuvo sudaręs jokių sutarčių.

"Džiaugdamasis dėl pirmo jo gauto užsakymo ir tikėdamasis jų ateityje, o man ar sūnums laimint konkursus darbo turėdavome visi, ir nusprendžiau atsidėkoti K.Povilaičiui", – teigė liudytojas. Tačiau, šiam paskambinus, K.Povilaitis teigė atostogaujantis. Dėl to jie tą rytą susitiko degalinėje prie Aleksoto turgavietės. Tačiau po pietų vokas su pinigais K.Povilaičiui jau buvo atvežtas į savivaldybę, kur šis teigė užsuksiantis, nes turi ten reikalų.

Anot liudytojo, pasiteiravus K.Povilaičio, kiek jis skolingas, šis atsakęs, "kiek išeina". Duoti jam 5 tūkst. litų liudytojas teigė nusprendęs pats. Ir voką su pinigais K.Povilaitis iš jo priėmė be jokios reakcijos – lyg tai būtų jam įprasta. Nors, anot liudytojo, tai buvo pirmas kartas, kai jis davė K.Povilaičiui kyšį. O nepranešė apie jį teisėsaugai todėl, kad tai buvo tik padėka.

Pagrindinė byla įstrigusi

Šios bylos liudytojų sąraše yra ir Kauno rajono rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, užėmęs tokias pačias pareigas ir bylon sugulusių įvykių metu.

"Kauno dienos" žiniomis, V.Makūnas teigė nieko apie galimus savo pavaldinių nusikaltimus nežinantis.

Kada bus baigta pagrindinė byla, kurioje kartu su K.Povilaičiu ir R.Pudževeliu – vienuolika įtariamųjų (dar aštuoni verslo atstovai ir R.Pudževelio žmona), neaišku. Anot ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro, ji stringa dėl ilgai trunkančių šioje byloje paskirtų įvairių rūšių ekspertizių.

"Kauno diena" rašė, kad šis ikiteisminis tyrimas dėl galimo kyšininkavimo, piktnaudžiavimo ir papirkimo Kauno rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus buvo pradėtas STT Kauno valdybos pareigūnams 2016-ųjų lapkritį sulaikius penkis asmenis, tarp kurių buvo ir R.Pudževelis, pastarojo sutuoktinė ir bendrovės "Roalsa" vadovas Saulius Bartašiūnas.

R.Pudževelio dar laukia ir pagrindinė byla, kurioje bus narpliojama ir tai, kaip Kulautuvoje iškilo jo šeimai priklausantis gyvenamasis namas.

Tačiau suimti po dviejų parų sulaikymo buvo tik R.Pudževelis ir S.Bartašiūnas. Juos suimti leidęs Kauno apylinkės teismas tada konstatavo, kad, turimais duomenimis, R.Pudževelis 2014-ųjų rugpjūtį susitarė su S.Bartašiūnu, jog pastarojo vadovaujamos įmonės lėšomis bus įsigytos R.Pudževelio ir jo sutuoktinės statomam gyvenamajam namui Kulautuvoje reikalingos statybinės medžiagos. Tačiau įmonės apskaitoje bus nurodyta, kad šios medžiagos bus panaudotos jai renovuojant Kauno rajono savivaldybei priklausančias šilumos katilines.

Nusikaltimas truko apie dvejus metus. Įtariama, kad jį inicijavo ir koordinavo S.Bartašiūnas.

Kaip tada teigta, K.Povilaičiui pareikšti įtarimai dėl galimų dviejų kyšininkavimo epizodų, padarytų skirtingu laiku. Tačiau abu jie susiję su Viešųjų pirkimų komisijos, kuriai K.Povilaitis vadovavo ankstesnę Kauno rajono savivaldybės tarybos kadenciją – 2011–2015 m. Tiesa, byla dėl antrojo galimo K.Povilaičio kyšininkavimo atvejo, susijusio su bendrove "Alytaus baldai", kuriame taip pat figūravo ir R.Pudževelis, nutraukta pritrūkus įrodymų. Tai buvo padaryta jau perdavus jų bylą Kauno apygardos teismui.