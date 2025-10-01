Temidė pasigailėjo buvusios muitininkės, tačiau jos klaidos kaina – didelė, ir daugiau nuolaidų nebu

Cirkas užsitęsė
Kaip jau rašyta, 55-erių I. Bublienė pateko į šiųmetės kovo 25-osios šalies policijos suvestines po to, kai apie 16.20 val. ties Jurbarko ir A. Kriščiukaičio gatvių susikirtimu sukėlė minėtą eismo įvykį. Apie tai, kad šviesiaplaukės moters vairuojama sidabrinės spalvos „Škoda Fabia“ kliudė šviesoforą bei kelio ženklą ir nuvažiavo A. Kriščiukaičio gatve – Šilainių kryptimi, tada pranešė pilietiškas asmuo.
Bėglės automobilį policijos pareigūnai aptiko už kelių šimtų metrų nuo įvykio vietos tuo metu, kai keli vyrai keitė jo ratą. I. Bublienės sulaikyme tada dalyvavo net du policijos ekipažai. Pirmasis, pastebėjęs jos automobilį apgadintu priekiniu bamperiu jau už A. Kriščiukaičio ir Ariogalos gatvės sankirtos, turėjo ir kitų skubių reikalų. O įtariama bėglė, kuriai netrukus buvo konstatuotas sunkus girtumas, buvo linkusi be kovos nepasiduoti. Tai yra užfiksavusios ir vadinamosios pareigūnų kūno kameros.
Iš pradžių I. Bublienė buvo linkusi tikinti, kad esą važiavo šia „Škoda Fabia“, registruota jos vardu, su kitu asmeniu, kuris spėjo pasišalinti. Po to susidurta su problemomis bandant nustatyti akivaizdų jos girtumą. Dėl įtarto piktybiškumo prireikė net dešimties bandymų, kad alkoholio matuoklis pagaliau parodytų jos įpūstas promiles.
Išsiblaivius prarado kalbos dovaną
Nustatyti I. Bublienės girtumą tada pavyko tik pirmąjį pareigūnų ekipažą pakeitusiems jų kolegoms, kurie atsivežė naują alkoholio matuoklį. Apie 18 val. bėglė į jį įpūtė 2,73 promiles. O antruoju bandymu – 2,58. Ir tai, pasak teisėsaugininkų, buvo įrodymas, kad alkoholis vartotas ne prieš pat eismo įvykį, o anksčiau. Belieka priminti, kad šis eismo įvykis buvo užregistruotas 16.20 val., o Kauno teritorinės muitinės darbo laikas – iki 17 val.
Anot Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus atstovės, I. Bublienė už mėnesio po šio įvykio buvo atleista ir iš Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiosios inspektorės pareigų. Po šio šokiruojančio I. Bublienės nuotykio buvo konstatuota, kad tądien ji be tiesioginio savo viršininko žinios pasišalino anksčiau iš darbo.
Susidurta su šokiruojančiu I. Bublienės elgesiu, kuris priminė Kauno gaujų atstovų stilių bendraujant su teisėsauga, ir pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonės vairavimo esant didesniam negu 1,5 prom. girtumui. Atvykusi po šio įvykio apklausai į policiją I. Bublienė atsisakė duoti parodymus. Tą patį – kad pasirenka teisę tylėti, ji pakartojo ir perduodant bylą teismui.
Prabilo tik teisme
Pagal pareikštą kaltinimą I. Bublienei grėsė bauda arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Prieš teismą ji stojo, pakeitusi advokatą, kuris, panašu, kad ją paprotino, jog vengimas duoti parodymus nieko gero neduos. Teisme I. Bublienė parodymus davė, pripažino savo kaltę ir tikino, kad gailisi dėl savo poelgio bei prašė būti atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės pagal mamos laidavimą.
I. Bublienė pasakojo, kad prieš įvykį pasodinusį ją teisiamųjų suolan, ne per seniausiai staiga buvo miręs jos buvęs vyras, kuriam taip pat buvo 55-eri, su kuriuo ji palaikė gerus ryšius. Labai pergyvendama šią netektį, ji nusipirko tą lemtingą kovo 25-ąją per pietų pertrauką alkoholio ir gėrė jį savo automobilyje. Kiek tada išgėrė kažkokios trauktinės, teisiamoji teigė neatsimenanti. O po to sugalvojo važiuoti.
Teisiamosios mama taip pat šį dukters paslydimą siejo su jos patirtu stresu. Ji teismui teigė, kad tai buvo vienetinis atvejis – dukra alkoholio beveik nevartoja.
Įklampino prastas advokatas?
Prokurorė sutiko, kad I. Bublienė būtų atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą perduodant ją mamos atsakomybei, nes tam yra visos sąlygos – ji neteista, prisipažįsta, gailisi ir pateikė teismui dokumentą, kad jau atlygino už apgadintą šviesoforą. Tačiau prokurorė siūlė teismui taikyti ir tokiais atvejais privalomas baudžiamojo poveikio priemones – automobilio konfiskavimą bei teisės vairuoti I. Bublienei atėmimą dvejiems metams.
Bylą nagrinėjusi teisėja Inga Ambrulevičiūtė-Januškevičė trečiadienį paskelbė, kad atleidžia I. Bublienę nuo baudžiamosios atsakomybės pagal mamos laidavimą vieneriems metams ir be jokio užstato bei bylą nutraukia. Tačiau jai skirtos jau minėtos prokurorės pasiūlytos baudžiamojo poveikio priemonės.
Jeigu I. Bublienė būtų laikiusis tokios pačios pozicijos ikiteisminio tyrimo metu, kaip ir teisme, ji galėjo būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės jau tada, t.y. galėjo nebūti ir šio teismo. Pasiteiravus teisiamosios, kodėl ji nedavė parodymų ikiteisminio tyrimo metu, I. Bublienė teigė, kad tada klausė ankstesnio savo advokato, kurį buvo susiradusi internete, nurodymų.
Naujausi komentarai