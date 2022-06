Sukrečiančio išpuolio byla: plėšikas atliks bausmę greičiau nei jo auka pasveiks?

Kauno apylinkės teismas šiandien paskelbė nuosprendį sukrečiančio išpuolio Žaliakalnio parduotuvėlėje, kurį surengė benamis iš Latvijos, byloje. Jo auka, kuri tebesigydo patirtų traumų padarinius, dėl to šiame teismo procese net nedalyvavo.

Netikėta akistata

Tai įvyko pernykštės gruodžio 17-osios vakarą Telšių gatvėje esančioje parduotuvėlėje, kurioje prekiaujama ne tik maisto ir buities prekėmis, bet ir cigaretėmis bei alkoholiu. Apie 21.48 val. Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad sunkiai peiliu sužalota jos pardavėja.

Netikėtai pasirodžiusio pirkėjo išgąsdintas nusikaltėlis spruko iš įvykio vietos, palikęs į aukos delną įsmeigtą peilį. Jis pasišalino per tą patį tarnybinį įėjimą į šią parduotuvę, per kurį į ją ir pateko, – vos per 40 cm pločio tarpą tarp privataus kiemo tvoros ir kioską primenančio šios parduotuvėlės statinio.

Kaip vėliau pareigūnams pasakojo užpultoji, viskas įvyko po ką tik pasibaigusio jos pokalbio telefonu su sutuoktiniu. Ir jau besirengiant į namus, nes tokiu metu, kaip įprasta, pirkėjų jau nebuvo. Beeinant į sandėlį persiauti batų, ji netikėtai ten išvydo smulkaus sudėjimo vyrą, kurio veidą dengė vienkartinė apsauginė kaukė. Prie šlaunies nuleistoje nekviesto svečio rankoje buvo peilis. Įstrigo atmintin ir apsiblaususios jo akys.

Žūtbūtinė dvikova

Anot pardavėjos, ji net nespėjo nieko šiam vyrui pasakyti. Nes jis staigiai metėsi prie jos ir pradėjo badyti peiliu, taikydamas į krūtinę bei pilvą.

Bandydama gintis nuo užpuoliko, kuris taip pat nepasakė nė žodžio, ji dar bandė trauktis atbula bei mėgindama jį atstumti. Tačiau užpuolikas buvo fiziškai stipresnis ir, nepaisant jos pastangų rankomis apsaugoti gyvybiškai svarbias vietas, mažiausiai porą kartų įdūrė jai į pilvą. O po to – ir į veidą.

Bandydama užpuoliką sustabdyti, ji pradėjo šauktis pagalbos, bet pargriuvo aukštielninka. Tačiau dar bandė nusikaltėliui įspirti, bet šis nesitraukė ir, pasilenkęs prie jos, toliau nuolat smūgiavo peiliu, taikydamas į krūtinę.

Šiose žūtbūtinėse grumtynėse pardavėja ne kartą sugriebė rankomis už į ją nutaikyto peilio ašmenų. Ir teismo medicinos ekspertai vėliau be kitų sužalojimų jai konstatavo ir pirštų nervų bei sausgyslių pažeidimus.

Nukentėjusiosios įsitikinimu, jai teko atlaikyti ne mažiau 20-ies užpuoliko smūgių. Tačiau sąmonės ji praradus nebuvo, nes staiga išgirdo šūksnį „Ką čia darai?“, po kurio užpuolikas iš karto nuo jos atšoko ir spruko iš nusikaltimo vietos tuo pačiu keliu, kuriuo ir atėjo, – be jokio grobio ir net palikęs nusikaltimo įrankį.

Laimučio Brundzos nuotr.

Lemtingas atsitiktinumas

Šio šūksnio autorius vėliau pareigūnams pasakojo, kad atvažiavo tada prieš pat šios parduotuvės uždarymą su drauge nusipirkti cigarečių. Tačiau į parduotuvę užbėgo vienas. Ir jos viduje netikėtai išvydo už prekystalio vykstančias grumtynes – vyriškis su peiliu rankoje buvo užgulęs pagalbos besišaukiančią pardavėją. Tačiau po nevalingai išsprūdusio jo šūksnio nusikaltėlis pabėgo iš parduotuvės per tarnybinį išėjimą. Jis iš pradžių dar bandė šį vytis, bet vėliau apsisprendė kviesti greitąją bei policiją.

