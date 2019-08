Sunkios pedagogės pagirios: ar Temidė jos pasigailės?

Prieš teismą stojo vieno Šilainių vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo pedagogė Lina Ūsienė, kurios vairuoto automobilio kelyje per Bernatonis (Raudondvario sen.) griuvo tvoros, lūžo medžiai ir žuvo šuo. Nenukentėjo tada tik ši daugiau kaip dešimt metų su vaikais dirbanti kelių chuliganė.

Numatyta griežta atsakomybė

42-ejų L.Ūsienės vairuojamas "VW Passat" rugpjūčio 7-ąją išgriovė betoninę vieno Bernatonių, kuriuose ir pati gyvena, Dvaro gatvės namo tvorą bei metalinius vartus, užmušė kieme buvusį apie šešerių metų rotveilerių veislės šunį ir nulaužė eglę.

Tai įvyko vidury baltos dienos – apie 15.30 val. L.Ūsienei po šio akibrokšto buvo nustatytas vidutinis girtumas – 2,22 prom. alkoholio.

Savo kaltę aukštąjį išsilavinimą ir daugiau kaip 20-ies metų vairavimo stažą turinti pedagogė pripažino visiškai, todėl jos byla dėl vairavimo girtesnei negu 1,5 prom. buvo perduota Kauno apylinkės teismui pagreitinto proceso tvarka.

Lietuvos įstatymai už vairavimą, girtesniam negu 1,5 prom. alkoholio, numato ne tik baudą nuo 2 500 iki 100 000 eurų arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienų metų, bet ir vairavimo teisės nuo vienų iki penkerių metų atėmimą bei automobilio konfiskavimą. Prieš keturis mėnesius atsakomybė už šį nusikaltimą buvo sugriežtinta.

Be to, L.Ūsienė privalės atlyginti ir padarytus nuostolius, kuriuos namo savininkams turėtų padengti draudimo bendrovė, vėliau išsireikalausianti to paties iš įvykio kaltininkės.

L.Ūsienės nuniokoto kiemo šeimininkų įvykio metu namuose nebuvo. Apie tai, kas atsitiko, jiems pranešė pažįstami.

Lina Ūsienė

Ir vėl kalčiausios aplinkybės

L.Ūsienė, kaip ir dauguma panašių kelių gaidelių, po išsiblaivymo aiškindamasi policijai pati buvo linkusi dėtis auka – esą išvakarėse sužinojo, kad naikinamas jos etatas. Dėl to susinervino ir išgėrė. Tačiau, nepaisant to, vis tiek sėdusi į automobilį ir važiavusi. Tačiau už kelių kilometrų nuo namų nulėkusi nuo kelio. O paskui jau įvyko, kas įvyko.

Teisme L.Ūsienė jau nebegalėjo paaiškinti, nei kiek ir ko tada buvo išgėrusi, nei kur važiavo, nei kokiu greičiu, nei kodėl sukėlė eismo įvykį. "Tada patyriau didelį stresą, nors jis ir negali pateisinti to, ką padariau. Tai įvyko, kai jau persigalvojau ir apsisukus važiavau atgal į namus. Ir, būdama neblaivi, nesuvaldžiau žvyrkelyje automobilio," – buvo linkusi teisintis kaltinamoji. Nors prokurorė L.Ūsienės sukeltą įvykį įvardijo kur kas paprasčiau ir aiškiau: "Važiavo, kol atsitrenkė į tvorą."

Teisėjai pasiteiravus, galbūt ji jau atlygino padarytus nuostolius ar bent susitarė dėl to, L.Ūsienė taip pat rado, kaip pasiteisinti. Ji teigė esą laukianti, kol pasibaigs teismo procesas ir bus suskaičiuoti nuostoliai.

L.Ūsienės advokatas taip pat buvo linkęs akcentuoti, kad jo ginamoji padarė nesunkų nusikaltimą, už kurį įstatymai numato galimybę atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą.

Laiduoti už teisiamąją sutiko jos sutuoktinis, beje, pats vos prieš kelis mėnesius sumokėjęs baudą už padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Jis taip pat tikino, kad tai, kas nutiko jo žmonai, – vienetinis atvejis. Ir automobilis, kuris gali būti konfiskuotas, kaip nusikaltimo įrankis, – vienintelis jų šeimoje.

Tada patyriau didelį stresą, nors jis ir negali pateisinti to, ką padariau.

Prašančių pasigailėti buvo daugiau

L.Ūsienė teismui teigė, kad nors vairuoja automobilį jau seniai, vos kartą yra bausta už tai, kad vairuodama kalbėjo mobiliuoju telefonu.

Atsižvelgusi į tai ir, kad teisiamoji pripažįsta savo kaltę, prokurorė dėl jos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės neprieštaravo. Tačiau siūlė atimti iš L.Ūsienės teisę vairuoti automobilį trejiems metams, konfiskuojant ir "VW Passat". Taip pat siūlė taikyti teisiamajai dar ir papildomą baudžiamojo poveikio priemonę – 1 500 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

L.Ūsienės advokatas prašė švelninti prokurorės užmojus, ne tik nekonfiskuojant automobilio, bet ir neatimant tokiam ilgam terminui teisės vairuoti. Be to, anot advokato, jeigu neišvengiama įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, tai ji galėtų būti tris kartus mažesnė, negu prašo prokurorė.

Pati L.Ūsienė per paskutinį žodį taip pat prašė mažinti prokurorės siūlomą bausmę – ne dėl jos, bet dėl jos šeimos. Ir tikino, kad labai gailisi dėl to, ką padarė.

Kadangi L.Ūsienė pripažino savo kaltę, teismas nusprendė taikyti sutrumpintą įrodymų tyrimą, nekviečiant į bylos nagrinėjimą liudytojų. Ji išnagrinėta per 20 minučių.

Teismo sprendimą, kokios bausmės nusipelnė L.Ūsienė, planuojama skelbti kitą savaitę.