Teismas atmetė Raimondo Kurlianskio skundą dėl jam netaikyto lygtinio paleidimo

„Teismas paliko komisijos sprendimą galioti, skundo netenkino“, – BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Kaip rašė BNS, lygtinio paleidimo komisijai atsisakius R. Kurlianskį paleisti į laisvę anksčiau laiko, nuteistasis šį sprendimą apskundė teismui.
Buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis nuteistas politinės korupcijos byloje, už politikų papirkinėjimą jam skirta pusšeštų metų įkalinimo bausmė.
Laisvės atėmimą R. Kurlianskis atlieka nuo 2023 metų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, pusmečiu sutrumpindamas bausmę.
