Užsiliepsnojo vilkikas su grūdais ir ražienų laukas: aukų pavyko išvengti

2025-08-11 11:56
Kauno PAGD inf.

Kauno rajone šeštadienį atvira liepsna degė krovininis automobilis su grūdais ir ražienų laukas. 

Asociatyvi V. Balkūno / BNS nuotr.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, rugpjūčio 9 d. apie 15.57 val. gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Godėnų kaimo Algupio gatvėje, dega krovininis automobilis su grūdais. 

Atvykus ugniagesiams į įvykio vietą vilkikas MAN su puspriekabe degė atvira liepsna. Taip pat liepsnojo ir ražienų laukas. 

Gaisro metu sudegė visos vilkiko ir puspriekabės degios detalės, termiškai paveikti kėbulai. Sudegė ir sulieta vandeniu devynios tonos puspriekabėje buvusių spelta kviečių, išdegė vienas hektaras ražienų. 

Norėdamas sustabdyti ražienų gaisro plitimą, netoliese dirbęs ūkininkas traktoriumi aparė liepsnojusį ražienų lauką.

