 Teismas atmetė Raimondo Kurlianskio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo

2026-01-16 16:00
Dominykas Biržietis (BNS)

Kauno apylinkės teismas penktadienį atmetė „MG Baltic“ (dabar – „MG grupė“) politinės korupcijos byloje nuteisto verslininko Raimondo Kurlianskio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo.

Raimondas Kurlianskis
Raimondas Kurlianskis / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Teismas paliko komisijos sprendimą galioti, skundo netenkino“, – BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.

Kaip rašė BNS, lygtinio paleidimo komisijai atsisakius R. Kurlianskį paleisti į laisvę anksčiau laiko, nuteistasis šį sprendimą apskundė teismui.

Buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis nuteistas politinės korupcijos byloje, už politikų papirkinėjimą jam skirta pusšeštų metų įkalinimo bausmė.

Laisvės atėmimą R. Kurlianskis atlieka nuo 2023 metų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, pusmečiu sutrumpindamas bausmę.

Šiame straipsnyje:
Raimondas Kurlianskis
paleidimas į laisvę
teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Lietuvos teisės
Laisvę sukčiams ir aferistams.
0
0
Piktas Kaunieti
Tegul sėdi nuo skambučio iki skambučio nejokio išankstinio paleidimo negali būti ir kalbos!
4
0
Nesuprantu
Koks gali būti lygtinis paleidimas, tokiems balvonam reiktų 15 metų sedėti ir nuo skambučio iki skambučio
9
-1
