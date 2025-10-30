 Sumaištis Garliavoje: iš šulinio ištraukta moteris be gyvybės ženklų

Sumaištis Garliavoje: iš šulinio ištraukta moteris be gyvybės ženklų

2025-10-30 11:06 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio vakare pakaunėje vėl neapsieita be ugniagesių gelbėtojų pagalbos – iš vieno Garliavos Beržų gatvės nuosavo namo kieme esančio nuotekų šulinio jiems teko traukti žmogaus kūną.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus praneša, kad informacija apie šį įvykį gauta 20.59 val. Buvo pranešta apie šulinyje matomą žmogų. Atvykus į įvykio vietą, konstatuota, kad į maždaug dviejų metrų gylio nuotekų šulinį įkritęs žmogus, kuris – be gyvybės ženklų. Dviem laužtuvais atidarius šulinio apsaugos dangtį, ištrauktas moters kūnas.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, atidaryti šio nuotekų šulinio dangtį ugniagesiams gelbėtojams prireikė, nes ištraukti viduje esančio kūno leidosi du jų atstovai. Tuo tarpu šulinyje rasta velionė, panašu, kad pateko į jį atidengusi stačiakampę 1x1 m dydžio šio dangčio ertmę, skirtą šulinio turiniui išsiurbti.

Asociatyvi redakcijos archyvo nuotr.

Nustatyta, kad velionė buvo gimusi 1968 m. ir gyveno greta esančiame name. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ji buvo aptikta nuotekų šulinyje su kambariniais rūbais.

Yra pagrindo įtarti, kad tragedija konstatuota tik po kurio laiko, nes šulinyje be gyvybės ženklų aptikta moteris apie 18 val. dar kalbėjosi telefonu su dukra. O jos sūnus pranešė artimiesiems, kad rado atidarytą nuotekų šulinį, bet bijo pažiūrėti, kas jo viduje, apie 20.30 val. Bendrasis pagalbos centras apie tai, kad šio šulinio viduje – žmogus, buvo informauotas apie 21 val.

Kauno policija tradiciškai tokiais atvejais pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo. Neatmetama, kad ne paskutinį vaidmenį šioje tragedijoje suvaidino ir trečiadienį dangaus skliaute patekėjęs priešpilnis.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

