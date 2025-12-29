Teismas skelbs sprendimą dėl korupcijos byloje nuteisto Eligijaus Masiulio paleidimo

Kaip BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė, sprendimas bus skelbiamas rašytinio proceso tvarka, proceso šalims nedalyvaujant.
Sprendimą teismas skelbs, išnagrinėjęs Lygtinio paleidimo komisijos teikimą.
Ši siūlo paleisti E. Masiulį anksčiau laiko, nes jis nuteistas pirmą kartą ir jau atliko dvejus metus laisvės atėmimo, bet su tuo nesutinka prokuratūra, prašanti atmesti komisijos nutarimą.
Ekspolitikas kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino jį bei kitą buvusį Seimo narį Vytautą Gapšį, verslininką Raimondą Kurlianskį kaltais korupcijos byloje.
E. Masiulis atlieka pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmę, jos terminas sueina 2029 metų gegužės pabaigoje.
Pagal Bausmių vykdymo kodeksą, nuo keturių iki dešimties metų laisvės atėmimą atliekantys nuteistieji gali būti lygtinai paleisti, kai atlieka pusę jiems paskirto laisvės atėmimo.
Jei nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, šis terminas gali būti trumpinamas dar iki devynių mėnesių.
Pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismas gruodžio 12-ąją jau atmetė V. Gapšio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo. Tai buvo antras jo bandymas išeiti į laisvę.
Kaip rašė BNS, E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiantį kyšį iš R. Kurlianskio už veikimą „MG grupės“ interesais.
Naujienų portalas „15min“ rugsėjį rašė, kad E. Masiulis, R. Kurlianskis ir V. Gapšys kasdien gali palikti bausmės atlikimo vietą, kai tai susiję su jų darbu laisvėje. Tuomet jiems taikomos elektroninės stebėjimo priemonės.
Šioje korupcijos byloje taip pat nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“.
