Teisiamųjų suole – Ostapas Benderis su advokato mantija?

Paaiškėjo atsitiktinai

Šis teisinis akibrokštas tapo vieša paslaptimi pernai lapkritį, D.Gintautui ginant kaltinamąją sukėlus vieną šiurpiausių pastarojo meto kaktomušų pakaunėje, per kurią žuvo pusė į mokslus vykusio slaugytojų ekipažo.

Taip jau sutapo, kad tą pačią popietę, kai buvo suplanuotas vienas šios bylos posėdis, turėjo būti skelbiama ir nutartis paties D.Gintauto byloje – dėl sunkiai į teismą prisikviečiamų liudytojų. Dėl to D.Gintauto ginamosios ir jo paties pavardės atsidūrė Kauno apylinkės teismo švieslentės skyrelyje apie kaltinamuosius. Viena šalia kitos.

D.Gintauto byla, kurioje jis kaltinamas neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, dokumentų klastojimu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu, buvo perduota Kauno apylinkės teismui dar 2017-ųjų gruodį. O ikiteisminis tyrimas dėl to buvo pradėtas 2015-aisiais Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnų iniciatyva.

Kažkas iš jų sustabdė patikrinti transporto priemonę, kurios vairuotojas pateikė pareigūnus šokiravusį dokumentą. Šis buvo išduotas Savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijos, kuriai, kaip nustatyta, vadovavo D.Gintautas.

D.Gintautas vakar iš teismo salės bandė pašalinti žurnalistę.

Beveik reketas

Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad Mykolo Romerio universiteto auklėtinis – teisės magistras D.Gintautas galimai pasinaudojo įstatymų netobulumu, pasikeitus kai kurių transporto priemonių registravimo tvarkai.

Jo vadovaujama asociacija registravo savadarbes transporto priemones ir keturračius, neturėdama tam Susisiekimo ministerijos išduoto leidimo. Ir ėmė už tai pinigus. Įvairiomis formomis.

Pirmiausiai, užkibusieji už skelbimo apie tokias paslaugas turėjo įstoti į asociaciją ir sumokėti nario mokestį. O po to jiems asociacijos vardu būdavo išduodami transporto priemonės numeriai ir registracijos bei techninės patikros liudijimai. Šie dokumentai esą galioja porą metų, t.y. tiek laiko juos įsigijusieji gali dalyvauti viešajame eisme. Nors paaiškinti, kokiu būdu jis nustatydavo, kad transporto priemonė – techniškai tvarkinga, D.Gintautas nesugebėjo. Esą turint šioje srityje tokią patirtį, kaip jis, tai – elementaru.

Kelių policijos pareigūnams su tokiu "dokumentu" įkliuvęs vairuotojas buvo nubaustas administracine tvarka. Nors, kaip ir kiti jau parodymus D.Gintauto teisme davę liudytojai, už jį jau buvo sumokėjęs teisiamojo vadovaujamai asociacijai.

Advokatų tarybos reakcija

Panašiomis aplinkybėmis D.Gintauto vadovaujamos asociacijos klientais tapę asmenys nustatyti įvairiais būdais: radus juos sudominusius skelbimus, prašant atsiliepti visus galimus nukentėjusiuosius, pagal mokėjimų bankams kvitus. Tačiau niekas iš jų nenorėjo turėti šioje byloje oficialaus nukentėjusiojo statuso.

Vieni džiaugėsi, kad patys neįkliuvo, važinėdami esą tik miškais, nes turbūt patys įtarė, jog dalyvauja kažkokioje aferoje. Kitiems išduotų dokumentų galiojimo laikas jau buvo pasibaigęs ir jiems pavyko išvengti galimų teisinių problemų.

D.Gintauto, kaltinamo minėtais nusikaltimais, padarytais nuo 2013-ųjų lapkričio iki 2015-ųjų, byloje jie šiandien – tik liudytojai. Ir dauguma jų jau apklausti. Nepaisant to, kad 2018-ųjų gegužę D.Gintautui pavyko pasiekti, kad teismas grąžintų jo bylą prokurorei – patikslinti kaltinimą. Tai padarius, byla 2019-ųjų vasarį vėl perduota teismui. Ir nors po to D.Gintautas ir vėl prašė to paties, daugiau teismas jo įnoriams nepakluso.

Tačiau, pasinaudojęs minėta pertrauka bylos nagrinėjime, D.Gintautas sugebėjo tapti advokatu. Nors prieš pirmą kartą perduodant bylą teismui buvo vos prieš pusmetį tavęs advokato padėjėju.

Ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams, šokiruotiems tokiomis įtariamojo metamorfozėmis, informavus apie tai Advokatų tarybą, iš šios nesulaukta jokios reakcijos.

Tai bent biografija

D.Gintauto darbinėje biografijoje, kurią galima rasti internete, yra ir daugiau pačių už save kalbančių teiginių.

