Su kirviu į mokyklą įsiveržęs romas grąžintas už grotų, kur turėjo būti ir per šį išpuolį

Užspringo pirmais laisvės gurkšniais

Paaiškėjo ir dar viena su šiuo nusikaltimu susijusi šokiruojanti aplinkybė – kad 32-ejų metų Doleris J., kurio biografijoje jau iki šio išpuolio buvo septyni teistumai, rugsėjį buvo paleistas iš Pravieniškių pataisos namų vieneriais metais, dviem mėnesiais ir trimis dienomis anksčiau laiko, nors buvo ten pasiųstas 2021-ųjų rugsėjį atlikti už sukčiavimą jam skirtos pustrečių metų laisvės atėmimo bausmės.

Kaip jau rašyta, tepraėjus porai mėnesių laisvėje, Doleris J. surengė minėtą išpuolį savo vaikų mokykloje. Perduodami jo bylą teismui teisėsaugininkai konstatavo, kad lapkričio 14-ją jis minėtoje Kėdainių ugdymo įstaigoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, t. y., savavališkai atėjęs su kirviu į mokyklą, šios koridoriuje agresyviai juo mojavo darbuotojų ir mokinių akivaizdoje, grasindamas „padaryti mokykloje tvarką“ ir su visais susidoroti. Be to, necenzūriškai plūdosi, ieškodamas mokyklos direktorės bei su kirviu rankoje vaikščiodamas po kabinetus. Ir šiais neteisėtais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, mokyklos darbuotojų ir moksleivių darbą bei mokymo procesą.

„Per mano beveik 30-ies metų pedagoginį darbą tokio sudėtingo atvejo dar nėra buvę“, – po šio išpuolio portalui kauno.diena.lt pasakojo progimnazijos direktorė Tereza Sotnik. Taip ji apibūdino šį šokiruojantį incidentą, per kurį dviejų mokinių tėvas mojavo virš jos pavaduotojos galvos kirviu ir nuleido šį, tik terorizuojamajai pasakius, kad ne ji yra mokyklos vadovė.

Policiją iškvietusi progimnazijos direktorė neslėpė nepasitenkinimo ir atvykusių pareigūnų elgesiu. Šie ūmiu būdu garsėjančio išsišokėlio nesulaikė. Tik pavėžėjo jį iki namų ir įteikė šaukimą atvykti kitą dieną į apklausą policijoje.

Po tokios įvykių sekos tądien, kai pareigūnai planavo apklausti išsišokėlį, pamokos progimnazijoje vyko, užsirakinus jos lauko duris. O vykstant minėtam incidentui, vaikai buvo užrakinti savo klasėse.

Grandininė reakcija

Policijos suvestinėse šis neeilinis įvykis apibūdintas lakoniškai: „Lapkričio 14 d. apie 11.20 val. Kėdainiuose, Vilniaus g. mokymo įstaigoje, vyras (g.1990 m.) kirviu grasino darbuotojams. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“

Progimnazijos direktorės teigimu, iš tikrųjų aiškintis santykių į mokyklą buvo atvykęs ne tik minėtas dviejų jų mokinių tėvas, bet ir šių vaikų mama bei dar vienas vyriškis, prisistatęs dėde. Po to, kai atėjusysis su kirviu į mokyklą, anot jos vadovės, gavo iš šeštokės dukters dezinformacinio turinio SMS, kad prieš jos brolį septintoką galimai smurtaujama. Esą jį grasino sumušti suaugęs asmuo. Tai buvo vienos aštuntokės tėvas, kuris, anot progimnazijos direktorės, buvo tądien atėjęs į mokyklą pakalbėti su minėtu septintoku dėl šio kabinėjimosi prie jo dukters. Ir griežtesniu tonu šį paauglį perspėjo daugiau taip nesielgti.