Į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino šio jauno vyro draugė. O jis pats iki greitosios atvykimo pradėjo stabdyti gausų nukentėjusiosios kraujavimą. Netrukus prie jo prisijungė ir įvykio vieton atskubėjęs pardavėjos sutuoktinis, kuriam ji, išsitraukusi iš delno peilį, pirmiausiai paskambino.

Įtariamasis šiuo sukrečiančiu išpuoliu buvo sulaikytas maždaug po pusvalandžio gretimoje gatvelėje. Ir įpūtė į policijos patrulių duotą alkotesterį 1,06 promiles alkoholio.

Nukentėjusioji, praėjus stresui, prisiminė, kad užpuolikas jai buvo matytas, nes prieš metus-pusantrų apie pusmetį buvo nuolatinis jų parduotuvės klientas. Tada jis kaimynystėje nuomojosi su kažkokia moterimi butą.

Planas buvo kitoks?

Nustatyta, kad šį išpuolį įvykdė Latvijos pilietybę turintis Rygoje gimęs 36-erių Ingus Rimša. Tuo metu šis buvęs statybininkas, prieš šešerius metus atvykęs uždarbiauti į Lietuvą, jau buvo ne tik bedarbis, bet ir benamis.

Jis pasakojo, kad, prieš įsibraunant į parduotuvėlę, girtavo Ramybės parke su nepažįstamais asmenimis. Paprašė jų cigaretės, o jie pasiūlė ir išgerti.

Po nepažįstamųjų jam duoto alaus ir degtinės kokteilio jis ir atklydęs į Žaliakalnį, kuriame kažkada gyveno. O, kadangi reikėjo pinigų pragyvenimui, prisiminė ir šią parduotuvėlę, kurioje būdavo mažai pirkėjų. Be to, nuolatos striukės kišenėje nešiojosi virtuvinį peilį, kurį ketino tik parodyti pardavėjai. Ir buvo įsitikinęs, kad ji išsigąs ir atiduos kasoje esančius pinigus, net nesipriešindama.

Tačiau pardavėja netikėtai pasipriešino. Ir, anot I.Rimšos, gavosi taip, kaip gavosi. Tačiau žudyti pardavėjos jis tikrai neketinęs. Viskas gavosi spontaniškai – dėl jo girtumo. Būdamas blaivus, net nebūtų ėjęs į tą parduotuvę.

Ingus Rimša/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ne pirmas kartas

Kaip paaiškėjo vėliau, tą vakarą šios parduotuvės kasoje buvo 1999 eurai su centais. Tačiau I.Rimša pabėgo, nieko iš jų nepaėmęs. Nors prieš dešimt mėnesių tas pats Kauno apylinkės teismas jau buvo skyręs jam už vagystę keturis mėnesius viešųjų darbų. Ir šią bausmę jis jau buvo atlikęs.

Be to, I.Rimša prisipažino, kad buvo kartą teistas už vagystes bei plėšimą ir gimtojoje Latvijoje.

Nuosprendžio dėl išpuolio Žaliakalnio parduotuvėlėje I.Rimša laukė suimtas. Už pasikėsinimą apiplėšti, įsibrovus į patalpą ir panaudojant peilį, jam gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Nukentėjusioji, kuriai prireikė Kauno klinikų plastinės chirurgijos specialistų pagalbos, pareiškė savo užpuolikui du ieškinius. Ji prašė atlyginti patirtą beveik pusketvirto tūkstančio eurų turtinę žalą. Ją sudaro vaistų, terapijos procedūrų ir įvairių gydytojų konsultacijų kaina bei negautos pajamos dėl nedarbingumo. Be to nukentėjusioji prašė ir 10 tūkst. eurų moralinio atlygio, oficialiai vadinamo neturtine žala. Ji teigia patyrusi didelį išgąstį dėl savo gyvybės ir yra įsitikinusi, kad, jeigu būtų nesigynusi, būtų buvus nužudyta. O po šio išpuolio pradėjo bijoti žmonių ir jais nepasitikėti.

Daugiau kaip 717 eurų ieškinį už nukentėjusiosios gydymą I.Rimšai yra pareiškusi ir Valstybinė ligonių kasa.