Pasirodo, jis nuo 2013-ųjų, kurie minimi ir jo bylos kaltinamajame akte – Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas bei respublikinės tarybos narys, 2016-aisiais, t.y. jau vykstant ikiteisminiam tyrimui, išrinktas antrai kadencijai. O nuo 2014-ųjų įrašytas ir į Nacionalinės teismų administracijos Kauno apylinkės teismo, kuriame šiuo metu teisiamas, praktikuojančius teismo mediatorius.

Kaip vieną iš dėmesio vertų asmeninių savo savybių D.Gintautas nurodo netradicinių sprendimų paiešką. Ir čia pat skelbiasi, kad sėkmingai atstovauja klientus ne tik įvairiose bylose įvairaus lygio Lietuvos, bet ir Austrijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos bei ES Teisingumo teismuose.

Beje, ir savojoje byloje, įstrigusioje Kauno apylinkės teisme, jis yra užsiminęs, kad yra sėkmingai perkėlęs savo veiklą, už kurią teisiamas Lietuvoje, į Angliją, kur esą tuo užsiimti nedraudžiama.

Kalta aplinka?

Savo kaltę dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo D.Gintautas jau iš dalies pripažino. Esą tuo ne visai taip, kaip privalėjo, užsiėmė jo žmona. Beje, taip pat teisininkė, kaip nurodoma jau minėtame D.Gintauto prisistatyme internete.

Dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla ir dokumentų klastojimo D.Gintautas, kuriam teoriškai gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų, Kauno apylinkės teisme dar parodymų nedavė. Tikino, kad duos juos tik po visų liudytojų apklausų.

Tačiau jau minėta D.Gintauto ginamoji pakaunės autoįvykio byloje, "Kauno dienai" paviešinus, kad jos advokatas taip pat teisiamas tame pačiame Kauno apylinkės teisme, jo paslaugų atsisakė. D.Gintautas už tai publikacijos autorę, siekusią perspėti ir kitus teisinių problemų turinčius asmenis apie galimus advokato spąstus, apskundė Visuomenės informavimo etikos asociacijai.

Neeilinis šou

Vakar Kauno apylinkės teisme įvyko dar vienas šios bylos posėdis. D.Gintautas ir toliau buvo linkęs apsimesti žiniasklaidos auka.

Iš pradžių tik replikavęs prieš jos fotoobjektyvus – esą fotografuokite, kol dar nesate nubausti už žurnalistinės etikos pažeidimus, prasidėjus teismo posėdžiui D.Gintautas pareiškė, kad reikalauja, jog būtų iš salės pašalinta šios publikacijos autorė.

D.Gintauto bylą nagrinėjanti teisėja Tatjana Butkienė šį jo prašymą atmetė. Kaip ir kitą – kad iki šiol viešu buvęs teismo procesas dabar būtų paskelbtas uždaru. Esą tai susiję su jo šeimyninėmis aplinkybėmis – nes jo vadovaujamoje asociacijoje dirbo ir žmona – apie kurias jis, dalyvaujant žiniasklaidai, kurios tikslas vienas – pakenkti jam, nekalbės.

Savo sprendimą atmesti D.Gintauto prašymus T.Butkienė motyvavo tuo, kad šioje byloje nagrinėjamos ne jo šeimyninio gyvenimo aplinkybės. Žurnalistė – taip pat nesusijusi su jam pareikštais kaltinimais. O kaltinti pačią teisėją informacijos žiniasklaidai nutekinimu teisiamasis neturi jokio pagrindo.

Liudytojo parodymai

D.Gintautui nepavykus atsikratyti visuomenės interesus atstovaujančios žiniasklaidos, vakar apklaustas tik vienas iš likusių keliolikos liudytojų, nes kiti ir vėl neatvyko.

Jam teigiant, kad jau sunkiai pamena ketverių metų senumo įvykius, pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuos liudytojas patvirtino. O jų esmė: 2015-ųjų liepą šis liudytojas, susiradęs skelbimą internete, gavo savo keturračio motociklo registracijos numerius ir dokumentus, nors, pagal įstatymus, tokias transporto priemones Lietuvoje buvo registruoti draudžiama. Tačiau jis esą to nežinojo.

Šiuos dokumentus jis gavo pabendravęs telefonu su asmeniu, galimai Daliumi. O po to sulaukė ir svečio, atvykusio pas jį į Šilutės rajoną apžiūrėti turimo keturračio. Išduodamas pažymą apie techninę jo būklę bei kitus dokumentus, kurie iš viso jam kainavo apie 200 eurų, asociacijos atstovas teigė, kad, jeigu sustabdytų policija ir pradėtų kabinėtis prie išduotų dokumentų, asociacijos atstovas dalyvaus ir bylos nagrinėjime.

Tačiau šis liudytojas vakar teisme teigė, kad jau nebeprisimenantis, ar teisiamasis – tas pats asmuo, kuris tada pas jį svečiavosi. O per tuos porą metų, kai esą galiojo asociacijos išduoti dokumentai, jis policijai su jais neįkliuvo. O dabar, jeigu nori pasivažinėti tebeturimu keturračiu, vežasi jį į mišką priekaboje.

Kitas D.Gintauto bylos posėdis, į kurį likusius liudytojus jau bus bandoma atvesdinti prievarta, planuojamas sausio 23-iąją.