Gavę minėtą SMS, netrukus mokykloje pasirodė ir ne per toliausiai gyvenantys septintoko tėvai su dėdės palyda. Mama, pasak direktorės, jau buvo gerai mokyklos darbuotojams žinoma dėl savo ankstesnių panašių vizitų, per kuriuos taip pat audringai reikšdavo savo nepasitenkinimą, tačiau – tik žodžiais, o po to atsiprašinėdavo. Tačiau tėtis pasirodė mokykloje pirmą kartą.

Iš pradžių jis atsineštą kirvį slėpė. Tačiau vėliau jį išsitraukė ir net užsimojo pirmajame mokyklos aukšte prieš vieną pedagogę, buvusią kartu su kolega. Šiai pavyko atšokti. Tačiau, kaip jau užsiminta, kirvį smarkuolis nuleido, tik išgirdęs iš terorizuojamosios, kad ne ji yra mokyklos direktorė.

Shutterstock nuotr.

Šokiravo ir policija

„Aš tuo metu buvau pamokose“, – pasakodama apie incidento kulminaciją, teigė mokyklos vadovė. Ji pasakojo nedelsiant sureagavusi į neįprastą triukšmą koridoriuje. Ir skubiai iškvietusi policiją, nes jos kolegos, turėję beprecedentę akistatą su kirviu ginkluotu mokyklos svečiu, patys to padaryti negalėję. Nors jie šioje sudėtingoje situacijoje elgėsi labai profesionaliai, nes kolegoms pavyko nuginkluoti išsišokėlį psichologiškai dar iki pareigūnų atvykimo.

Nepaisant to, kad kirvis iš svečio buvo paimtas, minėta mokinė, turėjusi konfliktą su jo sūnumi, buvo nedelsiant izoliuota, t. y. užrakinta viename iš mokyklos vadovybės kabinetų, kur su ja pradėjo dirbti psichologė.

Policija, anot progimnazijos direktorės, atvyko labai greitai ir net trimis ekipažais. Tačiau smurtautojo nesulaikė. O tik pakalbėjo su juo mokyklos kieme ir paleido. Nors tuo, anot mokyklos vadovės, piktinosi ir apie šį incidentą informuota Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atsiuntusi į įvykio vietą vicemerą su administracijos direktoriumi. Tačiau ir šiems perkalbėti policijos nepavyko.

Kauno policijos atstovė, komentuodama tada portalui kauno.diena.lt tokį savo kolegų elgesį, teigė, kad minėtas kirviu ginkluotas vyras pareigūnams nesipriešino ir, išprašomas iš mokyklos, vykdė visus jų reikalavimus. Be to, buvo blaivus, kaip ir kartu su juo buvusi 1985 m. gimimo moteris, turinti kitokią pavardę. Apie šią porą atlydėjusį trečią asmenį policijos atstovė teigė duomenų neturinti.

Pradėtam ikiteisminiam tyrimui dėl viešosios tvarkos pažeidimo vadovavęs prokuroras taip pat akcentavo, kad nebuvo jokių minėto asmens, jau teisto už nusikaltimus nuosavybei ir smurtą, sulaikymo pagrindų, numatytų Baudžiamojo proceso kodekse. Todėl jam buvo skirtos už suėmimą švelnesnės kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, draudimas lankytis minėtoje progimnazijoje bei periodinė registracija policijoje.

Į vieną klausimą dar neatsakyta

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į teismą dėl Dolerio J. izoliavimo nuo visuomenės po šio išpuolio vis dėl to buvo kreiptasi. Ir dar prieš perduodant šią bylą teismui pagreitinto proceso tvarka.