Iškalbingi niuansai

Bylą nagrinėjusiai teisėjai Sigitai Meškauskienei pasiteiravus I.Rimšos, ką jis mano apie nukentėjusiosios jam pareikštus ieškinius, teisiamasis su nepajėgta nuslėpti iškalbinga šypsenėle atsakė: „Sutinku“.

Šiai sukrečiančiai bylai buvo pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, nes I.Rimša pripažino savo kaltę ir stojęs prieš teismą.

Atsižvelgęs į tai, kaltinimą palaikęs prokuroras, siūlęs izoliuoti jį nuo visuomenės trejiems metams, čia pat paprašė sumažinti šią bausmę trečdaliu – iki dvejų metų įkalinimo, įskaičiuojant į ją ir tą laiką, kurį jis jau laikomas už grotų iki nuosprendžio. O atėjus šio paskelbimo dienai, jau buvo septyni mėnesiai, kai I.Rimša yra suimtas.

Teisiamajam valstybės skirta advokatė siūlė atsižvelgti, kad jos ginamasis pripažino savo kaltę ir gailisi, be to, nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje. Dėl to ji prašė I.Rimšai dar švelnesnės bausmės.

Tačiau nukentėjusiosios advokatė buvo įsitikinusi, kad teisiamasis nusipelnė tik laisvės atėmimo, nes kyla abejonių dėl jo deklaruojamo gailėjimosi, todėl tai neturėtų būti pripažinta jo kaltę lengvinančia aplinkybe. Ji teigė, kad jos atstovaujama nukentėjusioji tebesigydo patirtų traumų padarinius, nes iki šiol negali valdyti rankos. Be to, nukentėjusiosios laukia daug plastinių veido operacijų. Ir neaišku, ar ji galės toliau dirbti prekyboje.

Pats I.Rimša, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, teigė, kad neturi, ką pasakyti.

Teismo verdiktas

Teisėja S.Meškauskienė šiandien paskelbė, kad I.Rimša, kuriam, belaukiant šio nuosprendžio už grotų suėjo 37-eri, tyčia padarė jam inkriminuotą nusikaltimą. O skiriant jam už tai bausmę, atsižvelgta ne tik į įvykio aplinkybes bei teisiamojo žiaurumą, apie kurį byloja specialistų išvada, kad nukentėjusiajai buvo suduoti ne mažiau dešimt smūgių peiliu.

Atsižvelgta ir į tai, kad nukentėjusioji po šio I.Rimšos išpuolio neteko pusės turėto darbingumo ir šiuo metu jai reikia psichologų pagalbos, kurios, anot šių, reikės ir ateityje. O pats I.Rimša yra pakankamai jaunas bei darbingas, nors ir neturi pajamų. Todėl iš jo ne tik pilnai priteistas nukentėjusiosios prašytas 10 tūkst. eurų moralinis atlygis, bet ir turėtos išlaidos jai samdant advokatą, t. y. 600 eurų.

Tačiau nukentėjusiosios ieškinys dėl turtinės žalos tenkintas tik iš dalies, priteisiant iš I.Rimšos tik 1608 eurų sumą, nes jai dar neatlikta planuojama plastinė operacija, kurios kaina taip pat buvo įtraukta į šį ieškinį.

Ingus Rimša/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pilnai priteistas ir Valstybinės ligonių kasos ieškinys, viršijantis 717 eurų – už aukos gydymą.

Tačiau, išgirdus, kuriam laikui I.Rimša siunčiamas už grotų, kilo dvejopos mintys. Teisėjai patenkinus prokuroro prašymą ir paskyrus I.Rimšai trejų metų įkalinimą, kuris dėl pritaikyto sutrumpinto įrodymų tyrimo sumažintas iki dvejų metų, beveik nekilo abejonių, kad jis šią bausmę, įskaičius į ją jau minėtus septynis mėnesius už grotų iki nuosprendžio, atliks greičiau nei nukentėjusioji pasveiks. Nes beveik pusę jos jau yra atlikęs.

Kita vertus, išėjęs anksčiau į laisvę, I.Rimša galės greičiau jam priteistus ieškinius atlyginti. Apie šį nuosprendį bus informuota ir Latvijos ambasada.

Po šio nuosprendžio, kurį dar galima apskųsti, paskelbimo I.Rimša paliko teismo salę tokiu pačiu bejausmiu veidu, kokiu į ją ir buvo atlydėtas trijų konvojaus pareigūnų.