Prokurorui nusprendus, kad suėmimas įtariamajam šiuo viešosios tvarkos pažeidimu – per griežta kardomoji priemonė, izoliuoti Dolerį J. nuo visuomenės už poros dienų teismo paprašė Probacijos tarnyba, prižiūrėjusi, kaip šis romas laikosi lygtinio paleidimo į laisvę anksčiau laiko sąlygų. Ir Kėdainių teismas šį Probacijos tarnybos prašymą grąžinti Dolerį J. už grotų, nes jis padarė naują nusikaltimą, tenkino. Tokia nutartis buvo priimta lapkričio 22-ąja, t. y. už savaitės po Dolerio J. išpuolio mokykloje, nors jo byla, kaip pranešė prokuratūra, buvo perduota teismui tik lapkričio 25-ąja.

Tačiau minėtą nutartį grąžinti Dolerį J. už grotų jam skirta valstybės advokatė, jo prašymu, apskundė, dėl ko šis teismo sprendimas iki šiol neįsiteisėjęs. Šis skundas pasiekė Kauno apygardos teismą tik gruodžio 5-ąja, nors teigiama, kad Kėdainių teismas jį išsiuntė dar lapkričio 30-ąja. Ir iki šiandien dar buvo neišnagrinėtas.

Esant tokioms aplinkybėms, į lapkričio 28-ąja Kėdainių teisme surengtą posėdį dėl išpuolio Juozo Paukštelio progimnazijoje Doleris J. dar atvyko iš namų. Ir stojęs prieš teismą, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, savo kaltę pripažino visiškai, dėl ko jo bylai dar pritaikytas ir sutrumpintas įrodymų tyrimas. Kita vertus, kas beliko, kai viskas buvo nufilmuota.

Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, perduodant šią bylą teismui dar nebuvo atsakymo, ar Doleris J., tarp kurio teistumų yra ir už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo šias platinti, nebuvo pavartojęs minėtų kvaišalų ir eidamas tada su kirviu į mokyklą. Tokios ekspertizės užtrunka iki poros mėnesių. Po šio išpuolio konstatuota tik, kad jo autorius buvo blaivus.

Nagrinėjat teisme išpuolio aplinkybes, Doleris J. nedaugžodžiavo ir pakartojo tą patį, ką teigė ir ikiteisminio tyrimo metu, – kad, gavęs SMS apie tai, jog kažkas sumušė jo sūnų, bėgo šio gelbėti. O, kodėl – su kirviu, teismo posėdžio protokole neužfiksuota.

Prasidėjo slėpynės?

Anot teismo atstovės, prokuroras siūlė kaltinamajam viešosios tvarkos pažeidimu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią prašė subendrinti su jau minėta neatliktos bausmės dalimi už sukčiavimą ir skirti galutinę bausmę – pusantrų metų įkalinimą.

Doleriui J. skirta valstybės advokatė prašė, kaip įmanoma, švelnesnės bausmės, apeliuodama į jos ginamojo kaltę lengvinančias aplinkybes ir tai, kad jis turi šeimą.

Pats teisiamasis, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, dar kartą pakartojo, kad labai gailisi, jog taip pasielgė, ir visų atsiprašo.

Bylą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė šiandien paskelbė, kad skiria Doleriui J. už išpuolį Juozo Paukštelio progimnazijoje keturių mėnesių įkalinimą, o subendrinus jį su jau minėta neatliktos bausmės dalimi – galutinę vienerių metų penkių mėnesių ir trijų dienų laisvės atėmimo bausmę.

Tiesa, pats nuteistasis skelbiant jam nuosprendį nedalyvavo. Ir dar turi 20 dienų šį apskųsti tam pačiam Kauno apygardos teismui, kuriam yra apskųstas ir dar prieš dvi savaites priimtas sprendimas dėl jo gražinimo už grotų, tenkinant Probacijos tarnybos prašymą.

Anot teisėsaugininkų, jeigu bus gautas ekspertų atsakymas, kad po išpuolio mokykloje Dolerio J. organizme aptikta kvaišalų, jis bus baudžiamas už tai administracine tvarka. Tačiau minėtos medžiagos išlieka organizme iki dviejų savaičių, todėl įrodyti, ar tai buvo prieš pat išpuolį, ar anksčiau, būtų sunku.